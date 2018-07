Der Selbstmordattentäter hatte sich als Priester verkleidet. Es war eine perfekte, eine zynische Tarnung. Aber in Kamischli, der letzten christlich geprägten Stadt in Syrien, wo Christen noch einigermaßen sicher sind, rechnen sie längst mit dem Zynismus ihrer Gegner. Der assyrische Sicherheitsdienst, eine Art Heimatschutz, hielt den falschen Priester vor der Veranstaltungshalle auf. In der Halle feierten sie gerade einen Gedenkgottesdienst für die Opfer des Völkermordes an den syrischen Christen – den Assyrern und Aramäern –, der vor hundert Jahren zeitgleich mit dem Völkermord an den Armeniern stattfand.

Zur Gedenkfeier am vergangenen Sonntag war der syrisch-orthodoxe Patriarch Ignatius Ephräm II. Karim aus Damaskus in die Provinz gereist. In Kamischli zelebrierte er die Messe und weihte ein Denkmal ein. Wäre er getötet worden, hätte die Weltöffentlichkeit wohl von dem Attentat erfahren. So aber zündete der Attentäter seine Bombe bereits vor der Halle, tötete drei unbekannte Sicherheitsmänner und verwundete fünf – ein Drama, das in dem größeren Drama des Bürgerkrieges mit seinen täglichen Todesbilanzen unterging. Zumindest für die fernen Zuschauer im Westen. Bei den Christen des Orients kam die Botschaft an: Es ist nicht vorbei!

Das signalisiert ihnen nun seit zwei Jahren der "Islamische Staat". Deshalb haben sie sich in Städten wie Kamischli mittlerweile bewaffnet. Kamischli liegt an der Grenze zur Türkei, die Stadt wurde 1926 von christlichen Flüchtlingen gegründet, die dem Völkermord im Osmanischen Reich entkommen waren. Hierher flüchteten 2014 auch Tausende Assyrer vor den Überfällen des IS auf christliche Dörfer entlang des nahen Flusses Chabur.

Das Attentat vom Sonntag war das vierte innerhalb der letzten sechs Monate in Kamischli, das sich gegen die Christen richtete. Deshalb ist ihnen die Anerkennung des Genozids durch die internationale Staatengemeinschaft so wichtig. Deshalb warten sie auch in Syrien ungeduldig auf den Besuch des Papstes diese Woche in Armenien. Er hatte vor einem Jahr, zum offiziellen Gedenkjubiläum, klar und deutlich gesagt: Dieser Völkermord war der erste des blutigen 20. Jahrhunderts. Damals stritt die Bundesregierung noch, wie direkt man die Wahrheit nun aussprechen sollte und ob es vielleicht diplomatisch klüger wäre, die Türkei nicht zu brüskieren.

Mittlerweile gibt es eine deutsche Armenien-Resolution, aber auf die weltweite Anerkennung warten die Nachfahren der Überlebenden noch. Etwa 750.000 Assyrer, 1,5 Millionen Armenier und 500.000 Pontosgriechen wurden damals ermordet. So ist der bevorstehende Besuch von Franziskus bei dem Patriarchen der Armenischen Apostolischen Kirche die politisch brisanteste und bisher gefährlichste Papst-Reise. Zusammen mit Karekin II. Nersissian besucht er die Gedenk-orte des Völkermords. Er wird sagen, was war, aber nicht provozieren. Trotzdem wird er von der türkischen Regierung als Provokateur empfunden werden. Das ist Teil des Problems, das die Christen des Orients bis heute haben.