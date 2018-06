Streikende demonstrieren in Nantes gegen die Reform der französischen Arbeitsgesetze, aufgenommen am 9. Juni 2016. Präsident François Hollande will die 35-Stunden-Woche und den Kündigungsschutz lockern. Für diesen Donnerstag hat die linke Gewerkschaft CGT zu einem Marsch gegen die Reform aufgerufen.

© Stephane Mahe/Reuters