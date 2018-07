Es mag verstörend klingen, aber ich vertraue weltweit nur einem einzigen Briefkasten. Er steht am Anfang der Overbeckstraße in Hamburg-Uhlenhorst und ist keineswegs besonders schön.

Alle wichtigen Briefe des vergangenen Jahrzehnts habe ich ihm anvertraut, unsere Beziehung besteht aus weit mehr als nur Aberglauben: aus jener unerschütterlichen Überzeugung nämlich, dass ein Brief, den ich kuvertiert, frankiert und handschriftlich mit Adresse und Absender versehen habe, nur durch ihn, diesen Briefkasten, zum Empfänger kommen kann. Ja, dass nur ER, dieser Briefkasten, meinen Brief sichern und in die Welt bringen könne – wovon natürlich in diesem Moment mein ganzes Glück abhängt.

Besagter Kasten ist weiter von meiner Wohnung entfernt als viele andere Briefkästen meines Viertels, und selbst bei Winterkälte und großer Zeitnot nehme ich den weit längeren Weg auf mich. Fast niemand darf dann in mittelbarer und gar niemand in unmittelbarer Umgebung anwesend sein, jede Anwesenheit würde den quasi heiligen Akt des Anvertrauens stören.

Wenn die Welt gerade menschenleer ist, hebe ich die Schlitzklappe und horche in den Kasten-Körper. Ich prüfe zweimal die Postleitzahl, schaue, ob rückseitig meine Absender-Zeile noch vorhanden ist, öffne den Briefkastenschlitz und warte etwa vier Sekunden. Warum? Weil mein Gehirn sich offenbar so lange vorstellen möchte, wie der Brief hinunterfällt und sicher unten ankommt.

Das "Pffft", wenn die Luft zwischen meinem Brief und den bereits am Boden liegenden anderen Briefen verdrängt und mein Brief weich gebettet ist, erlöst mich geradezu. Schubse ich, was durchaus zweimal wöchentlich vorkommen kann, einen Brief in meinen Kasten, dauert dieser Vorgang von Haustür zu Haustür etwa fünfzehn Minuten. Bereits wieder auf dem Rückweg befindlich, drehe ich mich noch einmal kurz um, um sicher zu sein, dass der Brief nicht auf den Gehweg gefallen ist. So geht das seit Jahren.

Würde ich einen anderen Briefkasten benutzen, befände ich mich tagelang in höchster Sorge, ob mein Brief beim Empfänger ankommt. Ja, es ist unfassbar.