Ein junger Mann tötet 49 Menschen in einem Homosexuellen-Club in Florida. Zwei Tage später ermordet ein anderer einen Polizisten und dessen Frau in Paris. Er filmt sich dabei – um die Tat live auf Facebook zu "teilen". Er wolle, verkündet er, die Europameisterschaft "in einen Friedhof verwandeln". Beide Täter bekennen sich zur Terrorgruppe IS.

Kaum ist der erneute Horror in die Brennpunkte und Twitter-Feeds eingedrungen, springt auch schon die Bewältigungsmaschine an und spuckt routiniert Fragen aus: Ist das eine neue Stufe des Terrors? Haben die Täter Verbindungen zu Dschihadisten? Welche Rolle spielt die Schwulenfeindlichkeit des Islams? Sind lasche amerikanische Waffengesetze schuld an der hohen Opferzahl?

Alles legitime Sorgen – und doch ist da eine merkwürdige Müdigkeit spürbar. Terrorexperten diagnostizieren, es handele sich um "Selbstradikalisierung", um "homegrown terrorism".

Diese Täter sind Ich-AGs des Terrors, und der IS ist ein Franchise-Unternehmen

Was aber heißt das eigentlich? Solche Formeln erklären nichts vom Schrecken dieser Tage. Sie gaukeln uns das tröstliche Gefühl vor, handeln, gegensteuern und kämpfen zu können.

Man kann die Hilflosigkeit in den Reaktionen der beiden Präsidentschaftskandidaten erkennen. Donald Trump wiederholt seine Forderung, keine Muslime in die USA einreisen zu lassen. Dass der Täter, Sohn afghanischer Eltern, ein gebürtiger New Yorker war, irritiert Trump nicht: Schon die Eltern hätte man eben nicht reinlassen dürfen.

Hillary Clinton schlägt dagegen einen gemäßigten Ton an. Sie werde a) internationale Terrorgruppen bekämpfen, b) der Homophobie den Kampf ansagen, c) die Waffenkontrolle ausweiten, d) die einsamen Wölfe stoppen.

Klingt gut, aber: Die Terrorgruppen werden schon lange bekämpft. Homophobie ist nicht zuletzt eine Reaktion auf die enormen Emanzipationsgewinne der Schwulen und Lesben. Das Waffenrecht wurde nicht einmal nach einem Massaker an Kleinkindern verschärft. Und die Täter heißen eben nicht umsonst "einsame" Wölfe: Sie funktionieren wie Ich-AGs des Terrors, und der sogenannte Islamische Staat ist für sie ein Franchise-Unternehmen, das ihren Taten posthum die Würde seines Namens verleiht.

Man kennt die immer gleichen Ingredienzen, aus denen sich die Wut der Täter speist – Scheitern im Beruf, in Liebesbeziehungen, Kleinkriminalität, Gewalt, Drogen, gekränktes Machotum –, und dann das Versprechen, für eine große Sache morden und sterben zu dürfen. Bei dem Täter von Orlando kam womöglich schwuler Selbsthass hinzu, verstärkt durch Religion und Herkunft. Mit ihren Taten projizieren die radikalen Verlierer ihren Hass auf die größtmöglichen Leinwände: den amerikanischen Wahlkampf, die Europameisterschaft.

Kriegserklärungen vonseiten westlicher Politiker gehören ins Kalkül: Sie adeln Hassverbrechen zu Akten weltpolitischer Bedeutung und bewirken damit exakt, was die Terroristen wollen. Vielleicht besteht der größte Triumph des IS nicht im Einzug in Rakka und Mossul, sondern in der Eroberung von Donald Trumps Kopf.

Es wäre Zeit, sich einzugestehen: Wir sind am Nullpunkt der Antiterrorpolitik. Alle Versuche, den Terror zu besiegen, sind gescheitert, ja sie haben ihn teils weiter genährt. Wir haben alles (und das Gegenteil) bereits versucht: Autokraten gestürzt (und gestützt); Länder überfallen wie im Irak (oder uns rausgehalten wie in Syrien); "moderate" Islamisten gefördert (und dann diejenigen, die sie bekämpfen); an friedliebende Muslime appelliert; Islamkonferenzen abgehalten.

Und doch hört es nicht auf. Es wird weitere Anschläge geben. Das macht Donald Trumps offen rassistischen Ausweg verführerisch. Er ist der Letzte, der sich eine Lösung zutraut. Sie liefe am Ende auf Segregation und ethnische Säuberung hinaus. Dass eine solche Politik in der wichtigsten Demokratie des Westens zur Wahl steht, zeigt, wie sehr der Terrorismus auch unsere Seite korrumpiert hat. Es kommen härtere Tage.

Was tun gegen den Hass? Erst einmal: endlich die Trauer zulassen, statt sie durch Aktionismus zu verdrängen. Trauer um die Toten im Club "Pulse". Trauer angesichts von Menschen, die Freudenfeiern und Fußballfeste mit Gewehren und Messern angreifen. Trauer angesichts der Leere im Herzen des Terrors. Und dann, so kitschig es klingen mag: für die Liebe kämpfen – für die der Schwulen und Lesben zueinander. Und nicht zuletzt für die Liebe zum Fußball.

