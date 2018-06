Sie war ein Stern, der schnell aufstieg, nur kurze Zeit leuchtete und tragisch endete.



Mit zwanzig Jahren begann die Bühnenkarriere der strebsamen Provinzlerin an den Theatern der Hauptstadt. Ein begabter Regisseur anspruchsvoller Lustspiele entdeckte die singende Schauspielerin für das Kino. Mit ihm feierte sie ihren ersten großen Erfolg als einfache, gutherzige junge Frau, die im Wettbewerb um die Gunst eines Boxers eine kokette Rivalin aus dem Feld schlägt. Hier schon kreierte sie einen neuen Frauentypus: patent, natürlich, mit diskretem Charme und geschickt eingesetzter, unaufdringlicher Weiblichkeit. Ein Lied, das sie in ihrem zweiten Film trällerte, wurde zum Schlager und zur Erkennungsmelodie der "neuen Frau", die sie zumindest im Film darstellte. In einer brillanten Travestie, in Ehekomödien, sogar in einem Historienfilm löste sie Probleme und brenzlige Situationen mit Herz, Witz und weiblicher Intuition.



Doch das Bild der optimistischen jungen Frau, das sie in über zwanzig Filmen verkörperte, verdeckte eine dunkle Seite. Sie musste sich gegen Versuche wehren, mit dem mächtigsten Mann im Staat verkuppelt zu werden. Ihre Liebe zu einem ins Exil getriebenen Bankier setzte sie Repressalien aus, sogar der Beobachtung durch die Geheimpolizei, und sie wurde gezwungen, in einem grobschlächtigen Propagandafilm mitzuwirken.



Zwei schwere Operationen und Alkoholismus ruinierten ihre fragile Gesundheit. Sie starb an den Folgen eines wohl unbeabsichtigten Sturzes aus dem ersten Stock ihrer Villa. Wer war’s?

Lösung aus Nr. 26:

Maybrit Illner, geb. 1965 in Ost-Berlin, arbeitete für das DDR-Fernsehen. 1992 kam sie zum ZDF. 1999 startete ihre Talkshow "Berlin Mitte", 2007 in "Maybrit Illner" umbenannt. Die preisgekrönte Moderatorin ist seit 2010 mit René Obermann verheiratet