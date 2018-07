Nicht wenige Galeristen aus New York und London hatten dieses Jahr Angst vor der Art Basel. Das lag nicht an der allgemeinen, vagen Terrorbedrohung, die auch zu neuen Sicherheitsmaßnahmen der Messe geführt hatte, sondern an der derzeitigen Stimmung auf dem Kunstmarkt. Während die Auktionen im deutschsprachigen Raum in den vergangenen Wochen mittelprächtig bis gut verlaufen sind, hatten die Weltmarktführer Christie’s und Sotheby’s im Mai über erhebliche Umsatzeinbußen klagen müssen. Auch in den Galerien in London und New York – so hörte man – waren im Frühling weitaus weniger Abschlüsse gemacht worden als noch im Vorjahr. In einer Zeit, in der häufig Kunst als finanzielle Anlage gekauft wird, scheint im Hochpreissektor des Kunstmarkts ähnlich wie im Aktienmarkt die Furcht vor plötzlichen Schwankungen durch aktuelle politische Ereignisse zu wachsen. Vor dem Hintergrund der anstehenden Brexit-Entscheidung, der Trump-Kandidatur und des Attentats in Orlando habe man mit einer allgemeinen Kaufverweigerung rechnen müssen, sagte die Londoner Galeristin Sadie Coles.

Doch die Angst vor einem Misserfolg auf der weltweit wichtigsten Messe für zeitgenössische Kunst war unbegründet. Die Warteschlange der bevorzugten Sammler-VIPs zog sich am Eröffnungstag vergangene Woche Hunderte Meter lang hin – allerdings auch wegen der neu eingeführten Taschenkontrollen. Die Kunst sei immer noch größer als der Alltag, stellte Coles zufrieden fest. Schon nach den ersten Stunden meldeten die wichtigsten Galerien gute Umsätze: Hauser & Wirth verkaufte Paul McCarthys Skulpturengruppe Tomato Head (Green) von 1994 für 4,75 Millionen Dollar, Thaddaeus Ropac zwei Gemälde von Georg Baselitz für jeweils rund eine halbe Million Euro, und die Galerien Marianne Boesky, Dominique Lévy und Sprüth Magers konnten sich für Frank Stellas gigantisch großes Gemälde Damascus Gate (Stretch Variation 1) von 1970 14 Millionen Dollar teilen.

Die Galeristen hatten mit ihren Angeboten zumeist auf Sicherheit gesetzt, auf die großen Namen, auf Wiedererkennbarkeit. Fast alles hier war von hoher Qualität und wohlgeformt, aber kaum so provokant oder schön, dass es einem beim Anblick auch nur für Sekunden den Atem geraubt hätte. Sinnbildlich stand für diese Atmosphäre eine Installation auf der Art Unlimited, jenem Teil der Messe, auf dem die Galeristen die überdimensionierten Kunstwerke auspacken dürfen: Der belgische Künstler Hans Op de Beeck hatte mit seiner Installation The Collectors’ House einen riesigen begehbaren Raum geschaffen, der an die moderne Wunderkammer eines Sammlers erinnern sollte. Jedoch waren nicht nur die Sofas, Tische und Bücher aus grauem Gips geformt, sondern auch die Gemälde an der Wand. Kunst, zu einer grau-langweiligen Masse versteinert.

Tatsächlich fanden sich überall auf der Messe Stände, an denen scheinbar jemand die Farbe rausgedreht hatte. Beispielsweise hatte David Zwirner aus New York und London nicht nur die typischen Flaschenbilder von Giorgio Morandi in besonders gedeckten Farben im Angebot, sondern auch aus Josef Albers’ sonst so farbenfroher Serie Study for Homage to the Square ein Exemplar nur in Hell- bis Schwarzgrau.

Sogar bei den noch jungen, aufstrebenden Galerien auf der sogenannten Liste, der wichtigsten unter den zahlreichen Basler Satelliten-Messen, die auch um die Aufmerksamkeit der angereisten Sammlerschaft buhlen, war nicht viel Gewagtes oder Neues zu sehen. Die meisten der hier vertretenen Galerien boten Malerei von sehr unterschiedlicher Qualität an. Da pries etwa ein Galerist zwei jungen Sammlern mit dem großen Besteck des Kuratoren-Englisch ein Gemälde an, das monochrom schwarz war – eine Idee, die mittlerweile ja auch schon hundert Jahre alt ist. Dieses neue schwarze Quadrat wies allerdings eine sonderlich unebene Oberfläche auf, so als hätte das Bild Pusteln. Mit ratlosen Blicken folgten die jungen Sammler den Ausführungen des Galeristen – "... the process ...", "... conceptual ...", "... antagonism ..." – und verabschiedeten sich dann eilig.

Bis auf drei, vier Ausnahmen fand man weder auf der Art Basel noch auf der Liste jene sogenannte Post-Internet-Art, die derzeit auf der Berlin Biennale gefeiert wird. Es gab kaum aufwendig produzierte Videoinstallationen, Virtual-Reality-Experimente oder Ähnliches zu sehen. Doch nicht nur die ganz neue, experimentelle Kunst fehlte weitgehend, sondern auch die Klassische Moderne wurde auf der Art Basel nur noch von wenigen Galerien präsentiert. An einem dieser Stände konnte man allerdings einige Entdeckungen machen. Der wagemutige Berliner Galerist Hendrik Berinson hatte neben ein konstruktivistisches Gemälde von Walter Dexel und den Vintage-Abzug einer Fotografie von László Moholy-Nagy drei Gemälde gehängt, die auf engem Raum eine wunderliche Kunstgeschichte Deutschlands zu Beginn des 20. Jahrhunderts auffächerten. Da war zunächst eine helle, neusachliche und auf den ersten Blick naiv-fröhliche Stadtansicht von Creglingen, die Carl Grossberg 1926 gemalt hat. Das Bild gehörte einst einer jüdischen Familie, die es mit in das Exil USA nahm. Daneben hängte Berinson eines der seltenen Vorkriegsgemälde von Hans Bellmer, der sonst vor allem für seine surrealistischen, obsessiv-erotischen Fotografien berühmt ist: Auf dem Gemälde (Preis: 750.000 Euro) bedroht vor dem Hintergrund des Hafens von Marseille ein Matrose, dessen Gesichtszüge durchaus Ähnlichkeiten mit denen des Künstlers aufweisen, eine Frau mit einem Revolver. Auch dieses Werk von 1932 hat eine spannende Provenienz, laut Berinson war es zunächst im Besitz von André Breton, bevor es wieder an Bellmer zurückging und dann für Jahrzehnte bei dem Schriftsteller Robert Wolfgang Schnell in Berlin hing.

Schließlich war da noch ein expressives, fast schon abstrakt anmutendes Ölgemälde von Otto Dix, Straße der Bordelle (1914, Preis: 650.000 Euro): eine dunkle Häuserflucht, deren Fenster und Schaufenster in einem starken Rot leuchten. Wenn man lang genug auf das Gemälde schaut, erkennt man eine barbusige Frau im Vordergrund.

Berinsons eigenwillige Zusammenstellung war wie eine kleine erzieherische Maßnahme. Sie galt all jenen Sammlern, die nur die gerade besonders angesagten Künstlermarken mit den Preisschildern im Millionen-Euro-Bereich im Kopf haben.