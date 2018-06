Inhalt Seite 1 — Besser als Feindschaft Seite 2 Auf einer Seite lesen

Dies ist ein historischer Moment. Zum ersten Mal seit 1.200 Jahren haben alle orthodoxen Kirchen den Willen bekundet, sich zu einem Konzil zu versammeln, zum ersten Mal wurden alle Patriarchen eingeladen, die Weltlage zu diskutieren.

Manche meinen, das Konzil sei in Gefahr, weil anders als geplant nun doch nicht alle Patriarchen nach Kreta gekommen sind. Tatsächlich fehlen Russland und Antiochien, Bulgarien und Georgien. Trotzdem findet das Heilige und Große Konzil statt. Es wurde am Sonntag, dem 19. Juni, mit einem Gottesdienst offiziell eröffnet und dauert eine Woche. Am Montagmorgen fand die erste Sitzung statt: Nach einem Grußwort des Ökumenischen Patriarchen Bartholomäus hielt jeder der anwesenden Kirchenführer eine Rede. Außerdem wurden Entschuldigungsbriefe zweier Abwesender verlesen – und dazu die Bitte des Konzils, sie mögen ihr Nein überdenken und doch noch nach Kreta kommen. Und sei es in allerletzter Minute! Die Versammelten beklagten, dass keiner der Gründe, den ihre vier fehlenden Amtsbrüder anführten, das Fernbleiben rechtfertige. Sie erklärten sich für beschlussfähig.

In der frühen Kirche gab es nur die fünf Patriarchate Rom, Konstantinopel, Alexandria, Antiochien und Jerusalem. Heute haben wir vierzehn orthodoxe Kirchen, jede mit eigener Geschichte und ethnischer Verwurzelung. Kein Herrscher kontrolliert sie, sondern der Ökumenische Patriarch als Primus inter Pares muss sie überzeugen, dass Gemeinschaft besser als Feindschaft ist.

Warum treffen sie sich jetzt? Jahrhundertelang behaupteten die Orthodoxen, sie seien eine Gemeinschaft der Gleichen, und zwar im Gegensatz zur römisch-katholischen Kirche mit ihrem Papst. Jetzt erst lernen wir, dass die Einheit kein Geschenk ist, sondern eine Aufgabe. Sie beginnt mit Begegnung, und sie erfüllt sich nur, wenn wir unseren Egoismus überwinden und einander umarmen. Als Christen glauben wir an das Pfingsterlebnis: dass der Heilige Geist Gemeinschaft stiftet, indem er über die versammelten Jünger kommt.

Ohne Konziliarität gibt es keine Einheit. Wir dürfen aber nicht erwarten, dass wir uns schon vorm Konzil einig sind. Im Gegenteil: Wir brauchen das Konzil doch, um uns zu einigen.

Die frühen Konzile fanden statt, um eine gültige Lehre zu definieren angesichts widerstreitender Lehrmeinungen. Wenn wir es heute schwierig finden, uns zu treffen, dann beweist das nur, wie dringend nötig ein Treffen ist. Wir können ja schlecht die Einheit im Glauben predigen, wenn wir selber unfähig sind, sie zu leben.

Orthodoxie Kirchen Die Welt der Orthodoxie Die orthodoxen Kirchen sind vor allem in Osteuropa sowie im Vorderen und Mittleren Orient verbreitet. Sie sehen sich als einzige legitime Nachfolger der Alten Kirche. Ihre volle Ausprägung fanden die Lehren der Orthodoxie im Byzantinischen Reich. Die Migration seit Mitte des 20. Jahrhunderts ließ überall auf der Welt Diasporagemeinden entstehen. Die etwa 300 Millionen Orthodoxen bilden heute die zweitgrößte christliche Religionsgemeinschaft, nach der römisch-katholischen Kirche. KIR Serbien Irinej Der Patriarch der serbisch-orthodoxen Kirche sitzt in Belgrad und ist vor allem für das ehemalige Jugoslawien zuständig. In den 1940ern ermordeten dort die Ustaša-Faschisten Hunderte Priester. Nach 1991 sympathisierte das Patriarchat mit Nationalisten. Irinej kritisierte das Konzil von Kreta, reiste aber an. Syrien Ignatius Aphrem II. Karim Die syrisch-orthodoxe Kirche von Antiochien ist die älteste christliche Kirche nach der Jerusalemer Urgemeinde. Sie hat Diözesen in Aleppo, Homs, Damaskus, Bagdad, Mossul. Patriarch Aphrem II. sagte die Reise nach Kreta ab, weil der Patriarch von Jerusalem einen Bischofssitz am Persischen Golf bekam – nicht er. Russland Kyrill I. Das Moskauer Patriarchat ist heute das größte der Welt. Kyrill stützt Putin, sucht aber den Dialog mit dem Westen. Er traf sich mit Papst Benedikt und Papst Franziskus. 2011 reiste er nach Syrien und rief zum Frieden auf, 2012 folgte ein Versöhnungsbesuch in Polen. Kreta meidet er, weil er Bartholomäus nicht als Oberhaupt anerkennt. Konstantinopel Bartholomäus I. Der ökumenische Patriarch ist Oberhaupt der Kirche von Konstantinopel (heute Istanbul) und Ehrenoberhaupt aller Orthodoxen. Er führt den Titel Seine Allheiligkeit und beruft Konzile ein. Die Türkei erkennt sein Amt nicht an und verbietet ihm eigene Priesterseminare. Rechte Gruppen drohten ihm mit Mord. Armenien Karekin II. Nersissian Die armenische apostolische Kirche ist altorientalisch und zählt nicht zur Orthodoxie des Ostens, die sich in Kreta versammelt. Neun Millionen armenische Christen verteilen sich auf zwei Katholikate: Sis und Etschmiadsin – dort residiert Karekin II. als Patriarch. Er fordert die Anerkennung des Genozids an den Armeniern.

Was hat uns ein Jahrtausend lang entzweit? Natürlich das Schisma zwischen Ostkirche und Westkirche, zwischen Rom und Byzanz. Hinzu kam, dass die Kirchen des Ostens immer wieder Zeiten der Unterdrückung, der Verfolgung und des Märtyrertums durchlitten. Wir erleben das bis heute in den Patriarchaten von Alexandrien (Ägypten), Antiochien (Syrien, Irak, Iran, Libanon) und Jerusalem: Den Christen droht die Auslöschung ausgerechnet in Regionen, die einst die Wiege des Christentums waren. Und in Osteuropa ist die Lage ebenfalls angespannt. Dort erheben sich die verfolgten Kirchen der einstigen Sowjetunion gerade erst aus der Asche.