Neulich im Gesundbrunnencenter, einem sehr gewöhnlichen Berliner Einkaufszentrum. Ich war eigentlich nur auf Besuch im Supermarkt. Da hörte ich aus dem Tiefgeschoss Musik von David Guetta und warf einen Blick hinunter. Gerade war eine quietschende Moderatorin dabei, vier Frauen auf eine Bühne zu zerren. Damit konnte die "Live-Umstyling-Show" beginnen. "Uschi, wir holen jetzt das Beste aus deiner Persönlichkeit heraus", rief die Moderatorin. Innerhalb einer Stunde sollten Uschi und die anderen eine neue Frisur, neue Klamotten und eine neue Brille bekommen. Das alles, ohne beim Umstyling mitentscheiden oder sich dabei auch nur im Spiegel betrachten zu dürfen.

Meine Neugier siegte schnell über die moralischen Einwände. Und ich schlich mich langsam näher. Aus Anne, einer jungen Frau Anfang 20, vorher Typ Mädchen-von-nebenan, wurde die Light-Version einer Stewardess, mit Pony, Pilotensonnenbrille, Röhrenjeans. Uschi, um die 60, mutierte zum Hipster: Pixie, Hosenträger, Hornbrille.

Dann erreichte die Show ihren Höhepunkt. Nachdem die Moderatorin jede Frau fünfmal "Bist du bereit für dein neues Ich?" gefragt hatte, enthüllte sie die bis dahin verdeckten Spiegel. Und ich flehte innerlich: Bitte, bitte, lass sie sich wenigstens ein bisschen gefallen!

Doch es passierte etwas, das ich nicht erwartet hatte. Nach einer Sekunde Schockstarre fingen die Frauen an zu strahlen, drehten sich um die eigene Achse, schlossen für einen Moment die Augen. Und dann lachten und weinten sie im selben Moment. Es war die pure Freude. Das Publikum brüllte.

Und auch in mir stiegen die Tränen hoch. "Geteiltes Glück ist doppeltes Glück" hatte meine Patentante in mein Poesiealbum geschrieben. Als Kind hatte ich das so interpretiert, dass ich mich noch mehr freue, wenn ich anderen von dem erzähle, was mich freut. Aber es funktioniert eben auch umgekehrt. Sehe ich jemanden in einem Moment entfesselten Glücks, dann springt die Euphorie auf mich über. Sogar wenn es die fremde Uschi ist, die da steht und vor Rührung weint.

Aber meine Tränen – rede ich mir ein – sind doch Tränen unter Niveau. Also mache ich mich davon.

Nur ist die Sache mit dem Rausch ja die: Hatte man ihn einmal, will man ihn noch mal. Und weil ich weiß, dass vier weitere Umstyling-Shows angesetzt sind, kehre ich zurück.

Während ich mich beim ersten Mal noch dafür schämte, vor der Bühne zu stehen, schäme ich mich dieses Mal für das Mitleid, das ich am Anfang für die Frauen empfand. Was fiel mir ein, ihre Entscheidung anzuzweifeln? Eine erwachsene Frau wird schon abschätzen können, auf was sie sich da einlässt.

Wieder wird der Spiegel enthüllt, wieder große Augen, wieder Freudentränen. Ein Ehemann brüllt aus dem Publikum seiner Brenda zu, wie hammer sie doch aussähe. Ich starre mit offenem Mund auf die Bühne, natürlich Pipi in den Augen.

Auch die übrigen drei Umstyling-Shows des Wochenendes habe ich noch mitgenommen. Einmal habe ich aus lauter Überschwang meinen Freund mit ins Untergeschoss gezerrt. Auch ihm stand der Mund offen. Nur sah er dabei mich an und sagte: "Sag mal, was läuft denn bei dir schief?"

Er ist bestimmt ohne Poesiealbum aufgewachsen.

Lena Niethammer mag auch Biathlon, Maren Ades Film "Alle anderen" und Nutella auf Leberwurst