Jedes Jahr im Frühling veranstaltet Google eine glamouröse Konferenz nördlich von London. Der führende Internetkonzern der Welt nennt sie "Zeitgeist". Eineinhalb Tage wechseln sie sich auf der Bühne ab, Intellektuelle und Berühmte, Gründer und Erfinder. Kaum einer passt dort besser hin als Niall Ferguson, der vielleicht einflussreichste und gewiss wortgewaltigste Historiker unserer Tage. Erst war Oxford das Zentrum seiner erdumspannenden Aktivitäten, dann wurde es Harvard, neuerdings ist es die Silicon-Valley-Universität Stanford.

Doch Niall Ferguson zündete diesmal kein Feuerwerk. Weil er glaubt, dass wir riskante Zeiten erleben, verzichtete er bei Google auf jede Art von Brimborium und beschrieb schlicht die Gefahr, die in der Geschichte schon mehrmals aufgezogen ist: Der Kapitalismus enttäuscht die Masse derart, dass Populisten die Macht übernehmen könnten. Der konservativ-liberale Geschichtsdeuter zeigte das am Beispiel der Vereinigten Staaten und ließ keinen Zweifel daran, dass es Europa ebenso treffen kann.

Es gebe, sagt Ferguson, "ein Rezept für Populismus". Fünf Bestandteile müssten dafür in der politischen Garküche zusammenkommen. Erstens eine große Zahl von Einwanderern: Mit einer Langzeitkurve, die aussieht wie ein V, demonstriert er, wie die Einwanderung seit der Großen Depression in den dreißiger Jahren stetig abnahm und dann seit den siebziger Jahren wieder wuchs. Und wuchs. Bis zur Finanzkrise Ende des vergangenen Jahrzehnts. Zweitens müsse große Ungleichheit hinzukommen. Tatsächlich ist sie jahrzehntelang steil gestiegen, das oberste Prozent der Einkommensbezieher konnte seinen Anteil am Ganzen von einem Zehntel auf ein Fünftel verdoppeln und damit auf ein Niveau wie vor hundert Jahren.

Hinzu komme drittens der Glaube, dass es irgendwie korrupt zugehe im Land und die da oben das Spiel in ihrem Sinne verfälschten, sagt Ferguson und zeigt Umfragen, nach denen nur noch acht Prozent der Amerikaner ihrem Parlament vertrauen – und nicht viel mehr der Regierung oder dem Obersten Gerichtshof. Viertens bedürfe es demnach einer "großen Finanzkrise, eines wirtschaftlichen Schocks", fuhr Ferguson fort. So wie nach dem Gründercrash 1873, dem Börsenkrach von 1929 und dem Subprime-Desaster von 2008. Und fünftens schließlich müsse ein Demagoge kommen, der die Unzufriedenheit der Masse nutze – so wie Donald Trump, warnte Ferguson. Kein Faschist, eher ein skrupelloser Populist. In den 1870er Jahren habe Amerika auch einen Trump gehabt, erklärt der Historiker, und zwar in Kalifornien: den rassistischen Arbeiterführer Denis Kearney, der die chinesischen Migranten aus Amerika vertreiben wollte.

Wie heutige Populisten auch war Kearney gegen alles, was den internationalen Kapitalismus ausmacht: Freihandel und Globalisierung, Finanzsystem und politisches Establishment – und natürlich Einwanderer. Seine Hasskampagne hatte landesweiten Erfolg. 1882 trat ein Gesetz in Kraft, das chinesischen Arbeitern verbot, ins Land zu kommen, und es war nur das erste einer ganzen Serie fremdenfeindlicher Gesetze, die Amerika Moral und Wohlstand zugleich kostete.

Heute herrscht im Westen wieder ein riesiges Unbehagen an der Globalisierung. "Doch Leute wie wir kapieren das nicht", erklärte Ferguson, der Zeitgeist-Spielverderber, seinem exklusiven Zuhörerkreis. Es sei Zeit für die Menschen auf der Gewinnerseite, "sich in die Stimmung von Leuten zu versetzen, die nicht so sind wie sie".

Vielleicht brauchen wir wirklich den historischen Vergleich, um zu verstehen: Es ist ernst. Die größte Gefahr für den Kapitalismus ist er selbst, weil er zur Übertreibung neigt und sich auf diese Weise die eigene Grundlage entzieht – das Vertrauen der Menschen.