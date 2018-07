Zwei Jahre, so lange hat es gedauert, bis der Film Dreiviertel es ins Kino geschafft hat, und eine Minute lang ist man überzeugt, es könnte keinen besseren Zeitpunkt als jetzt geben, um ihn zu zeigen: Ein junges Paar irrt kichernd durchs Dickicht, findet den Weg ans Ufer der Elbe, zieht sich aus, rennt ins Wasser. Er: "Ich liebe dich." Sie: "Was?" Er: "Ich liebe dich! Ich will dich! Komm!" Umarmung. Cut.

Ungewissheit, gefolgt von bedingungsloser Hingabe, selten wurde der Sommer in Hamburg so knapp und schön beschrieben.

Wäre da nicht dieser Cut. Denn danach landet man in einem Gynäkologiesaal in Ottensen. Sabine beim Ultraschall. "Herzschlag pulsiert, alles schön", sagt die Frauenärztin. Doch schön ist jetzt gar nichts mehr. Michael, der eben noch romantisch mit Sabine in der Elbe badete, hat den Termin verpasst. Und obwohl er sich dafür stotternd entschuldigt und die beiden kurz darauf Händchen haltend über die Große Bergstraße davonspazieren, fühlt sich Dreiviertel nun bleischwer an. Nichts deutet mehr auf eine Sommerkomödie hin.

Aus dem Gefühl wird schnell Gewissheit: Sabine, Anfang vierzig, erleidet eine Fehlgeburt und will unbedingt wieder schwanger werden. Michael, durch eine vorherige Beziehung bereits Vater, hat auf einmal aber keine Lust mehr. Was folgt, ist viel Streit, eine Affäre und noch mehr Streit.

Kaum verwunderlich, dass sich die Hamburger Regisseurin Maike Mia Höhne schwergetan hat, mit diesem Stoff einen Verleih zu finden, und ihr Film nun nur in einem einzigen Kino gezeigt wird, im Abaton. Wer will schon im geburtenschwachen Deutschland gerne mit der eigenen Unzulänglichkeit konfrontiert werden? Muss man sich dafür wirklich ins Dunkle setzen, während draußen die Sonne scheint?

Man muss. Höhne erzählt nicht irgendeine Geschichte, die irgendwo in Deutschland spielt. Sie erzählt eine, die es so vor allem in Hamburg geben kann, konkreter: dort, wo jenes Milieu zu Hause ist, das sich als junges, linksalternatives Bürgertum beschreiben lässt, also in Ottensen, in der Schanze oder im Karoviertel. Sabine und Michael sind typisch für dieses Milieu. Beide freiberuflich, sie Kellnerin, er Architekt, ihre Wohnung ein Mix aus Ikea und Antiquitäten. Am Wochenende geht’s raus in die Laube.

Das Großartige an diesem Film: Er lässt einen glauben, man säße neben Sabine und Michael in ihrer neospießigen Küche und verfolge von dort aus das Beziehungsgezerre. Ebenso ergeht es einem, wenn sie ihn auf dem Sofa anschmachtet, er sie aber nicht wahrnimmt und lieber am iPad hängt.

Lange Kamerafahrten vorbei an Jugendstilhäusern, zuplakatierten Wänden und den Elbbrücken – Höhne nimmt sich viel Zeit, um ihre Erzählung zu verorten, aufdringlich erscheint Dreiviertel dabei nie. Vielmehr zeichnet ihr Werk sich durch eine virtuose Beiläufigkeit aus. Keine gedrechselten Dialoge wie sonst oft in Filmen, die sich einer bestimmten Generation zuwenden. Auch kein Soundtrack, der die Story verkleistert. Phasenweise wirkt Dreiviertel eher wie eine Dokumentation. Ein Eindruck, an dem Helene Grass und Stephan Szász, die Hauptdarsteller, großen Anteil haben.

Eindringlich dürfte Dreiviertel vor allem für junge Großstädter sein, die das Kinderkriegen vor sich herschieben – die Generation Maybe. Für sie kann dieser stille Film die perfekte Therapie sein. Man erkennt sich in Sabine und Michael wieder, begreift, wie heikel die Situation ist, in die sie sich gebracht haben. Läuft es gut, dann ist beim Verlassen des Kinos etwas Wundervolles in einem entstanden: Tatendrang.