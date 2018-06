Es war im März vor zwei Jahren, dass Wolfgang Höppner nach Hanoi bestellt wurde. Der Anruf erreichte ihn an einem Dienstag. Man erwarte, dass er Freitag abfliege, hieß es. Ein Gesuch, dass den 64-Jährigen aus seinem bis dahin so eingespielten Leben riss.

Höppner ist Professor für Biochemie und Molekularbiologie, ein gemütlicher, grauhaariger Herr. Er besitzt und führt ein Labor für Gendiagnostik. Es heißt Bioglobe, was weltläufiger klingt, als es ist: acht Laborräume im Lokstedter Grandweg, zwölf Angestellte. Der Professor und seine Mitarbeiter untersuchen verdächtige Gewebeproben auf Krebs oder seltene hormonelle Erkrankungen. Ein überschaubares Geschäft, aber kein Grund, etwas zu ändern. Bis Höppner in den Flieger nach Vietnam stieg.

Mindestens 500.000 Kriegsopfer liegen dort noch immer in Massengräbern, in Urwäldern, unter Reisfeldern. Im Zuge eines Programms der Regierung sollen sie nun geborgen, anhand ihrer DNA identifiziert und endlich den Angehörigen übergeben werden. Doch die Skelette sind im feuchtheißen Klima Vietnams zerfallen, in vielen Gräbern liegen mehr als 300.000 Knochenteile, ein unheimlich komplexes Projekt. Das Vorhaben schien fast unmöglich. Aber Höppner hielt die Sache für machbar. Er sagte: "Gut, ich will es versuchen." Und initiierte eines der größten DNA-Projekte weltweit.

Höppners Kollegen staunten und gratulierten. Das Wissenschaftsmagazin Nature schrieb einen langen Artikel. Weitere erschienen in Indonesien, in Vietnam sowieso.

Doch Höppners Projekt ist nicht nur für die Wissenschaft und die vielen Verbliebenen der Vietnamkriegsopfer etwas Besonderes, sondern auch ein Vorzeigeprojekt für den Standort Hamburg: Es zeigt etwas Typisches der Hamburger Biotechnologie-Branche. Denn hier sind es weniger die großen Konzerne, sondern vor allem die mittelständischen Betriebe, die den Standort voranbringen.

Höppner prägt mit seinem Unternehmen eine Art Hamburger Stil, einen neuen Ton: Da ist ein hoher wissenschaftlicher Anspruch, großer Ehrgeiz, das schon. Aber all das kompakt und pragmatisch, in überschaubaren Teams, ganz ohne die für die Branche lange Zeit typische Selbstüberschätzung, den wirtschaftlichen Größenwahn, die Investoren und Exits.

Es mag sich seltsam anhören, doch dass Hamburger Biotech-Unternehmen nun Knochen sortieren statt Aids heilen, ist ein großer Glücksfall für die Stadt.

Viele Jahre lang schien die deutsche Politik in Sachen Biotechnologie nur Superlative zu kennen. Auch in Hamburg rief Wirtschaftssenator Thomas Mirow Ende der Neunziger die Disziplin zum "strategischen Schwerpunkt der Hamburger Wirtschaft" aus. Ole von Beust und sein damaliger Gesundheitssenator Jörg Dräger erklärten den Wirtschaftszweig unter dem Label "Life Science" zu einem der wichtigsten Cluster. Man träumte von der Ansiedlung neuer Firmen und Tausenden Arbeitsplätzen, erhoffte neue Medikamente gegen Krebs, HIV, eigentlich gegen jedes unheilbare Übel. Biotech war ein Zauberwort für die Zukunft. Eine große Zukunft.

Höppner erinnert sich gut an diese Zeiten, auch er hatte große Träume. Sein Büro liegt im hinteren Abschnitt eines langen, kahlen Flurs. Am anderem Ende befinden sich die Laborräume mit Blick auf Neubauobjekte und die Hofeinfahrt. Die Atmosphäre ist familiär.

Einst hatte Höppner Bioglobe ein paar Nummern größer geplant. Mit vielen Mitarbeitern, potenten Geräten, einer kräftigen Anschubfinanzierung. Das war, rund ums Jahr 2000, ein ganz normaler Traum in dieser Branche. Die Entschlüsselung des menschlichen Genoms nährte die Hoffnung auf schnelle Fortschritte bei der Diagnose und Heilung tödlicher Krankheiten. "Jeder, der nicht wusste, was er mit seinem Geld machen sollte, hat es in Firmen gesteckt, die mit Biotechnologie zu tun hatten oder neu gegründet wurden", sagt einer, der damals nah dran war.

Als Hochburgen der Branche galten München und Heidelberg. Sie wurden über Jahre gezielt mit Bundesmitteln gefördert. Hamburg hingegen hatte den Wettbewerb ums große Geld verloren. "Hier war einfach weniger Geld im System", sagt Hinrich Habeck, Chef des Netzwerkes Life Science Nord, das die Aktivitäten der Branche in Hamburg und Schleswig-Holstein heute bündelt.

So begann sich eine Hamburger Besonderheit zu entwickeln, für die Höppner bis heute steht: Treiber des Booms wurden hier vor allem einzelne Personen.

Eine der wohl wichtigsten war Freimut Leidenberger, der in einem Fahrradkeller eine Firma gründete, für die er mit zwölf Millionen Mark Privatvermögen bürgte: Evotec. Das Unternehmen erforschte Wirkstoffe.