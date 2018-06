So wenig Neuanfang war nie. Eben noch war der "New Deal", den Christian Kern, der neue Bundeskanzler Österreichs und Hoffnungsträger der Sozialdemokraten, ausgerufen hatte, das Wort der Stunde. Doch schon wenige Tage nach seinem Amtsantritt schien die Aufbruchsstimmung, welche die Regierung erfasst hatte, wieder wie weggeblasen zu sein.

Die alten Bruchlinien, welche die Koalitionspartner schon bisher voneinander trennten, kamen neuerlich zutage. Kanzler und Innenminister jonglierten mit der Zahl der Flüchtlinge, die seit Jahresbeginn um Asyl in Österreich angesucht hatten – wobei der Verdacht nicht ganz abwegig erscheint, der Regierungschef sei von seinem zuständigen Ressortchef ein wenig in die Irre geführt worden. Daraufhin exhumierte Kern den Ladenhüter Maschinensteuer, der postwendend auf die programmierte Ablehnung der Volkspartei stieß. Ebenso trennen in der Frage nach der Höhe der sozialen Absicherung der Flüchtlinge durch die sogenannte Mindestsicherung die Regierungspartner weiterhin Welten (siehe auch Ohne Neid und Unverständnis auf Seite 10). Zuletzt düpierte dann der schwarze Klubobmann Reinhold Lopatka die Sozialdemokraten, indem er sie bei der Kür der neuen Präsidentin des Rechnungshofes austrickste. Als gefinkelte Spielernatur stellte er zunächst die Drohung in den Raum, gemeinsam mit den Freiheitlichen eine Kandidatin mit blauer Vergangenheit durchzusetzen – was einem offenen Koalitionsbruch gleichgekommen wäre. Dadurch zwang er die SPÖ, zähneknirschend einer anderen Anwärterin zuzustimmen, die direkt aus dem Vorzimmer der schwarzen Granden kommt. Sehr abrupt gingen so die Flitterwochen des neuen Regierungsteams zu Ende.

Noch hoffen die Anhänger von Christian Kern, bei den Unstimmigkeiten handle es sich lediglich um Anfangsschwierigkeiten und der konstruktive Stil des neuen Kanzlers werde bald auf den Koalitionspartner abfärben. Hohe Erwartungen begleiten den kommenden großen Auftritt von Christian Kern. Wenn er am übernächsten Wochenende am vorverlegten Bundesparteitag zum nächsten Vorsitzenden der SPÖ gewählt wird, soll er in einer ausführlichen Grundsatzrede nicht nur den Kurs für die nächsten Jahre abstecken, sondern vor allem auch der angeschlagenen Partei Zuversicht und Selbstvertrauen einflößen.

Auf Christian Kern warten jedoch weit schwierigere Aufgaben als jene, die sich durch ein rhetorisches Feuerwerk bewältigen lassen. Er muss in verhältnismäßig kurzer Zeit vorzeigbare Erfolge erzielen und darf gleichzeitig nicht das Gesetz des Handelns aus der Hand geben. Das verlangt nach einem Balanceakt. Der Regierungschef muss einerseits seinem Koalitionspartner das Gefühl geben, auch er werde von gemeinsamen Erfolgen profitieren, andererseits darf Kern nicht den Anspruch aufgeben, die treibende Reformkraft in der Regierung zu sein. Ebenso muss der Kanzler rote Zugeständnisse in Grenzen halten, damit nicht so wie in den vergangenen Jahren der Eindruck entsteht, die Sozialdemokraten würden jeden faulen Kompromiss eingehen, nur um einen der Ihren an der Regierungsspitze zu halten. Das Kunststück, Pragmatismus und rote Prinzipientreue in der richtigen Dosierung zu mischen, ist wohl die große Talentprobe, die dem politischen Neueinsteiger nun abverlangt wird.

Christian Kern muss sich allerdings zugleich auch in einer Konstellation bewähren, die keineswegs auf ein gedeihliches Fortkommen beider Regierungsparteien ausgerichtet ist. Mag auch der gegenwärtige ÖVP-Chef und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner derzeit Kooperationsbereitschaft signalisieren, mag er das gehässige Gezänk, das er sich regelmäßig mit Kerns Vorgänger Werner Faymann geliefert hatte, vermeiden, so vertritt er mit dieser Haltung keinesfalls eine unangefochtene Parteilinie der Volkspartei. Die destruktiven Kräfte bei den Konservativen halten sich nur vorläufig noch im Hintergrund.