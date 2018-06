DIE ZEIT: Herr Glukhovsky, wird Druck auf Sie ausgeübt, oder können Sie frei arbeiten?

Dmitry Glukhovsky: Wir leben in Russland nicht in einer Diktatur, doch es gibt Anzeichen, dass wir uns auf eine solche hinbewegen. In den Neunzigern hieß es, wir säßen in einem Zug Richtung Westen. Es werde dauern, aber irgendwann kämen wir an. Heute spricht davon keiner mehr. Und niemand weiß, wohin es stattdessen geht. Es könnte auch sein, dass wir in den alten Waggons sitzen, die immer schon in die sibirischen Arbeitslager rollten.

ZEIT: Was alarmiert Sie so?

Glukhovsky: Das Jahr nach der Krimkrise war wahrhaft revolutionär. Es gibt Zeichen, dass die Diktatur tatsächlich kommt. Man zögert noch, sie schnell zu etablieren, aber man hat mittlerweile die Werkzeuge so weit vorbereitet, dass das Land umgedreht werden kann. Doch ich gebe zu: Das tägliche Leben in Russland verläuft noch normal. Du kannst schreiben, ohne dass du dafür gehenkt wirst.

ZEIT: Was hat sich in jenem Jahr verändert?

Glukhovsky: Uns werden endgültig die Informationen vorenthalten über das, was wirklich passiert. Sie werden durch staatliche Propaganda ersetzt. Die Distanz zwischen Volk und Regierung wächst.

ZEIT: Aber die Russen sind doch nicht vom globalen Datenstrom abgeschnitten, sondern sie verfolgen die Diskussionen über ihr Land.

Glukhovsky: Sämtliche Medien, wirklich alle, auch die privaten, sind im Putin-Umkreis konzentriert. Nicht nur bei Gazprom, sondern auch bei seinen alten Schulfreunden. Diese Allianz übt finanzielle Kontrolle aus. In diesen Medien war bisher sogar eine relativ freie Meinungsäußerung möglich. Seit der Krimkrise sind sie nun aktive Propagandawerkzeuge geworden. Themen werden gezielt verschwiegen, eine zutreffende Berichterstattung wird umstellt mit abweichenden Versionen oder zugespitzt auf Aspekte, die Hass gegenüber der Ukraine und dem Westen erzeugen.

Infobox Dmitry Glukhovsky Dmitry Glukhovsky Der 36-jährige ist Autor zahlreicher Science-Fiction-Romane, die in 37 Sprachen übersetzt worden sind und sich mehr als zwei Millionen Mal verkauft haben. Der vor Kurzem im Heyne Verlag erschienene Band Metro 2035 schildert das Leben in Russland als düstere Zukunftsfantasie. Die Moskauer U-Bahn wird dort zum Zufluchtsort der letzten Überlebenden einer Atomkatastrophe, voller Grausamkeiten und Überlebenskämpfe. Auch als Journalist ist Glukhovsky ein scharfer Kritiker des autoritären Regimes in Russland. Trotzdem lebt er weiterhin in Moskau.

ZEIT: Gibt es noch Gegenstimmen?

Glukhovsky: In den Medien können heute noch ein paar domestizierte Liberale auftreten, doch sie werden niedergeschrien. Im Fernsehen wird noch Diskussion simuliert. So wie sie jedoch inszeniert und orchestriert wird, bleibt das Bild immer eindeutig: Russland als Bastion der Unabhängigkeit in einer Welt, die von den Rothschilds oder von Goldman Sachs manipuliert wird. Putin ist in diesem Bild der Held, der sich dem Westen widersetzt.

ZEIT: Soweit die Meinungs-Oberfläche. Aber was ist darunter? Die Leute machen sich doch eigene Gedanken.

Glukhovsky: Das Internet ist noch frei. Es gibt keine direkte Zensur wie in China oder im Iran. Stattdessen sind bezahlte Blogger am Werk, die kritischen Positionen bei Bedarf widersprechen. Es arbeitet eine ganze Armee loyalistischer Kräfte, die Informationen bestreiten, verwischen, auf groteske Weise zu widerlegen versuchen und eine offizielle Version der Wahrheit einpflanzen wollen. Es gibt sogar bezahlte Kommentatoren, die gezielt liberale Ansichten bloggen, nur damit sie von den Regierungstreuen als armselige Irre bloßgestellt werden. Es existieren tonnenweise leere Accounts, von denen aus allerdings nach Kräften kommentiert wird, um andere zu isolieren und um vorzuführen, wo die Meinungsmehrheit ist. Das ist eine Troll-Politik, die mit hohem Aufwand betrieben wird. Unwillkommene Nachrichten werden mit Zusatzinformationen geflutet, mit Details, Simultanversionen, anderen Blickwinkeln, Nebensächlichkeiten oder Absurditäten: Der Adressat soll darin verloren gehen, den Blick für das Wesentliche verlieren, ermüden.

ZEIT: Durchschauen die Russen diese Spielchen?

Glukhovsky: Nicht jedes Propagandawerkzeug erfüllt seinen Zweck, nicht jeder kleine Trick haut hin. Dann kommt wieder etwas Neues. Ganz entscheidend ist, dass der Staat sich inzwischen sowjetischer Propaganda-Archetypen bedient. Und deren mächtigster ist die Darstellung der Politik als Kampf zwischen Gut und Böse. Der Zweite Weltkrieg ist nach wie vor der Mythos schlechthin. Er eint alle, er ist das Modell des Sieges, der nationalen Größe, der Wiederherstellung des Imperiums.

ZEIT: Wie wirkten die ukrainischen Proteste in Russland?

Glukhovsky: In der Ukraine, hieß es plötzlich, drohten die Nazis wieder an die Macht zu gelangen. Was die russische Öffentlichkeit damals sah, war nicht der Volksaufstand gegen die Janukowitsch-Regierung, sondern die Wiederauferstehung der mit den Nazis kollaborierenden ukrainischen "Polizei". Das wurde so unverfroren kommuniziert, dass der durchschnittliche TV-Zuschauer keine Chance hatte, sich dagegen zu wehren: Die Annexion der Krim erschien ihm als Rettung russischer Landsleute vor der bevorstehenden Nazi-Invasion.

ZEIT: Und das haben tatsächlich alle geglaubt?

Glukhovsky: Selbst meine Freunde, die an den Protestkundgebungen gegen die Annexion teilnahmen, waren gleichzeitig davon überzeugt, dass wirklich eine faschistische Invasionsgefahr drohe.