Plötzlich ist alles, was in der Branche Rang und Namen hat, eingesperrt. "Keiner kommt mehr rein oder raus", ruft eine der Sicherheitskräfte auf dem Tag der Immobilienwirtschaft. Dann werden die Türen verriegelt.

Was folgt, ist eine gespenstische Szene: Vermummte hämmern von außen gegen die Glasfront der Telekom-Hauptstadtrepräsentanz, in der die Tagung am Mittwoch vergangener Woche stattfindet. "Wir wollen Wohnungen!", fordern sie. Auf der anderen Seite der Scheibe knipsen die Immobilienmanager die Vermummten vor dem Blaulicht-Hintergrund der anrückenden Polizei mit ihren Smartphones. "Die haben wohl noch nicht verstanden, dass wir diejenigen sind, die die Wohnungen bauen", sagt einer. Ein anderer witzelt über den "verkleideten Mob da draußen", als wäre das alles bloß ein schlechter Scherz, der mit seinem eigenen Leben nur wenig zu tun hat.

Auch Rolf Buch steht vor der Scheibe. Aber er macht keine Fotos. Er sagt: "Stellen Sie sich vor, so viele Menschen würden mit ihren Händen gegen ein Autohaus hämmern und brüllen: ›Wir wollen Autos.‹ Einfach undenkbar! Aber wir hier drinnen, Industrie und Politik, bekommen es nicht hin, den Wohnungsbedarf der Menschen zu befriedigen. Das ist doch eigentlich unfassbar."

Buch ist nicht irgendein Immobilienmanager. Als Chef des Wohnungskonzerns Vonovia ist er der mächtigste von allen. Sein Unternehmen besitzt heute knapp 350.000 Wohnungen im ganzen Land, mehr als jedes andere. An der Börse ist Vonovia inzwischen mehr wert als die Lufthansa, RWE oder die Commerzbank. In der breiteren Öffentlichkeit hat das Unternehmen bislang aber kaum eine Rolle gespielt. Vor allem Fachleute interessierten sich für die vielen Übernahmen, die Buch in den drei Jahren seiner Amtszeit getätigt hat. Sonst war sein Unternehmen, das bis 2015 noch Deutsche Annington hieß, vor allem in den Schlagzeilen gewesen, wenn es Mieter wieder einmal schlecht behandelt hatte. Es war ein Inbegriff dessen, was schiefläuft auf dem deutschen Wohnungsmarkt. Doch auf einmal ist Vonovia-Chef Buch ein gefragter Mann, wenn es darum geht, die Probleme zu lösen, die sich dort zu einem sozialen Orkan entwickelt haben.

In Großstädten wie Berlin, München oder Hamburg sind die Mietpreise in den vergangenen Jahren ebenso explodiert wie in vielen kleineren Uni-Städten. Die hohen Kosten vertreiben viele Menschen aus ihren angestammten Vierteln. Im vergangenen Jahr sind zudem mehr als eine Million Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Viele werden bleiben, auch sie werden dann bezahlbare Wohnungen brauchen.

Doch bisher scheint nichts gegen den Mangel an bezahlbarem Wohnraum zu helfen. Die vor einem Jahr beschlossene Mietpreisbremse wirkt nicht, und der Neubau von Wohnungen kommt nicht in Gang. Gerade hat das Statistische Bundesamt die Bilanz für 2015 vorgelegt: Die Zahl der fertiggestellten Wohnungen stieg gerade mal um ein Prozent auf 248.000. Viel zu wenig. Nötig wären 400.000 Wohnungen.

Buchs Unternehmen ist an dieser Entwicklung nicht ganz unbeteiligt. Es hat viele Sozial- und Werkswohnungen gekauft und später teurer vermietet. Doch nun verfolgt Buch Ideen, mit denen er Geld verdienen und dem Problem des Mangels an bezahlbaren Wohnungen etwas entgegensetzen könnte. Ausgerechnet jetzt aber macht es die Politik dem Unternehmen schwer. Ganz anders als früher, als dort noch ein anderer Mann das Sagen hatte.

Der Mann heißt Guy Hands, er hat feuerrotes Haar, das sich auf seinem Kopf zu einem Vogelnest formt, und lebt auf der britischen Steueroasen-Insel Guernsey. An ihn verscherbelte der Staat einen beträchtlichen Teil der insgesamt 700.000 Wohnungen in öffentlicher Hand, die seit 1997 privatisiert wurden. Sie fehlen heute, um den Markt zu beruhigen.