Im ersten Stock über dem Borchardt findet in lockeren Abständen der "Writers’ Thursday" statt. Bei dem Veranstaltungsort handelt es sich um eine großzügige Gründerzeitwohnung mit drei ineinander übergehenden vorderen Räumen und einem Saal, der zum Innenhof zeigt. Von den Fenstern aus kann man den Restaurantbetrieb auf der Borchardt-Terrasse betrachten. Die weiß gedeckten Tische sind so eng gestellt, dass sie von oben wie eine lange Tafel wirken. Frei von Stress schaut man dem fliegenden Zeitungshändler zu, der für seine bombastische Verkaufstechnik bekannt ist und uns schon oft gequält hat. Er beugt sich weit über den Tisch, sodass die Speisenden zurückweichen. An einem Tisch steckt man ihm einen Zehn-Euro-Schein für das Blatt von morgen zu, nur um ihn loszuwerden.

Es ist angenehm, so einen Fixpunkt zu haben, denn drinnen ist die Akustik schlecht, und wer keinen Platz in den ersten Reihen hat, schnappt nur Fetzen des Vorgetragenen auf. Hauptsächlich liegt das an den vielen Menschen, die sich während der Lesungen in den vorderen Räumen aufhalten. Dort gibt es zwei Bars, die Getränkeauswahl ist groß, und die Hälfte der Gäste zieht sie den Lesungen vor. Kerzen, in warmen Farben gestrichene Wände, dekorativ gefüllte Bücherregale, bequeme Sofas und Sessel erzeugen eine fast private Atmosphäre. Im Vortragssaal mit seinem roten Licht sitzt das Publikum dicht gedrängt wie auf einem Max-Beckmann- oder Otto-Dix-Gemälde. Runde Tischchen sind als Treibholz der Nacht in die lauschende Menge verkeilt. Einzelne Köpfe fallen auf, interessante Profile, konzentrierte Gesichter, hier ein schwarzer Spitzenkniestrumpf, dort eine Perlenkette über kirschrotem Kleid. Die Hosenträger eines beleibten Herrn, dann ein Tattoo, das den Spitzeneinsatz im Dekolleté ersetzt. Heike Makatsch ist zu sehen, Benno Fürmann auch.

Es gibt zweimal sechs Lesungen, jede kaum zehn Minuten lang, auf die Aufmerksamkeitsspanne des großstädtischen Publikums abgestimmt. Eine große Pause unterbricht die beiden Leserunden, kleine Entspannungspausen entstehen, wenn der Vortragende wechselt. Trotzdem steht jemand mitten in einer Lesung auf, verabschiedet sich mit Handschlag von Bekannten und verlässt den Raum. Immer wieder klickt die Türklinke, es rauscht aus dem Flur herein, dann vernimmt man für Momente aufs Neue die Stimmen von Johanna Adorján, Maxim Biller oder Inga Busch. Die Vortragenden sitzen in einer Nische unter einem großen David-LaChapelle-Stillleben. Im von unten auf ihre Gesichter fallenden Lichtkreis sehen sie preziös, fast puppenhaft aus. Judith Hermann hat sich mit der Geräuschkulisse abgefunden. Bei groben Unterbrechungen wiederholt sie einfach die Sätze. Es geht um ein altes Haus, und gerade weil man dem Zusammenhang nicht folgen kann, entsteht der Eindruck, sie lese aus einem Buch, das diesen Abend in diesen gleichfalls an Vergangenheiten reichen Räumen beschreibt.

Bei Goethe findet sich das Bild des Rhapsoden hinter dem Vorhang. Er macht allerdings in der modernen Erzählsituation nicht mehr, wie noch der Jahrmarktsfabulierer, auf sich aufmerksam. Selten treffen die unterschiedlichen Existenzen der das Leben Genießenden und der das Leben Reflektierenden so unvermittelt aufeinander wie im Saal über dem Borchardt. Während das Bruchstückhafte der Kontakte draußen, der erhöhte Tonfall der Gespräche, das flirtende Lachen uns wie ein Orkan umbrandeten, schienen wir, die wir noch zuhörten, mit Judith Hermann hinter einem Vorhang zu sitzen, in ein Stillleben gerettet, auf der Frequenz der vollendeten Zeit.

