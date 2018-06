Die Entscheidung, ob sie ihre Heimat verlassen wird, hat Martina Zeitler aus der Hand gegeben. Wenn die ältere ihrer beiden Töchter zustimmt, wird die 29-jährige Lehrerin aus Graz im Herbst eine Stelle in Deutschland antreten. "Sie hat das letzte Wort", sagt Zeitler. Und ja, schiebt sie nach einer kurzen Pause nach, ihre elfjährige Tochter könne sich das Auswandern vorstellen. "Sie ist weltoffen. Und ich bin noch nie aus der Steiermark rausgekommen, Berlin würde mich jetzt reizen."

In ihrer Heimat hat Zeitler, die frisch von der Pädagogischen Hochschule kommt, wenig Aussicht auf einen Job. "In Graz sind Lehrerstellen derzeit Mangelware", sagt sie. Ganz im Gegensatz zur deutschen Hauptstadt: Berlin sucht händeringend nach Lehrkräften – wieder mal. Und neuerdings auch in Österreich.

"Trend statt Tracht", "Kiez statt Kaff" oder "Berliner Schnauze statt Wiener Schmäh": Mit solchen Sprüchen will die deutsche Hauptstadt österreichische Lehrer abwerben. Auf einer der Anzeigen, die erstmals im April in österreichischen Tages- und Bezirkszeitungen erschienen sind, ragt der Berliner Fernsehturm über dem Alpenpanorama. "Erweitere deinen Horizont. Und unseren", steht darunter.

Seit Anfang 2014 hat die Berliner Landesregierung 5.692 Lehrer neu eingestellt. Anfangs überwiegend aus der Hauptstadt selbst, dann vermehrt aus anderen deutschen Bundesländern, aus Bayern oder Nordrhein-Westfalen. Der Umzug ist finanziell verlockend. Wer in Berlin unterrichtet, erhält zwar nicht den begehrten Beamtenstatus wie in München oder Hamburg, wird dafür aber sofort in Gehaltsstufe 5 eingestuft: eine Art Willkommensgeschenk von zusätzlichen 500 Euro im Monat.

Dennoch fehlen den Berliner Schulen für das nächste Schuljahr 1.400 Lehrer, vor allem an den Grundschulen. Gerade mal 300 Grundschullehrer werden in diesem Jahr mit dem Studium fertig – zu wenig, um den Bedarf zu decken. Dazu kommen rund 800 Willkommensklassen für Flüchtlingskinder.

Dieser Artikel stammt aus der Österreich-Ausgabe der ZEIT Nr. 27 vom 23.6.2016. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

In ihrer Not hat die Berliner Landesregierung nun erstmals in Österreich und Holland für einen Umzug in die Metropole an der Spree geworben. 100.000 Euro hat die Kampagne gekostet. Ihr unmittelbarer Erfolg: Rund 20 Österreicher erschienen kurz darauf bei einer Info-Veranstaltung über Anstellungsmöglichkeiten an Berliner Schulen.

Darunter auch die Grazerin Martina Zeitler. Den Weg in den Norden kennt sie jetzt: anderthalb Stunden mit dem Auto nach Wien. Von dort in den Nachtbus und einmal mitten durch Tschechien. Keine zehn Stunden Fahrt trennen Zeitlers alte von der möglichen neuen Heimat – und rund 2.000 Euro Einstiegsgehalt.

Mehr als 2.000 Lehrer waren in Österreich Ende Mai arbeitslos gemeldet

Noch wohnt Zeitler mit den beiden Kindern bei ihren Eltern in Graz. Ihr Vater sah eine der Anzeigen in einer Zeitung – und einen Tag später stand die Junglehrerin in Berlin. Der Info-Tag für die österreichischen Pädagogen fand im Ludwig-Erhard-Haus im Stadtteil Charlottenburg statt, einem futuristischen Bau aus Glas und Stahl. Berliner nennen es "Gürteltier" wegen seiner gekrümmten Form. Allerdings erfuhr Martina Zeitler dort auch, dass ihr für eine Stelle in Deutschland das Referendariat – ein Vorbereitungsdienst für das Lehramt – und das zweite Staatsexamen fehlen. Denn im Unterschied zu Österreich werden deutsche Grund- und Hauptschullehrer nicht an Pädagogischen Hochschulen, sondern an Universitäten ausgebildet. Wer sich nach dem ersten Staatsexamen für den Schuldienst entscheidet, muss als Referendar zusätzlich zwei Jahre lang an verschiedenen Schulen didaktische Methoden üben und im Anschluss eine Prüfung ablegen.

Um die Österreicher dennoch abzuwerben, lockt Berlin mit einer komfortablen Lösung: Beide fehlenden Voraussetzungen könnte Martina Zeitler nachholen. Dafür würde die Grazerin mit weniger Unterrichtsstunden beginnen, um Zeit für Seminare und Prüfungsvorbereitungen zu haben, und trotzdem ein volles Gehalt beziehen: 4.450 Euro an der Grundschule und sogar 5.113 Euro an einer Sonderschule – fast doppelt so viel wie in Graz oder Wien.