Am Himmel: Berlins schnieke Großbaustellen. Die Staatsoper hinterm neuen Fassaden-Rosé, das Schloss unterm Kuppelskelett. Um die eigene Nase hingegen weht: Gestank, bestialischer, vor allem, wenn man sich dem Gorki Theater von hinten, vom Kupfergraben her nähert. Dort stinkt es nach Großkatzenklo – die Natur kennt andere Hinterlassenschaften als die Kultur. Vor dem Gorki Theater haben die Vertreter einer Künstlergruppe, des Zentrums für politische Schönheit (ZPS), einen Tigerkäfig errichten lassen, in dem vier Prachtexemplare der Spezies ein eher trübes Dasein fristen. Viel Unterhaltung ist nicht geboten, abgesehen vom Dompteur, der im Kostüm eines römischen Gladiators auftritt und allabendlich vor dem Käfig zur "Show" einlädt. Vier Schauspieler stimmen die Ode an die Freude an oder zitieren Erich Mühsam, lesen aus EU-Paragrafen vor, verteilen Anstecker. Lieblos dahingehudelt wirkt das alles. Keine Kunst.

Flüchtlinge fressen – Not und Spiele nennt sich die jüngste Aktion des ZPS, und im Grunde war vorher klar, dass diese ans Menschenopfer rühren würde. Wo Provokationen nicht verfangen, wird die Latte höher gelegt. Und recht verfangen hat keiner seiner Weltverbesserungsversuche, nicht der mit den Berliner Mauerkreuzen, die an der EU-Außengrenze neu aufgestellt wurden, nicht der mit den Flüchtlingsleichen, die vor dem Kanzleramt "würdig" bestattet werden sollten.

Der neue Plan lautet nun: per Crowdfunding ein Flugzeug chartern, das 100 syrische Flüchtlinge am 28. Juni aus Izmir nach Deutschland bringt. Vorausgesetzt, die Bundesregierung streicht bis dahin einen Paragrafen aus dem Aufenthaltsgesetz, der verhindert, dass Menschen ohne gültige Papiere über den Luftweg nach Deutschland gelangen. Passiert dies nicht fristgerecht, greift das Ultimatum des ZPS – und sieben Flüchtlinge sind angeblich bereit, sich den Gorki-Tigern zum Fraß vorzuwerfen. Unter ihnen die syrisch-libanesische Aktivistin May Skaf, die sagt: "Ich habe keine Angst vor den Tigern, sie sind barmherziger als Menschen."

Was soll das sein? Ohnmacht, Wut, totale Verzweiflung? Die zynisch-barbarische Verkehrung unserer barbarisch-zynischen Wirklichkeit? Das Problem der ZPS-Ästhetik ist, dass man ihr erst glauben kann, wenn etwas passiert und die Tiger einem Flüchtling öffentlich den Kopf abbeißen. Dann herrschten in Deutschland tatsächlich Verhältnisse wie im alten Rom oder zumindest wie in Zeiten der RAF. Das will niemand. Und so wird es bis auf Weiteres beim symbolischen Kunst-Geplänkel bleiben, Flüchtlinge hin oder her.