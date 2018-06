DIE ZEIT: Herr Issing, in der vergangenen Woche ist die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen erstmals unter die Nullmarke gefallen. Wer dem Staat Geld leiht, muss also dafür bezahlen. Warum sind die Zinsen so niedrig?

Otmar Issing: In der wissenschaftlichen Diskussion gibt es zwei Lager. Das eine sagt, die Zentralbanken seien schuld, weil sie Geld druckten und die Zinsen künstlich niedrig hielten. Das andere Lager argumentiert, die niedrigen Zinsen seien eine Konsequenz realwirtschaftlicher Entwicklungen: Robert Gordon ...

ZEIT: ... ein bekannter amerikanischer Wirtschaftsprofessor ...

Issing: ... hat die These vertreten, dass die Zeit der großen Erfindungen, die zu Wachstum und Beschäftigung führen, hinter uns liegt. Larry Summers ...

ZEIT: ... ein anderer berühmter Ökonom ...

Issing: ... argumentiert, dass der Preis des Geldes – also der Zins – niedrig sei, weil sich die Welt in einer Phase der säkularen Stagnation befinde ...

ZEIT: ... und es deshalb ein Überangebot an Ersparnissen gebe. Wo stehen Sie?

Issing: Summers’ Theorie geht auf Arbeiten aus den vierziger Jahren zurück. Damals hat man auch gedacht, das Wachstum sei zu Ende. Es kam bekanntlich ganz anders. Ich kann solchen düsteren Szenarien nichts abgewinnen. Die Menschheit erfindet immer wieder etwas Neues. Ich wundere mich, dass in vielen dieser Modelle die Notenbanken von jeder Verantwortung für die niedrigen Zinsen freigesprochen werden.

Mr Euro Otmar Issing, 80, war der erste Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB). Unter seiner Ägide wurde die geldpolitische Strategie der Notenbank entwickelt. Nach dem Abitur studierte er Klassische Philologie, bevor er zur Ökonomie wechselte und den Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre an der Universität Würzburg – seiner Geburtsstadt – übernahm. Im September 1990 wurde er ins Direktorium der Bundesbank berufen. Issing, einer der renommiertesten Ökonomen des Landes, hat Lehrbücher zur Geldtheorie veröffentlicht, die schnell zu Standardwerken wurden.

ZEIT: Also ist Mario Draghi schuld an den niedrigen Zinsen, weil er laufend Geld druckt?

Issing: Es geht nicht um Schuld. Aber wenn die Europäische Zentralbank jeden Monat für 80 Milliarden Euro Staatsanleihen aufkauft, dann kann man doch nicht leugnen, dass das die Rendite dieser Papiere und damit – weil Staatsanleihen nun einmal ein Taktgeber für viele Kreditgeschäfte sind – das Zinsniveau in der Wirtschaft beeinflusst. Am Ende spielen beide Faktoren eine Rolle: Die Notenbankpolitik und die Realwirtschaft. Ich kann nicht verstehen, dass man da so einen Glaubenskrieg daraus macht.

ZEIT: Warum gibt es diesen Glaubenskrieg?

Issing: Weil eine vorsichtige These, wie ich sie eben formuliert habe, so nicht in einer der führenden ökonomischen Fachzeitschriften veröffentlicht werden würde. Sie wäre nicht leicht durch Modelle belegbar. Aber deswegen muss sie ja nicht falsch sein. Es ist eher andersrum: Nicht alles lässt sich in einem schönen ökonomischen Modell abbilden.

ZEIT: In den Zentralbanken und den internationalen Organisationen haben derzeit aber vor allem Leute etwas zu sagen, die das anders sehen. Auffällig viele promovierten in den siebziger Jahren am Massachusetts Institute of Technology (MIT): Die Notenbankchefs Mario Draghi und Ben Bernanke oder Olivier Blanchard und Kenneth Rogoff, die ehemaligen Chefökonomen des Internationalen Währungsfonds.

Issing: Am MIT waren damals sehr kluge Professoren. Ihr Einfluss auf das intellektuelle Klima in der Ökonomie war massiv und schuf, was heute internationaler Mainstream ist. Vermutlich hat zu keiner Zeit eine ökonomische Denkschule die Wirtschaftspolitik weltweit so dominiert, wie die MIT-Schule es heute tut. Ich bin nicht überzeugt davon, dass dieser Ansatz richtig ist, aber wir können eigentlich nur beten, dass das der Fall ist. Sonst wird irgendwann mit einem großen Knall die nächste Blase platzen.

ZEIT: Was ist problematisch an den Modellen?

Issing: Zunächst spielt der Finanzsektor praktisch keine Rolle. Wenn man sich überlegt, welche Rolle Banken und andere Finanzunternehmen spielen und was sie alles anrichten können, dann kann man die Welt meiner Meinung nach nicht ausreichend erklären, ohne das sehr genau zu verfolgen. Deshalb ist es so wichtig, die Entwicklung von Geldmenge und Kreditvergabe im Blick zu haben. Und es gibt noch ein Problem: In den Prognosemodellen ist die Auslastung der volkswirtschaftlichen Kapazitäten von zentraler Bedeutung. Je stärker sie ausgelastet sind, desto größer die Gefahr einer Inflation, weil Löhne und Preise schneller steigen.