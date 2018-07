Gerät einer im Internet unter Feuer: Shitstorm. Wahrscheinlich kennen Sie den Ausdruck, seit drei Jahren hat er seinen eigenen Platz im Duden. Ein Shitstorm war zum Beispiel, als Tausende von geplagten O₂-Kunden die Standardausflucht des Unternehmens, ihr Problem sei eine Ausnahme, mit dem Hashtag "Einzelfall" ad absurdum führten. Ein Shitstorm war es, als Nestlé versuchte, die Aktivisten von Greenpeace mundtot zu machen. Der Konzern ließ Videos der Umweltorganisation aus dem Netz entfernen, die zeigen sollten, wie das Unternehmen den Lebensraum von Orang-Utans zerstört – nur damit diese Videos kurz darauf von Tausenden empörten Internet-Usern wieder hochgeladen wurden und Nestlé deutlich mehr schadeten.

So hässlich es klingt, das Wort Shitstorm hat einen positiven Kern. Ein Shitstorm bedeutet verdienten Ärger, eine wüste, aber letztlich faire Abreibung. Ein Shitstorm ist Anarchie, die funktioniert. Inzwischen brauchen wir deswegen wohl ein neues Wort: den Shamestorm. Denn verdient, fair, funktionierend – all diese Attribute passen schwerlich auf viele der Empörungswellen, die heute durch das Netz schwappen.

Siehe, brisant und aktuell, den Fall Jacob Appelbaum. Appelbaum ist Journalist, Aktivist und Hacker, ein Amerikaner in Berlin. Als Programmierer hat er an Netzwerken gearbeitet, in denen sich Whistleblower und ihre Quellen anonym bewegen können. Am 2. Juni schmiss Appelbaum seinen Job hin, wahrscheinlich um seiner Kündigung zuvorzukommen. Fast zeitgleich ging eine Website online, auf der namenlose Autoren schwere Anschuldigungen gegen ihn erheben: sexueller Missbrauch, Plagiat, Nötigung.

Man könnte das als Heimsuchung betrachten. Der Freund der Whistleblower Appelbaum wird von Whistleblowern attackiert. Er wird wegen Vorwürfen, deren Substanz noch nicht bewiesen wurde, an den globalen Netzpranger gestellt: Schande über ihn. Shamestorm.

Als der Shitstorm populär wurde, in den frühen Jahren von Twitter, erlebte das Netz eine Demokratisierung der Diskussionskultur. Auf einmal konnte jeder Shell, Erika Steinbach oder den Papst auf großer Bühne in 140 Zeichen angehen. Doch bei der Entwicklung zum Massenmedium blieb das Verbundenheitsgefühl der Twitter-Pioniere auf der Strecke. Was als Gemeinschaft von Nerds und Nachrichtenfreaks begonnen hatte, wurde mit wachsender Nutzerzahl heterogener, anonymer, zerstrittener: Aus "wir gegen die" wurde "jeder für sich" – und immer öfter "alle auf einen".

Von der leichtherzigen, subversiven Mentalität des Shitstorms ist nicht mehr viel übrig. An ihre Stelle ist ein humorloser Kampfgeist getreten, der vermeintliche Verfehlungen mit schrillem Gezeter anprangert. Und diese Shamestorms sind nicht Gegenwind für das Establishment, sondern Naturgewalten, die jeden treffen und vernichten können, der sich unvorsichtig, töricht und vielleicht geschmacklos im Netz äußert.

So geschmacklos wie Niels Ruf zum Beispiel. Als der frühere Fernsehmoderator nach dem Tod des Jazzsängers Roger Cicero twitterte, er habe zwei Karten für dessen Konzert zum halben Preis abzugeben, verfiel das Netz so sehr in Rage, dass diverse Zeitungen und Magazine berichteten (Bunte: "Dieser Tweet von Niels Ruf regt ganz Deutschland auf!"). Als der Journalist Tilo Jung am Weltfrauentag 2015 ein Foto twitterte, auf dem ein Mann einen Tritt in den Rücken einer Frau andeutete, brachte das die Netzgemeinde derart auf, dass Jung sich trotz klarer, öffentlicher Reue für eine Weile zurückziehen musste und kaum noch Aufträge bekam.

Shamestorms können auch Menschen treffen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen. Wie Justine Sacco, ihr Fall wurde international bekannt. Die frühere PR-Chefin des Medienunternehmens IAC, dem Tinder und Vimeo gehören, versandte Ende 2013 vom Flughafen Heathrow einen giftigen Scherz an ihre 170 Twitter-Follower: "Auf dem Weg nach Afrika. Hoffentlich kriege ich kein Aids. Nur ein Scherz: Ich bin ja weiß!" Als sie zwölf Stunden später in Kapstadt landete, war von ihrem Leben nicht mehr viel übrig. Während des Fluges hatte ein amerikanischer Journalist ihren Tweet entdeckt und an seine 15.000 Follower weitergetwittert. Binnen weniger Stunden wurde Sacco auf dem Kurznachrichtendienst zum weltweit diskutierten Thema, ihre Profilseite ächzte unter Zehntausenden Kommentaren, die von beleidigend ("Geht alle und meldet diese Fotze") bis bedrohend reichten ("Jemand mit HIV muss die Hure vergewaltigen, dann sehen wir, ob ihre Hautfarbe sie schützt"). Den weiteren Verlauf kann man sich denken: Durchforsten ihrer Vergangenheit auf kleinste Fehltritte (BuzzFeed: "16 Tweets, die Justine Sacco bereut"), Kündigung. Häme, Morddrohungen, Isolation.