Der Streit um "Studierende" und "Studenten" geht am wahren Problem vorbei, sagt die junge ZEIT-Autorin Louisa Reichstetter.

Ich verabscheue Gewalt. Ob sie sich an Frauen auslässt, an Männern, an Kindern. Oder an Wörtern. Wenn ich das so stehen lasse, werden wir mit wütenden Leserbriefen überschüttet, weil ich hier im Eifer des Wortgefechts Verbrechen verharmlose. Deshalb bekam ich netterweise noch ein paar Zeilen mehr.

In der vorletzten Ausgabe stritten meine Kollegen Thomas Kerstan und Anna-Lena Scholz über "gegenderte" Sprache. Es ging argumentativ hart zur Sache, und doch: Wie so oft tat sich die männliche Stimme schwer mit aufkommender Gleichberechtigung oder der Vorstellung, es könnte mehr als zwei Geschlechter geben. Die weibliche Stimme hingegen mahnte, diese Debatte sei kein Spielplatz für Selbstironie und poetische Distanz.

Könnte es sein, dass die ganze Diskussion um geschlechtergerechte Sprache eine Stellvertreterdiskussion ist? Warum reden wir so viel über einzelne Wörter und so wenig über Macht? Über Teilhabe und Erfolg aller möglichen Geschlechter und Ethnien? Gut, Studien mögen herausgefunden haben, dass nur an Männer denkt, wer das Wort "Studenten" hört. Aber vermochte die Deformation generisch maskuliner Wörter, oft mithilfe des archaischen Gerundiums, wirklich etwas an den Verhältnissen zu ändern, die – das Verb, das folgen muss, ist kein Zufall – herrschen? Bei den Studierenden vollzog sich der Wandel definitiv, bevor das Wort sich zu ändern hatte.



Und sind Frauen WissenschaftlerInnen, haben sie seltener Kinder; sind sie HerausgeberInnen von Zeitungen, sind sie schon lange tot.

Bei Habilitierten und Geschäftsführenden hingegen hat sich bis heute nicht viel getan. Mir dauert das, was sich wirklich ändern sollte, zu lange – und vor allem gerät vielleicht bald auch noch eine ganze, ganz besonders kreative Wortgruppe in Verruf, wovon übrigens weder Scholz noch Kerstan sprechen: Adjektive. Unternehmerisches Geschick? Studentisches Leben? Das kann man nicht gendern! Klar, Sprache darf sich verändern, soll sich verändern, muss sich verändern. Aber zur Veränderung gezwungen zu werden, das ist Gewalt, das ist Macht – das ist doch der ganze Murks der Privilegierten. Und sind Frauen WissenschaftlerInnen, haben sie seltener Kinder; sind sie HerausgeberInnen von Zeitungen, sind sie schon lange tot. Mich gruseln Uni-Websites, bei denen man eine Rubrik namens "Mitarbeiterinnen" anklickt, und dann sitzen trotzdem die Frauen im Sekretariat und die Männer auf den Lehrstühlen.

Anders in Skandinavien: Dort ist Geschlechtergerechtigkeit und Familienvereinbarkeit im Alltag am weitesten fortgeschritten. Dort wurde und wird auch Sprache am stärksten modifiziert. Aber während dem neuen schwedischen Wort hen als Pronomen für eine Person, die sich weder als weiblich (hon) noch männlich (han) einstuft, Sprachwitz und Eleganz nicht abzusprechen sind, klingt das neudeutsche "Profx" in meinen sprachverliebten Ohren anhaltend onomatopoetisch nach Darmverschluss.

Vielleicht gibt es ja auch im Deutschen einen Weg. Nur führt er weniger über einzelne Wörter, sondern, buchstäblich, über Strukturen. Über Nebensätze, mit denen sich Pluralismus elegant umreißen lässt, über Allegorien, die die Widersprüche offen- und die ZEIT-Standards spielerisch lahmlegen: Wenn viele junge Leute in einer Vorlesung aufmerksam zuhören, ist klar, dass da Studenten, Studentinnen und Studierende sitzen.

Ich jedenfalls will keine Gewalt gegen Wörter und am Weltfrauentag von fremden Marketingmenschen keine Blume. Ich will natürlich eine dieser unbefristeten Stellen, die noch immer bevorzugt an, ach Sie wissen schon, wen!, gehen. Aber ich will sie nicht mit der Konsequenz, kaum noch Zeit zu haben, um mit meinem kleinen Sohn Lego zu spielen und ihm zu helfen, sich als Kater zu verkleiden. Oder als Prinzessin.

