Ganz ruhig liegen die Hände auf dem Gartentisch. Die weiße Tischdecke gleißt unter der Mittagssonne, Grillen zirpen im wuchernden Grün rund um das kleine Häuschen mit den roten Fensterrahmen weit draußen in Wien-Hietzing. Die Finger am Tisch sind fein und kräftig zugleich, sie sind Hildegunde Piza-Katzers Werkzeug und ihre Obsession. "Wenn sie einmal zittern sollten, ohne dass ich es merke, müsst ihr sofort einschreiten." Das, sagt die Ausnahmechirurgin Piza-Katzer, habe sie ihren Assistenten aufgetragen.

Die Steirerin war die erste Ordinaria für plastische Chirurgie im deutschsprachigen Raum, sie hat neue medizinische Standards gesetzt, die weit über Österreich hinaus gelten. Vor allem bei Operationen an den Händen ist sie gefragt. Ihr spektakulärster Fall: Piza-Katzer organisierte das Ärzteteam im 17-stündigen OP-Marathon, als dem Kärntner Polizisten und Rohrbombenopfer Theo Kelz zwei neue Hände transplantiert wurden. Den öffentlichen Ruhm schrieben sich zwar ihre männlichen Arztkollegen um Reimund Magreiter zu. In der Fachwelt aber steht der Name Piza-Katzer seitdem für Medizingeschichte.

Die Transplantation ist 16 Jahre her. "Ich müsste ja nicht mehr operieren", sagt Piza-Katzer. Was das Alter, was die nötige Ruhe in ihren Händen betreffe, da wisse sie, dass es irgendwann eine Grenze gebe. Doch die ist derzeit nicht in Sicht. Ihre 75 Jahre sind der Frau mit der unaufdringlichen Eleganz nicht anzumerken. Obwohl sie seit 2008 in Pension ist, macht sie weiter.

Und zwar in grundverschiedenen Welten: Auf der einen Seite behandelt sie Kinderhände mit Fehlbildungen, ihr Spezialgebiet und ihre Passion. Hier operiert sie unentgeltlich, früher oft in Indien, heute in Bad Ischl.

Andererseits nimmt Piza-Katzer in einer Wiener Privatordination auch Schönheitseingriffe vor.

Falten und Fett, Busen und Botox: Gut 50.000 solcher Eingriffe werden in Österreich jährlich durchgeführt, Tendenz steigend. Der Boom ist so anhaltend wie die Kritik am lukrativen Geschäft mit dem Traum vom makellosen Körper. Der Gott in Weiß, der nach Unfällen, Tumoren oder bei Fehlbildungen hilft, und jener, der gegen Bares kosmetische Wünsche erfüllt: Wie geht das zusammen?

"Wäh", sagt Piza-Katzer und verzieht das Gesicht beim Gedanken an Doku-Soaps aus Schönheitskliniken, "wo jede Ethik über den Haufen geschmissen" werde. Da werde "Mädls aus der Vorstadt" eine OP finanziert, ohne sie über die Folgen aufzuklären. Geradezu "abstoßend" findet sie viele gespritzte, gestraffte, von Dutzenden von Eingriffen verzerrte Gesichter, die ihr aus Magazinen und Fernseher entgegenblicken. "Hat sie es wirklich notwendig?", ist dann eine Frage, die sich Piza-Katzer oft stellt.

Dabei gibt es fast nichts, das sie als Chirurgin ausschließt. Brustvergrößerungen? "Ach, das waren Hunderte", sagt sie und wischt mit einer Bewegung die Bedeutung aus der Luft. Faltenbehandlungen? Hat sie natürlich gemacht. Der Wunsch nach Schönheit sei uralt, sagt sie zunächst. Aber: "Es stellt sich vorher die Frage nach dem Motiv. Warum will jemand das jetzt machen?" Verbessertes Aussehen könne verbessertes Selbstwertgefühl bringen. "Es gibt früh alternde Gesichter, für die jemand nichts kann. Oder stark hängende Lider, das wird zum Teil auch von der Kassa gezahlt." Oder die Bühnenwelt: Sie kenne genügend "wunderbare Schauspieler, die keinen Auftrag mehr kriegen, weil sie zu alt aussehen".

Manches hat sie aber immer abgelehnt, Fettabsaugung etwa. Piza-Katzer kann sich das leisten, weil sie sich gegen das ganz große Geschäft entschlossen hat. Das Gehalt als leitende Klinikärztin war zwar nicht mager, aber kein Vergleich zu den Margen privater Schönheitskliniken. Das Haus am Stadtrand, das sie und ihr Mann, ebenfalls Arzt, in den siebziger Jahren gebaut haben, ist geräumig, aber luxusbefreit.