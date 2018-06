Eigentlich sollte die Sitzung am Montag nur eine Stunde dauern. Sie hatten am Wochenende alles geklärt, per SMS und per Mail. Doch dann saßen sie noch einmal dreieinhalb Stunden zusammen, noch einmal ging es um Zahlen, um Millionen, um Anerkennung. Noch einmal Unsicherheit: Wird die Bürgerinitiative zustimmen? Wird es eine Lösung geben, der alle zustimmen? Ja, es wird.

Um 16 Uhr sind sie sich einig, die Politiker und die Bürger, die mal wütend waren auf die Politiker. Für 25 Millionen Euro sollen neue Schulküchen und bessere Räume gebaut werden. Außerdem soll es bis 2020 schrittweise neue Erzieher geben, Kosten am Ende: etwa 8,5 Millionen Euro jährlich.

Es ist das Ende der Verhandlungen. Und das Ende der Bürgerinitiative für bessere Ganztagsbetreuung in Hamburgs Schulen.

Ein Erfolg?

Na klar! Etwas Besseres kann Politik kaum passieren. Protest ist übersetzt in Kompromiss. Eine große Leistung der Verhandler: Andreas Dressel und Anjes Tjarks. Beide sind Fraktionschefs, der eine von der SPD, der andere von den Grünen. Aber feiern? Können die beiden Politiker nicht.

Es geht weiter. 17 Uhr: Die Fraktionen tagen und müssen dem Kompromiss zustimmen. 19.30 Uhr: Es wird weiterverhandelt, nächste Sitzung, nächster Konflikt. Diesmal: Gespräche mit Vertretern der Bürgerinitiativen gegen Großsiedlungen für Flüchtlinge.

Wenn es gut läuft, ist Politik in einer Demokratie eine endlos erscheinende Abfolge von Sitzungen und Gesprächen, die irgendwann doch zu einem Ende kommt, weil sich die sogenannten Verhandlungspartner, die eigentlich Verhandlungsgegner sind, auf etwas einigen, mit dem beide Seiten leben können. Für diese Form der Politik braucht es Politiker, die ihre Grundsätze haben, aber bereit sind, auf die Gegenseite zuzugehen.

In Hamburg haben sich zwei gefunden, die so denken. Die gleich denken und gleich handeln, sogar mit der gleichen Taktik verhandeln. Andreas Dressel, 41, und Anjes Tjarks, 35, sind die wichtigsten Konfliktlöser der Stadt. Sie gelten als freundlich, integrierend, eloquent. Abstrakt gesagt sind sie gerade dabei, das drängendste Problem der Hamburger Politik zu lösen und die direkte mit der parlamentarischen Demokratie zu versöhnen. Konkret waren sie dabei in den vergangenen Monaten derart erfolgreich, dass einige Zeitungen sie in den Rang von Actionhelden erhoben haben und sie nun das "A-Team" nennen.

Letztes Jahr befriedeten sie den größten Wahlkampfstreit, die sogenannte Busbeschleunigung auf der Uhlenhorst.

Im Mai schlichteten sie den ersten großen Koalitionskrach. Bausenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) und Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) waren über das Thema Naturschutz beim Wohnungsbau aneinandergeraten.

Vor wenigen Wochen griffen sie ein, als der Sportbund frustriert die Verhandlungen mit der Stadt über die Sportförderung beendet hatte – und organisierten Geld aus einem Fonds für Flüchtlinge.

Warum Scholz ihnen vertraut? Vielleicht, weil er sich in ihnen wiedererkennt

Anfang der Woche verkündeten sie den Kompromiss mit der Bürgerinitiative für bessere Ganztagsbetreuung.

Und selbst bei den Verhandlungen um die Flüchtlingsunterkünfte, bei denen vor einigen Monaten eine Einigung noch undenkbar erschien, gibt es erste Ergebnisse.

Wie schaffen die das?

Treffen im Rathaus, vergangene Woche. Aus dem Büro von Andreas Dressel kommen die Vertreter der Bürgerinitiativen gegen Großunterkünfte für Flüchtlinge, eine Sekretärin räumt hektisch die leeren Flaschen weg. Dressel und Tjarks sitzen in schwarzen Ledersesseln, die Ärmel hochgekrempelt, keine Jacketts. "Wir machen das mit Leidenschaft von früh bis spät", sagt Tjarks. "Wir sind verliebt ins Gelingen", sagt Dressel.

Seit Februar verhandeln die beiden mit den Initiativen. Die Sitzungen sind lang, ewig lang. Mal sprechen sie über die Bebauungspläne einzelner Stadtteile, mal über Musterflächenprogramme für den Schulbau.

Wer mit den Verhandlungspartnern spricht, hört immer wieder ähnliche Kommentare: Dressel und Tjarks seien sympathisch, gute Zuhörer, ehrlich interessiert an einer Lösung. "Das sind keine steifen Politiker", sagt einer. "Mit denen würde ich auch abends mal ein Bier trinken gehen", ein Zweiter. "Das klingt vielleicht komisch, aber uns macht das echt Spaß", ein Dritter. Dressel und Tjarks geben sich nahbar, die Initiativen haben ihre Handynummern, SMS enden schon mal mit "lieben Grüßen".

Warum sie so sind?