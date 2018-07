Den Marktplatz finden Sie von selbst. Egal, wo Sie zu Fuß starten, Sie gehen in Richtung des höchsten Kirchturms, das dauert nicht länger als fünf Minuten. Heilbronn ist eine ziemlich kleine Großstadt. Unterwegs werden Sie denken: Na ja, schön ist was anderes – aber ganz schön viele Cafés hier. Und da liegt er auch schon: der Marktplatz im Schatten des Kilianskirchenturms. Seltsam eckig sieht der aus, aber als ältester RenaissanceTurm nördlich der Alpen darf er das. Gegenüber thront das Alte Rathaus, ein stolzes Renaissance-Trumm in goldbraunem Sandstein. Die riesige astronomische Kunstuhr im Giebel ist so eine Art Wahrzeichen der alten Reichsstadt.

Mal eben nach links in die Kaiserstraße. An der Ecke zum Marktplatz steht noch eines der alten Sandsteinhäuser, das mit dem markanten Erker über Eck. "Käthchenhaus" nennt man es, nach Kleists historischem Ritterspiel Das Käthchen von Heilbronn, auch wenn die Dame historisch gar nicht nachweisbar ist. Im Haus nebenan ist das Tourismusbüro. Lassen Sie sich den Schlüssel für den Hafenmarktturm geben. "Koscht nix", würde ein Schwabe jubilieren; Sie müssen lediglich ein Pfand hinterlegen.

Auf dem Marktplatz sitzen viele Menschen vor den Cafés, nur einer sitzt alleine: der auf dem Sockel. Das ist Robert Mayer. Der Heilbronner Apothekersohn entdeckte schon 1842 eine erste Version des Energieerhaltungssatzes und ist damit berühmter als Einstein, jedenfalls in Heilbronn. An seinem Denkmal vorbei gelangen Sie in den Rathausinnenhof, links ist das große Tor zur Ehrenhalle. Dort gibt’s dreimal Heilbronn als Gipsmodell: einmal die mittelalterliche Stadt mit ihren vielen Hundert Fachwerkgiebelchen. Die brannten wie Zunder, als die Stadt Ende 1944 platt gebombt wurde. Was übrig blieb, zeigt das nächste Modell: nichts. Nur Rathaus, Kilianskirche und ein paar Turmstümpfe. Jetzt wissen Sie, warum es hier so aussieht wie Modell Nummer drei.

Wenn Sie, wieder draußen, um die Kilianskirche herumgehen, plätschert da der Siebenröhrenbrunnen, praktisch unaufhörlich seit 741, als villa Helibrunna zum ersten Mal erwähnt wurde. Nicht erwähnt wurde, dass die Restaurants und Straßencafés der Stadt immer voll besetzt sind. Das fällt aber auf. Die ostentative schwäbische Geschäftigkeit geht hier fließend in etwas über, das auch der am Stadtzentrum vorbeischwappende Neckar demonstriert: Gemächlichkeit. "Nô ned hudle" – bloß keine Hast. Also kleine Pause, ein Viertele geht immer. Wein gibt’s hier schließlich im Überfluss.

Das sehen Sie am besten, wenn Sie nach links in die Sülmerstraße einbiegen. Drei Straßencafés später kommt rechts ein Sandsteinturm mit barockem Helm. Öffnen Sie die Tür, den Schlüssel für den Hafenmarktturm haben Sie ja in der Tasche, dann geht’s treppauf bis zur Aussichtsplattform. Heilbronn, jetzt sehen Sie’s, liegt in einem Talkessel, da dampfen Autoindustrie und Mittelstand, umgeben von Weinbergen, Weinbergen und Weinbergen, die hier nur "Wengert" heißen. Die Stadt liegt im Zentrum des größten deutschen Rotweinanbaugebietes. Trollinger und Lemberger sind allgegenwärtig, ich setze aber lieber auf Weiß und empfehle den aromatischen Muskateller.

Im Sinne des von Robert Mayer entdeckten Gesetzes zur Erhaltung der Energie sollten Sie spätestens jetzt die durch Lauf- und Treppensteigarbeit verlorenen Kalorien wieder reinholen. Café Roth oder Ratskeller, das ist jetzt die Frage. Und nicht vergessen, das Pfand für den Hafenmarktturmschlüssel einzulösen!