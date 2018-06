Montagabend wieder, England gegen die Slowakei. Nullnull. Trotz 99-prozentiger Chancen seitens der Engländer. Trotz Rooney, dem Offensiv-Schweini von der Insel, der dann doch noch zum Einsatz kam. Bei den Portugiesen (gegen Österreich) konnte nicht einmal Ronaldo etwas ausrichten. Nullnull. Verhauene Flanken, ein verschossener Elfer, jede Menge "Stangenschüsse", wie der Ösi sagt. Und selbst die seriöse Schweiz fand einen Weg am Rande der Seriosität, gegenüber dem ohnehin gebeutelten Gastgeber Frankreich neutral zu bleiben. Superschnell reißende Trikots verhinderten jedes körperbetonte Spiel und brachten das gewünschte Ergebnis, 0 : 0. Der verantwortliche Trikot-Hersteller Puma residiert übrigens im mittelfränkischen Herzogenaurach, und auch unsere Bundes-Jogis, die lieber adidas tragen, haben gegen die Polen bekanntlich ... Noch Fragen?

Erstens gehört diese Glosse nicht ins Feuilleton. Zweitens haben sich Frauen aus dem Männerfußballgeschäft herauszuhalten, was man nicht nur an Claudia Neumann vom ZDF sieht, die als erste Frau zwei EM-Fußballspiele kommentieren durfte (zwei von 51!) und einen Shitstorm erlebte, als habe sie wie Carmen Thomas weiland Schalke 07 gesagt – oder war’s Schalke 05? Als Frau Thomas 1973 ihr erstes Aktuelles Sportstudio moderierte, erhielt sie von acht Zuschauern zornige Briefe. Zeiten ändern sich.

Aktuell aber liegt es für jeden Nicht-Fußi-Experten auf der Hand, warum die "Euro" 2016 so unbeschreiblich öde und nullig anlief. Die sogenannten Zwergstaaten (Island! Albanien! Wales!) sind daran gewiss zuallerletzt schuld, die geben ihr Herzblut, nicht nur auf dem Platz; und der ach so komplizierte und träge Modus der Runden ist es auch nicht, der uns die Laune verdirbt. Nein, es ist das Spielerische selbst, an dem es bitter fehlt, die Lust am Augenblick, an Kühnheit und Fantasie. Insofern ist diese EM ein getreues Abbild Europas. So wie der Kontinent sich selbst lähmt und zerlegt und von einer politischen Nullrunde in die nächste schleppt, indem jedes Land um seine Pfründen bangt, so folgt der Fußball einer Taktik, die allen zuständigen Göttern die Schamesröte ins Antlitz treiben dürfte: Hauptsache, die Defensive steht – und der Kasten bleibt sauber. Zukunft geht anders. Oder um den deutschen Innenverteidiger Mats Hummels zu zitieren, zur Ästhetik des deutschen Vorrunden-Spiels: "Etwas zu zerstören ist immer leichter, als etwas aufzubauen."