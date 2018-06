Da konnten sich selbst die vierzehn Höchstrichter ein gewisses Amusement nicht versagen. "Wenn ein Jurist am Werk ist, dann wird das so stimmen", antwortete treuherzig eine grüne Beisitzerin aus dem Wahlbezirk Innsbruck-Land. Kein Problem also, dass der Wahlleiter nur gemeinsam mit seinem Stellvertreter die Briefwahlstimmen der Bundespräsidentenwahl auszählte. Das Vieraugenprinzip der Obrigkeit muss doch genügen.

Seit Montag lässt der Verfassungsgerichtshof das Fußvolk der Demokratie aufmarschieren. Das sind die Hunderten von kleinen Funktionären und Beamten, die garantieren sollen, dass in Österreich Wahlen frei, geheim und streng nach dem Buchstaben des Gesetzes abgehalten und ausgezählt werden. In 94 von 113 Wahlbezirken will die FPÖ Unregelmäßigkeiten dokumentiert haben und hat deshalb namens ihres unterlegenen Kandidaten Norbert Hofer das Ergebnis angefochten. Beanstandet wurde, dass bei der Auszählung der Briefwahlstimmen, denen Alexander Van der Bellen seinen Vorsprung verdankte, nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sei. In einem Befragungsmarathon will das Hermelin-Tribunal nun herausfinden, wie viel Substanz hinter diesen Vorwürfen steckt.

Bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe ließ sich im Sitzungssaal auf der Wiener Freyung kein einziger Hinweis auf eine Manipulation des Wahlergebnisses finden. Doch schon in den ersten beiden Befragungstagen offenbarte sich ein bemerkenswertes Sittenbild der politischen Alltagskultur in Österreich. Was auch immer das Gesetz fordern mag, vielerorts wird es höchst eigenwillig interpretiert. Die meisten Mitglieder der Wahlbehörden scheinen in den aufwendigen Vorschriften lediglich eine Empfehlung zu sehen, wie man in diesem Maschinenraum der Demokratie die Hebel bedienen soll; findet sich jedoch eine bequemere Möglichkeit, die ein wenig Mühe spart, nimmt man gerne bei ihr Zuflucht – was soll an einer Abkürzung zum Endziel Wahlergebnis verwerflich sein.

Die Verordnungen zum österreichischen Briefwahlrecht erwecken den Anschein, als wären sie von den beiden berühmten Hofräten Hinsichtl und Rücksichtl in einer besonders misstrauischen Stunde ersonnen worden. Besondere Sicherheitsmechanismen sollen jeden erdenklichen Missbrauch verhindern. Das führt jedoch dazu, dass ihre Auszählung ein mühsamer Prozess ist, der mehrere Arbeitsschritte erfordert: Eine Lasche muss aufgerissen, eine Unterschrift geprüft werden, dann erst darf das Briefwahlkuvert geöffnet und kann der eigentliche Wahlzettel in einem eigenen Umschlag entnommen werden.

Wenn – wie in diesem Wahlgang – in einem Bezirk sich die Briefwahlstimmen häufen, zugleich die Zeit drängt, weil das Endergebnis in der Luft hängt, und die übergeordnete Behörde Druck macht, dann dürfte der gesetzeskonforme Weg vielen ein wenig zu umständlich vorgekommen sein.

In fast allen von der FPÖ beanstandeten Fällen geht es um dieselben Vorwürfe: Wahlkarten seien mitunter durch Unzuständige zu früh vorsortiert und teilweise auch vor der Zeit geöffnet worden. Das Gesetz sieht vor, dass sich die Wahlkommission, also Wahlleiter und ehrenamtliche, von den Parteien nominierte Beisitzer, am Morgen nach dem Wahlgang um 9 Uhr an die Arbeit machen. Diese kleinkarierte Bestimmung dürfte in vielen Bezirken außer Kraft gesetzt worden sein. Es wurde schon am Wahlabend begonnen zu sortieren, und häufig tauchten die Beisitzer am nächsten Morgen gar nicht auf, weil, berufstätig oder nicht, sie Besseres zu tun hatten. Mitunter hatten sie bereits vorher mit einer Blankounterschrift beurkundet, dass die Auszählung rechtskonform erfolgt sei. "Weil ich ein unerschütterliches Vertrauen zur Bezirkswahlbehörde hatte", begründete nun eine FPÖ-Beisitzerin ihre Blindflugsignatur. Dumm nur, dass es blaue Funktionärinnen wie diese Dame sind, die später in eidesstattlichen Erklärungen die Verletzung der Wahlordnung untermauerten und damit die Wahlanfechtung ermöglichten. Dafür interessiert sich nun die Staatsanwaltschaft.

Nichts an diesem Verhaltensmuster weist aber auf Manipulation hin. Vielmehr legt der Ton der Zeugenaussagen nahe, dass es sich dabei um eine langjährige Praxis handelt, über die ohnehin alle Beteiligten im Bilde waren. Solange Briefwahlkartenstimmen keinen besonderen Einfluss auf das Ergebnis hatten, machte auch niemand groß Aufsehen darum. In diesem knappen Rennen bot allerdings die schlampige Routine der FPÖ eine willkommene Gelegenheit.

Es wäre bittere Ironie, müsste sich der Verfassungsgerichtshof nun wegen einer alten österreichischen Gewohnheit, die ebenso unbeanstandet wie folgenlos geblieben war, gezwungen sehen, eine Wahl aufzuheben. Denn ähnlich wie parallel zur geschriebenen Verfassung in Österreich viele Dinge von einer Realverfassung geregelt werden, dürfte sich im rot-schwarzen Biotop eine eigene gelebte Gesetzespraxis eingebürgert haben, die es mit den Bestimmungen nicht immer so ganz genau nimmt. Nach einer Neuwahl ruft das allerdings eher nicht.