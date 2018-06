Die deutsche Fußballnationalmannschaft kommt schon seit einigen Jahren ohne Spieler des Hamburger Sport-Vereins aus. Das kann niemanden in der Stadt wundern, schon gar nicht, wenn man bedenkt, dass der letzte Nationalspieler des HSV Heiko Westermann hieß und der im letzten Sommer sogar für den HSV zu schlecht war. Wundern muss man sich aber darüber, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft schon seit Jahren nicht ohne Ex-Spieler des Hamburger Sport-Vereins auskommt. Dass zwei von ihnen gar die Innenverteidigung im EM-Eröffnungsspiel gegen die Ukraine bildeten und ein dritter Ex-Innenverteidiger des HSV auf der Bank saß.

Jérôme Boateng spielte von 2007 bis 2010 in Hamburg.

Shkodran Mustafi war von 2006 bis 2009 beim HSV.

Jonathan Tah gehörte dem HSV von 2009 bis 2015 an.

Man kann diesen Umstand durchaus positiv deuten: Spieler, die irgendwann einmal richtig gut werden, machen keinen Bogen um den HSV. Sie wechselten zu diesem Verein und haben sicherlich auch einiges bei diesem Verein gelernt. Allerdings gehört zur Wahrheit: Keiner dieser drei Spieler war beim HSV überragend. Alle entwickelten sich erst zum Weltklassespieler (Boateng), internationalen Spitzenspieler (Mustafi) oder internationalen Spitzentalent (Tah), nachdem sie vom HSV weggingen. Der HSV ist also noch lange nicht das, was Bayer Leverkusen seit Jahrzehnten ist und was er laut eigenem Vereinsleitbild sein möchte: ein Club, der die besten jungen Spieler ausbildet, bis sie zu den allerbesten Vereinen der Welt wechseln.

Dieser Artikel stammt aus dem Hamburg-Teil der ZEIT Nr. 26 vom 16. Juni 2016. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Allerdings tut Sportchef Dietmar Beiersdorfer gerade sein Mögliches, um dem Club wenigstens den Anschein eines modernen, jungen und zukunftsorientierten Vereins zu geben. Wie kompliziert das ist, lässt sich am besten an der Torhüterposition zeigen: Am Saisonende holte Beiersdorfer den 24 Jahre alten Christian Mathenia aus Darmstadt, einen hoffnungsvollen Spieler, der immerhin eine komplette Saison als Stammtorwart in der Ersten Bundesliga absolviert hat. Beiersdorfer teilte gleichzeitig dem bisherigen zweiten Schlussmann Jaroslav Drobny mit, dass der HSV nicht mehr mit ihm plane. Drobny ist ein verdienstvoller Spieler, immerhin war er es, der in der Relegation gegen Fürth mit seinen Paraden dafür sorgte, dass die Fans des HSV weiter singen können: "Immer erste Liga, Ha-Es-Vauuuu". Von Jaroslav Drobny war zu erwarten, dass er vielleicht im Jugendbereich des Vereins weitermacht oder in seine tschechische Heimat geht, um dort noch ein, zwei Jahre im Tor zu stehen. Er ist 36 Jahre alt, viele Fußballer sind in diesem Alter schon Ex-Fußballer, sitzen mit massiger werdenden Bäuchen in Fernsehstudios und kritisieren, was ihre Nachfolger auf dem Platz veranstalten ("Den hätte er wirklich haben müssen!"). Jaroslav Drobny, der Held der HSV-Fans, hat sich aber etwas anderes überlegt. Er wechselt innerhalb der Bundesliga – zu Werder Bremen.

Vom HSV zu Werder Bremen, das ist ungefähr so, als wenn Olaf Scholz ab morgen für die CDU anträte und mit einem breiten Grinsen vor dem Logo seiner neuen Partei posierte (vielleicht ist der Fußballerwechsel sogar noch dramatischer, denn so weit auseinander sind Scholz und die Merkel-CDU ja gar nicht). Man könnte sich jetzt ärgern und "Verräter!" brüllen. Man könnte Drobny möglichst viele unglückliche Eigentore in der kommenden Saison wünschen. All das tun viele HSV-Fans aber nicht. Sie lieben ihren Jaroslav und zeigen Verständnis. Selbst für einen Wechsel zum Erzrivalen.