Wie erschließt man sich eine Stadt? Man geht zum Concierge. Der Bürgermeister, der Polizeidirektor, der Chef des Opernhauses, die Intendanten der Theater – alles Leute, die eine Menge zu sagen haben. Aber wie ein Gemeinwesen tickt, wo es sich auf welche Weise kulturell, sozial und wirtschaftlich ausdrückt, das weiß am besten der Portier.

Er ist der wichtigste Gastgeber der City. Er ist, als Typus, auch das markanteste Beispiel dafür, wie modernes Arbeiten in Zukunft aussehen wird.

Und weil wir in Hamburg sind, einer Metropole, die einerseits auf den Tourismus setzt wie auf wenige andere Branchen, die andererseits aber gerne an den entscheidenden Punkten vorbeiinvestiert (oder gar kein Geld ausgibt), hat der Concierge, diese zentrale Figur in der Selbstdarstellung und -vermarktung der Stadt, ein Riesenproblem.

Amedeo Musto D’Amore ist seit 40 Jahren Chefconcierge im Vier Jahreszeiten. Also hängt man sich an ihn dran während der Tagung der Clefs d’Or. Drei Tage kommen die Träger der Goldenen Schlüssel in Hamburg zusammen, der Club der besten Concierges der Welt. In der Deutschlandsektion ist alles vertreten, was Rang und Namen hat, Bayerischer Hof, Adlon, Brenners Park-Hotel. Und aus Hamburg natürlich Elysée und Atlantic, Hyatt und Le Méridien. Wer zu den Leading Hotels of the World gehören will, muss mindestens einen Concierge aus den Clefs d’Or in der Lobby sitzen haben.

Musto D’Amore ist eine Institution, selbst in diesem Club der außerordentlichen Gentlemen (und Ladys, es sind aber vergleichsweise wenige). Braun gebrannt, mit weißem Hemd und eng tailliertem Leinensakko, sieht der 63-Jährige aus wie ein Darsteller aus einem Fellini-Film. Er ist jetzt in Zivil, aber einer wie er trägt eigentlich immer Uniform, jene aus Etikette, Eleganz und Diskretion geschneiderte Haltung. Zum Gespräch geht man ins Side Hotel – er will seine Kollegen im Vier Jahreszeiten nicht stören –, die Empfangsdame begrüßt er mit Küsschen, und selbstverständlich kriegt er sofort eine Suite zum ungestörten Plaudern. Das gehört sich so, Concierges sind extrem hilfsbereit, auch untereinander.

Man ist bestens vernetzt, nur per Networking sammelt sich das enorme Wissen an, das man haben muss, um seiner Klientel gerecht zu werden. Und genau danach wird man ihn fragen, nach der Kundschaft, den Oligarchen und Scheichs, den reichen Russen und exzentrischen Amerikanern mit ihren Sonderwünschen und Allüren. Und dann erzählt er auch pflichtschuldigst ein paar Anekdoten – Rockstars, die Porsches mieten für nächtliche Autorennen, Milliardäre, die ihre Suite in tausend Rosen ertränken –, alles mit größter Höflichkeit und dieser Andeutungseleganz, die eine genauere Recherche unmöglich macht.

Aber eigentlich ist er traurig, das merkt man, wenn er von seiner schönsten Begegnung spricht, damals, als er Umberto von Savoyen, den letzten König Italiens, umsorgte. Der gesundheitlich schwer angeschlagene Monarch hatte sich inkognito einquartiert, D’Amore verwandelte das Zimmer in eine Krankenstation. Er weiß noch, was er ihm servieren ließ, "Consommé", er sagt es mit einer Zartheit, dass man selber ganz wehmütig wird und die neongrün schimmernden Äpfel in der Designerschale, die man im Side Hotel wohl als Ausweis dekorativer Finesse einstuft, noch grotesker findet.