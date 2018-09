Als Raghuram Rajan vor drei Jahren als indischer Zentralbankchef antrat, war er ein Held. Die Medien nannten den langjährigen Chefökonom des Internationalen Währungsfonds einen "Rockstar", einen "James Bond". Die Wirtschaftszeitung Economic Times of India zeigte den Ökonomen sogar in einer Fotomontage in 007-Pose: mit einer Walther PPK aus Rupienscheinen im Anschlag.

Als Rajan am vergangenen Wochenende bekannt gab, er werde sich nicht um eine Verlängerung seines Vertrages bemühen, hatte er wüste Beschimpfungen hinter sich. Er sei "geistig nicht voll indisch", hatte etwa ein prominenter Politiker der Regierungspartei in Neu-Delhi gemeint. Im Grunde erklärte er den Zentralbankchef zu einem Verräter, der die indische Volkswirtschaft sabotiere. Was ist in drei Jahren mit diesem James Bond passiert?

"Ich muss vorsichtiger sein, was ich sage", nahm sich Raghuram Rajan 2013 im Interview mit der ZEIT vor, kurz nachdem er seinen neuen Job als Chef der Reserve Bank of India (RBI) angetreten hatte. Notenbanker, die Hüter der Währungen ihrer Nationen, hypersensibel beobachtet und belauscht von "den Märkten", sollen leise und ein bisschen geheimnisvoll sein.

Rajan, ein globaler Starökonom, ehemals Professor in Chicago, jüngster Chefvolkswirt des Internationalen Währungsfonds und einer der wenigen Wissenschaftler, die die Finanzkrise wenigstens in Umrissen vorhergesagt haben, hat sich an diesen Code der Unauffälligkeit nur in Grenzen gehalten. Er ist auch als Zentralbankchef ein öffentlicher Intellektueller geblieben.

Raghuram Rajan hat nicht bloß den Leitzins festgesetzt. Er hat sich auch öffentlich gegen zu viel politische Prahlerei mit einem indischen Wirtschaftswunder gewandt. Er hat Liberalität und Toleranz als Voraussetzungen für den ökonomischen Erfolg eines Landes herausgestrichen. Das war eine kaum verhohlene Kritik am radikalen, minderheitenfeindlichen politischen Rand der hindu-nationalistischen Regierungspartei BJP. Und so galt Rajan, der trotz vieler Jahre in den USA nie seine indische Staatsangehörigkeit aufgegeben hat, in den Kreisen der Extrempatrioten als eine Art wurzelloser Kosmopolit. Als ein vaterlandsloser Geselle.

Kaum jemand bestreitet Rajans Leistungen. Er hat die zeitweise kaum kontrollierbar wirkende Abwertung der indischen Rupie gebremst. Und er hat die Währungsreserven des Landes aufgefüllt. Dass Indien sich als wirtschaftlich widerstandsfähiger erwiesen hat als andere emerging economies wie Südafrika oder Brasilien, die heute tief in der Krise stecken, ist nicht zuletzt sein Verdienst. Doch dann begannen die Konflikte.

Seit einiger Zeit fordern die Regierung und die indischen Unternehmen von der Notenbank eine Niedrigzinspolitik. Rajan hat sie ihnen verweigert. Er zweifelt grundsätzlich daran, dass man mit billigem Geld großes Wachstum schaffen kann. Konsequenterweise hat er auch die Dollar- und Euro-Flut angeprangert, mit der die westlichen Zentralbanken in den vergangenen Jahren die Wirtschaftskrise bekämpft haben.

Beliebt macht man sich so nicht. Am allerwenigsten bei heimischen Industriellen, von denen sich viele nicht zuletzt deshalb niedrige Zinsen wünschen, weil sie ihre Unternehmen unverantwortlich überschuldet haben – in der Erwartung, dass ein politisch beeinflusstes Bankensystem sie am Ende schon heraushauen werde.

Hier liegt der Kern des Falls Rajan. Immer wieder hat der Notenbankchef den Blick auf das Problem des crony capitalism gelenkt: eines Systems, in dem ökonomische Interessen und politische Macht unheilvoll vermischt sind. Zu viele indische Finanzinstitute, staatliche ganz besonders, haben Kredite an schlecht gemanagte Unternehmen vergeben, die das Geld nie zurückzahlen werden. Im Grunde sind das irreguläre Subventionen oder schlicht verkappte Geschenke an politisch gut vernetzte Geschäftsleute. Die von Rajan initiierte Bereinigung der Bankbilanzen soll das Risiko senken, dass Massen fauler Kredite die ganze Volkswirtschaft gefährden. Sie soll aber auch mehr Gerechtigkeit bringen und der Selbstbedienung der Privilegierten einen Riegel vorschieben.

Das ist die Paradoxie dieser Geschichte: Für Raghuram Rajans Gegner war der glänzende, im Ausland erfolgreiche Akademiker ein elitärer Außenseiter, dem es an der richtigen indischen Volksverbundenheit fehlte. Doch in Wahrheit war sein Programm als Zentralbankchef zutiefst demokratisch, gerichtet gegen Bonzenselbstherrlichkeit und Korruption. Rajans anstehender Abschied ist ein Sieg für das Establishment im schlechtesten Sinne.

Indien verliert einen Zentralbankgouverneur, der weltweit Ansehen und Vertrauen genossen hat – ausgerechnet jetzt, wo sich das Land als neues Wachstumszentrum in einer sonst dahindümpelnden Weltwirtschaft und als Kandidat für eine globale Führungsrolle im 21. Jahrhundert sieht. Die Regierung in Neu-Delhi setzt sich dem Verdacht aus, dass sie Unabhängigkeit und Brillanz nicht erträgt. Das alles kann nur schädlich sein: für diese emerging economy, aber nicht nur für sie. Der Kapitalismus steckt in der Legitimationskrise, viele halten ihn für unfair. Gerade jetzt muss die Marktwirtschaft zeigen, dass sie nicht für den Privatvorteil von Unternehmern da ist und dass Kapitalismus nicht dasselbe ist wie Vorfahrt für die Interessen reicher Leute. Genau darum ging es Raghuram Rajan. Und deshalb ist sein Abgang eine schlechte Nachricht weit über Indien hinaus.