Was liegt näher, als über einen großen Zeichner wie den Japaner Katsushika Hokusai (1760–1849) einen Zeichentrickfilm zu machen? Und wenn dieser Artist des Überschwangs und der chaotisch beherrschten Linie auch noch eine Tochter hatte, die ihm offenbar gleichrangig war, kann man sich schon gar nichts anderes als einen Animationsfilm vorstellen.

Dem erfahrenen, unter verschiedensten japanischen Anime- und Mangaeinflüssen arbeitenden Zeichner und Regisseur Keiichi Hara gelingt eine leuchtende Metamorphose der ebenso subtilen wie robusten Grafik der Edo-Zeit. Die Farben der Schatten, die fließenden Gewänder, die ins Groteske ausgreifenden Physiognomien der Fabeltiere, die ornamental ausschweifenden Erscheinungen der Geister, die wechselvolle Chromatik der Wolken – alles ist in Miss Hokusai versammelt und lockt den Zuschauer, an diesem unentwegten Reigen teilzunehmen. Ukiyu oder auch die sogenannte floating world der Edo-Zeit, jenes sich im urbanen Amüsement- und Rotlichtviertel, zwischen Teehäusern, Kabukitheatern und Bordellen entfaltende Leben, so wie wir es vor allem aus den herrlichen pornografischen Farbdrucken kennen, wird in diesem Film nur gestreift und dezent verhüllt gezeigt.

Großartig schon der Anfang, als Hokusais aus zweiter Ehe stammende Tochter, O-Ei, ganz Pfeifen rauchende Bohemienne, ein Glutstück auf die fast fertige riesige Tuschzeichnung eines Drachen fallen lässt und dadurch das bestellte Kunstwerk zerstört. Dem erbosten Vater sagt sie nonchalant und mit unversiegbarem Selbstbewusstsein, sie würde selbst über Nacht eine neue Zeichnung anfertigen.

Mit dieser Eröffnung nimmt ein Familiendrama seinen Anfang – und es wird eine Künstlergeschichte aufgeschlagen. Gemeinsam mit der jungen, furchtlosen Zeichnerin bewegen wir uns durch das Tokio – damals Edo – des frühen 19. Jahrhunderts, sehen sie über die schön gewölbte Ryogoku-Brücke schreiten. Aus kleinen Szenen und Beobachtungen entsteht das Leben einer Künstlerin als buntes Mosaik.

Der Alltag im Atelier wie in der Familie: O-Ei kümmert sich um ihre blinde kleine Schwester. Sie erklärt ihr die mannigfaltigen Erscheinungen der materiellen Welt: die Geräusche, den Schnee, die Farben, eine rote Kamelienblüte, das Sirren einer Libelle. In einer hinreißenden Szene treiben die beiden Schwestern im Boot auf dem Sumida-Fluss, die Ältere lässt das Kind das Wasser fühlen, leichte Wellen kommen auf, unversehens steigert sich die Bewegung, und angstlachend fahren die Geschwister in Hokusais berühmte Zeichnung der großen Welle vor Kanagawa ein: floating world auch hier.



Verhüllung und Tarnung und intime Offenbarung

Wir sehen Hokusai bei der Arbeit – erleben, wie sich das Zeichnen im Medium des Trickfilms gewissermaßen verdoppelt.

In einer ergreifenden Szene von Miss Hokusai lässt O-Ei ihre blinde, jetzt erkrankte Schwester eine Zeichnung befühlen, auf der im Rötelstift ein Krieger abgebildet ist. Mit seinem Schwert in der Rechten kämpft er gegen die Krankheit, in der geöffneten Linken hält er die Kräfte für die Heilung bereit: Es ist ein sympathetischer Zauber der besonderen Art, kann das Mädchen doch nichts von der heilenden gezeichneten Hand sehen, die ihr da gezeigt wird. Und so muss die Kraft der Vorstellung allein durch die begütigenden Worte der Schwester ihre Wirkung tun.

Als Hokusai von seiner Frau und seiner Tochter gebeten wird, sich um das kranke Kind wenn schon nicht zu kümmern, so doch wenigstens sein Mitgefühl zu zeigen, tut er sich schwer. Seine Zuneigung und sein Einfühlungsvermögen gehen restlos in seinen Figuren, in seinen Zeichnungen und Drucken auf. Alles Lebendige hat sich in dessen Darstellung verflüchtigt.

Einmal unternimmt der Maler mit seinem Gesellen, seiner Tochter und einem Freund einen Ausflug in das Rotlichtviertel. Sie wollen eine berühmte Kurtisane sehen – und zeichnen. O-Ei ist von dem Glanz der Frau so beeindruckt, dass sie sich später allein zu ihr begibt und ihr eine erotische Erfahrung ganz eigener Art zuteil wird. Verhüllung und Tarnung, farbige Stoffe mit verwirrenden Mustern sind die Voraussetzung für Nähe und intime Offenbarung.

Im Traum steigen wie Rauchsäulen, in immer größer werdenden Bahnen, zwei Hände aus dem Kopf von O-Ei – eine gespenstische Apotheose ihrer Ängste und ihrer schöpferischen Kräfte.

Auf ungewöhnliche Weise ist dieser Animationsfilm nicht nur eine Hommage an den großen Künstler Katsushika Hokusai, sondern mehr noch eine Rehabilitierung seiner Tochter O-Ei, die von der Kunstgeschichte vergessen wurde. Wenn wir heute auf die Werke von Hokusai blicken, werden wir seine bezaubernde und bezaubernd freche Tochter immer vor Augen haben.