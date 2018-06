Ja!

Eine ostdeutsche Wirtschaftsdelegation hat es geschafft. Sie hat der dauerempörten AfD einen neuen Anlass gegeben, sich zu empören. Folgendes ist passiert: Die politische Delegation fuhr in den Iran. Die Frauen, die mitreisten, mussten sich verschleiern. Sie zeigten sich ohne Not mit Kopftuch in einer Broschüre für iranische Firmen, die vor Ort verteilt wurde. Das musste ja für Ärger sorgen zu Hause in Sachsen. Prompt stürzte sich die sächsische Jugendorganisation der AfD auf das Thema sowie die iranische Frauenrechtsbewegung "My Stealthy Freedom", deren Mitglieder sich regelmäßig aus Protest ohne Schleier ablichten lassen und dafür Gefängnisstrafen riskieren. Kopftuchzwang ist gleich Apartheid, kritisieren die iranischen Frauenrechtlerinnen und jungen Deutschnationalen der AfD.

Das Wirtschaftsministerium versuchte sich in höchster Not herauszureden: Das sei eben Wandel durch Annäherung. Was für eine Gedankenlosigkeit! Denn die AfD empört sich in diesem Fall nicht zu Unrecht: Wenn die Politik anfängt, in vorauseilendem Gehorsam Frauenrechte für Wirtschaftsinteressen aufzugeben, wird sie unglaubwürdig. Darüber kann man sich durchaus schon mal empören. Das Dilemma ist nur: Kann man sich heutzutage mit der AfD gleichzeitig über etwas aufregen, ohne sich mit ihr, ihren Funktionären und ihrer an Rassismus grenzenden Islamophobie gemein zu machen? Ja, man kann, man muss sogar. Denn das Schlimmste, was man im Umgang mit der AfD machen kann, ist, sich selbst dort über die AfD zu empören, wo die lodernde Empörung der AfD einen Funken Wahrheit enthält.

Wir glauben, der AfD immer und in allem widersprechen zu müssen, um ein Zeichen zu setzen. Wenn Alexander Gauland, stellvertretender AfD-Chef, etwa sagt, Wasser ist nass und im Sommer ist der Himmel meistens blau, wird sicher jemand von den Grünen ihm auch noch darin widersprechen. Ein Zeichen der Stärke soll es sein, doch es ist eines der Schwäche. Weil wir Angst haben, dass unsere Empörung mit der der AfD verwechselt werden könnte, reden wir sie klein, schlucken wir sie herunter, behaupten, sie hätte nie existiert.

Damit überlassen wir die Empörung letztendlich denen, die sie für ihre politischen Ziele instrumentalisieren. Frauenrechte sind der AfD dabei genauso egal wie ein Flyer für den Iran, der in normalen Zeiten kaum jemanden außerhalb des sächsischen Wirtschaftsministeriums interessiert hätte. Das Frauenideal der AfD sieht doch so aus: Die deutsche Frau von Welt bekommt fünf Kinder, benennt sie nach germanischen Göttergestalten und serviert ihrem Gatten, wenn der nach getaner Arbeit seine müden Glieder unter ihren Tisch strecken will, ein dampfendes Eisbein.

Dabei kann Empörung eigentlich etwas Gutes sein, wenn sie nicht geheuchelt ist. Empörung ist die unmittelbare Reaktion auf Ungerechtigkeit. Sie ist impulsiv, subjektiv und bezieht gerade dadurch ihre Kraft, auch in der Politik. Doch Empörung alleine hat noch nie gereicht, um Politik zu gestalten. Irgendwann muss sie sich abkühlen und zur Differenzierung werden, sonst wird Empörung zu Hass. Und der Hass braucht immer wieder neue Empörung, damit er weiter brennen kann. Genau das will die AfD, indem sie sich über die sächsischen Kopftuchträgerinnen empört: Sie will weiter hassen können und sucht für ihren Hass nach Nahrung.

Das dürfen wir nicht zulassen. Die Empörung gehört nicht nur der AfD allein. Deshalb müssen wir lernen, uns wieder richtig zu empören, gerade weil unsere Empörung Folgen haben kann. Ja, es ist falsch, Frauenrechte auf dem Altar missverstandener Toleranz zu opfern. Doch genauso falsch ist es, nur vorzugeben, die Frauenrechte zu verteidigen, um den Hass auf alles Fremde zu legitimieren.

Wir haben den Mut verloren, uns über Missstände aufzuregen. Wir sollten ihn uns zurückerobern.

Merle Schmalenbach