In den Straßen Zürichs lässt sich derzeit ein neuer Typus des Touristen beobachten. Er trägt nicht Funktionskleidung und Sonnenhut, er trägt einen von antwerpischen Hinterhofdesignern mundgeblasenen Nasenring zu neokubistischen Sandalen. Seine kühne Diskursbrille filtert aus basalen Sinneseindrücken kristalline Theorie, seiner Frisur entsprießt ein veritables Referenzgeflecht. Aber wie sich dennoch die Gesten, wie sich Körpersprache und Bewegungsprofile ähneln! Wo sich die einen über den Baedeker beugen und Vokabeln wie "wunderbar" oder "beeindruckend" lesen, da studieren die anderen Faltblätter mit Schlagworten wie "kritisch", "hinterfragen", "kontextualisieren". Wo sich die einen von Barockbrunnen zu Geburtshäusern schleppen, da klappern die anderen Schauplätze von Interventionen, Kollaborationen, Installationen ab.

Die Rede ist von Kunsttouristen oder kurz: Kunisten. Seit Biennalen die Ausweitung der Kunstzone auf ganze Städte vorantreiben, verschmilzt der Typus des Städtereisenden mit dem des Kunstbetrachters. So auch bei der europäischen Biennale Manifesta, die seit 1996 an wechselnden Orten gastiert und letzte Woche in Zürich eröffnet hat. Kuratiert wurde sie von dem deutschen Aktionskünstler Christian Jankowski.

Seit den frühen 1990er Jahren kollaboriert Jankowski immer wieder mit kunstfernen Akteuren, etwa als er sich von italienischen Astrologen seine Karriere vorhersagen ließ. Manchmal lädt er den Kunstbetrieb zum Rollentausch ein und macht aus der Museumsdirektorin eine Haustechnikerin. Als großer Trickster und Verkuppler ist Jankowski nun auch die perfekte Besetzung für das Zürcher Kunstspektakel, haben kunistische Events wie die Manifesta doch eine ähnliche Bedeutung für Städte wie das Internet für die Kommunikation und das Geld für die Allgemeinkultur – sie vernetzen alles und jeden. So ist es nur folgerichtig, dass Jankowski als Thema seiner Manifesta What People Do For Money gewählt hat.

Das Konzept ist simpel: Jankowski beauftragte rund 30 internationale Künstler, sich mit Vertretern diverser Zürcher Berufsgruppen zusammenzutun, um gemeinsam ein Kunstprojekt zu realisieren. Gezeigt werden die Resultate einerseits an etablierten Ausstellungsorten wie dem Löwenbräu-Areal, dem Cabaret Voltaire und dem Helmhaus, andererseits in sogenannten Satelliten, darunter eine Kirche, ein Hotel und eine Thaiboxschule. Mike Bouchet presste in Kooperation mit dem Klärwerk Werdhölzli die dort anfallenden Fäkalien in Würfel, trotz ihres Gestanks erinnern sie an Minimal Art. Michel Houellebecq ließ sich in einer Zürcher Privatklinik durchleuchten und zeigt die Ergebnisse des Check-ups hübsch gerahmt im Helmhaus. Andrea Éva Győri besuchte Kurse bei einer Sexologin und porträtierte Frauen privat bei der Selbstbefriedigung. Und immer so weiter. Im Pavillon of Reflections, einer eigens konstruierten Holzinsel auf dem Zürisee, sind Dokumentarfilme über die Entstehung der Arbeiten zu sehen.

Leider wirkt das alles recht symptomatisch für einen Kunstbetrieb, in dem Prozess, Struktur und Kontext überproportional an Bedeutung gewonnen haben und in dem die Künste immer stärker mit Aufgaben aus Forschung, Bildung, Tourismus und Politik überfrachtet werden. Jankowskis Ausgangsidee ist überzeugender als die Umsetzung, die Entstehung der Arbeiten interessanter, als es die Arbeiten selbst sind – was die Dokumentationen im Pavillon of Reflections zum eigentlichen Höhepunkt der Ausstellung macht.

Vor allem die Präsentationen im Löwenbräu und im Helmhaus sind durchwachsen, etwa der Austausch über Erinnerung, Spiritualität und Vladimir Nabokovs Schmetterlingsforschung zwischen Evgeny Antufiev und dem Pfarrer Martin Rüsch. Das Ganze mündet in ein kitschiges Sammelsurium aus Bibelzitaten, musealen Schaukästen und basteligen Bildwerken. Während Santiago Sierras Plan, das Helmhaus zur krisenfesten Trutzburg auszubauen, ausgerechnet an Sicherheitsvorschriften scheiterte, überzeugt John Kesslers kinetisch-kulturkritische Plastik in einer edlen Uhren-Boutique.

Aber warum müssen Győris freizügige Zeichnungen just in einem Dessous-Shop gezeigt werden, wo bestrapste Schaufensterpuppen in Vogelkäfigen locken? Egal – darum geht’s hier vermutlich gar nicht. Wie man als Tourist kein Barockbrunnenliebhaber sein muss, so sollte man als Kunist nicht allzu wählerisch sein. Dass Brücken gebaut werden, ist wichtiger, als welche Brücken gebaut werden. Anders gesagt: Vernetzung sticht Netz, Netz sticht Faden.

Hätte Jankowski die Joint Ventures selbst bestritten, wäre wohl Erquicklicheres herausgekommen. So aber müssen alle Teilnehmer den Jankowski spielen – und nicht alle haben das Talent dazu. Als Kurator verzettelt sich der Künstler überdies, wenn er im Löwenbräu und im Helmhaus willkürlich ausgewählte "Kunstwerke und andere Materialien aus den letzten fünfzig Jahren" als historische Referenzen ins Ausstellungsprogramm hineinfriemelt. Das ist Pseudo-Recherche und passt so gar nicht zu seinem niederschwellig-subversiven theoriefernen Stil. Zu allem Überfluss ist die Manifesta dann auch noch in die Kritik geraten, weil sie ihr Personal zu Dumpinglöhnen beschäftigt, ja auf unbezahlte Volunteers setzt und damit dem Motto What People Do For Money eine ungewollte Drift verleiht: die vermeintlich kritische Beobachterin des Zeitgeschehens als Sonntagsgesicht des Neoliberalismus.

Manifesta 11, bis zum 18. September in Zürich, Schweiz; m11.manifesta.org/de