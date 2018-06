Seit Jahren bin ich ihre Kundin, weil sie mit der Ernsthaftigkeit einer Hautärztin arbeitet. Nach der Behandlung – Peeling, Reinigung, Massage, Brauenfärben, Spezialkur, Serum – trinken wir Kaffee.

Ich: Du siehst erholt aus, wie nach einem Urlaub. Mit wem hast du über dein Facelifting gesprochen?

Kosmetikerin: Mit jedem, der mich fragt. Bei mir ist das kein Tabuthema.

Regine Sylvester wohnt in Berlin-Mitte. Sie lacht gerne. Ein schöner Nebeneffekt ist, dass sich dann die Mundwinkel nicht hängen lassen können.

Ich: Aber etwas Besonderes bedeutet das schon.

Kosmetikerin: Für mich gehört es zum normalen Leben. Man hört ja immer: "Die hat was machen lassen!" Was soll das? Jeder lässt doch überall was machen – beim Friseur, bei der Pediküre, beim Zahnarzt. Dieses Abfällige finde ich unmöglich! Im Übrigen habe ich mir gerade auch noch den Bauch straffen lassen! Und ich freue mich darüber!

Ich: Dein Gesicht hat schon 10.000 Euro gekostet. Und der Bauch war bestimmt nicht billiger!

Kosmetikerin: Ich habe dafür das Geld der Lebensversicherung benutzt. Beim Abschluss wusste ich schon: Es soll etwas für mich, nur für mich werden, damit ich mich später besser leiden kann. Die Operation stand seit meinem 50. Lebensjahr fest. Jetzt bin ich 64.

Ich: Hat es wehgetan?

Kosmetikerin: Das Gesicht nicht so sehr. Der Bauch ja. Und ich bereue es keine Sekunde. Wenn mir wieder etwas nicht gefällt an mir, dann werde ich das auch machen lassen!

Ich: Bist du selbstverliebt? Wie Narziss, der sich nach seinem Spiegelbild verzehrte?

Kosmetikerin: Ich weiß, ich mache es Leuten leicht, mich auf das Äußere zu reduzieren. Weißt du noch, was du gesagt hast, als du mich das erste Mal nach dem Facelifting gesehen hast: "Sie haben dir die ganze Weisheit aus dem Gesicht geschnitten!"

Ich: Glaube ich nicht. Vielleicht habe ich "die Weisheit" gesagt, aber nicht "die ganze Weisheit".

Kosmetikerin: Das hat mich gekränkt! Du möchtest doch auch gut aussehen. Du hast dir die Hamsterbäckchen absaugen lassen!

Ich: Einmal vor Jahren! Was stört dich als Fachkraft an meinem Gesicht?

Kosmetikerin: Schlupflider.

Ich: Ich finde es schlimmer, dass meine rechte Augenbraue höher ist als die linke.

Kosmetikerin: Das liegt an deiner asymmetrischen Mimik. Aber du hast sehr straffe Haut. Gute Gene. Du brauchst kein Lifting.

Ich: Danke. Manchmal betrachtet man ja etwas in fremder Leute Gesichtern als Zumutung. Mich zum Beispiel stören Warzen. Ich muss da immer hingucken, im Leben und im Fernsehen.

Kosmetikerin: Viele wissen nicht, dass man Warzen und Fibrome ganz leicht wegmachen kann. Bei meinen Kunden betrachte ich das als meine Pflicht. Natürlich verdiene ich damit Geld, aber es ist auch einfach schön, wie alle danach dankbar sind.

Ich: Woher kommt bei dir dieser Wunsch nach Selbstoptimierung? Der Wunsch, der Natur in den Arm zu fallen? Am Ende steht sowieso der Tod.

Kosmetikerin: Aber bis dahin will ich schön sein. Der Natur muss ich mich doch nicht beugen!

Ich: Was sagt eigentlich dein Mann?

Kosmetikerin: Er fand es total mutig, aber er hat es nicht verstanden. Danach sagte er: "Du siehst toll aus. Es wäre nicht nötig gewesen, aber du siehst toll aus."

Ich: Hast du mal die Mutter von Sylvester Stallone gesehen? Oder Donatella Versace? Oder reiche Amerikanerinnen mit Schmollmündern und aufgerissenen Augen? Schönheitsoperationen haben in manchen Gegenden das Ziel, bemerkt zu werden.

Kosmetikerin: Nicht bei uns. Und schon gar nicht bei mir. Ich sehe immer noch aus wie ich selbst. Jeden Tag freue ich mich, dass ich den Mut hatte. Ich war beim Klassentreffen – 45 Jahre nach dem Abitur. Viele bewunderten mein Aussehen: "Da sieht man eben, was Kosmetik ausmacht." Aber auch wenn ich insgesamt 22 Cremes benutze, schafft man das nicht mit Kosmetik allein.

Ich: Ich überlege, ob dich dein neues Selbstbewusstsein zu Abenteuern verführen könnte.

Kosmetikerin: Gar nicht. Ich lebe doch absolut langweilig. Vielleicht kompensiere ich etwas mit den Operationen, weil ich eher entscheidungsunfähig und schüchtern bin. Vielleicht ist das meine Möglichkeit, mich gut zu finden.



