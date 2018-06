Es dauerte nur einen Tag, dann erfuhren viele Briten, dass sie beim Referendum einer Lüge aufgesessen waren. Mit riesigen Lettern auf der Seite eines roten Doppeldecker-Busses hatten die Brexit-Befürworter die Botschaft verbreitet: Wir überweisen der EU jede Woche 350 Millionen Pfund – lasst uns stattdessen unser Gesundheitssystem finanzieren! Die Zahl war irreführend. Denn nach Abzug eines Rabatts und der Leistungen, die sie umgekehrt von der EU erhalten, zahlen die Briten nur 137 Millionen Pfund pro Woche an Brüssel, also nicht einmal halb so viel. Am Morgen nach der Abstimmung räumte Nigel Farage, Chef der EU-kritischen Ukip-Partei, im Fernsehen ein, die Botschaft auf dem Bus sei ein Fehler gewesen.

Es wird ein paar Tage mehr brauchen, bis sich zeigt, dass viele Briten neben einer Lüge auch einem Irrtum erlegen sind. Unabhängig von der korrekten Zahl – ob nun 350 oder 137 Millionen Pfund – erscheint es unwahrscheinlich, dass die Briten den "besseren Deal" von Europa bekommen, den sich viele Brexit-Freunde erhoffen: Zugang zum EU-Binnenmarkt, aber zu besseren Konditionen als bisher.

Kommt es wirklich zum Brexit, hat Brüssel in den Verhandlungen über das künftige Verhältnis zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU weit bessere Karten. Zwar wollen beide Seiten, dass der freie Handel zwischen ihnen möglichst frei bleibt. Aber mehr zu verlieren haben die Briten: Rund die Hälfte ihrer Exporte geht in die EU. Für sie wäre es desaströs, den ungehinderten Zugang zu einem der größten Märkte der Welt zu verlieren. Umgekehrt ist ihre Insel für die übrige EU deutlich weniger wichtig, auf sie entfallen nur sieben Prozent der Exporte aus den übrigen EU-Ländern. Unter Einigungsdruck stehen daher in erster Linie die Vertreter Brexitanniens.

Ihre ungünstige Verhandlungsposition verschärft sich für sie noch, sobald sie nach Artikel 50 des EU-Vertrags formell den Austrittswunsch erklären. Denn dann läuft die Zeit gegen sie. Kommt innerhalb von zwei Jahren keine Einigung zustande, endet die Mitgliedschaft automatisch, und alle EU-Privilegien sind weg.

Hinzu kommt, dass es Vorbilder gibt, die nicht im Sinne des Königreichs sein dürften. Verhandlungsexperten sprechen von einem Anker, einem Bezugspunkt, der die Erwartungen entscheidend prägt. Zwei Länder außerhalb der EU, Norwegen und die Schweiz, haben schon einen besonderen Zugang zum Binnenmarkt. Im Gegenzug mussten sie jedoch faktisch alles akzeptieren, was die Brexit-Fans gern vermeiden würden: Freiheit für EU-Bürger, sich in ihren Ländern niederzulassen, tonnenweise EU-Vorschriften – Norwegen hat mehr als 10.000 Rechtsakte der Union übernommen – und finanzielle Beiträge. Die Summen, die sie im Verhältnis zu ihrer Wirtschaftskraft zahlen, ähneln denen normaler EU-Mitglieder.

Es dürfte sehr schwer werden für die Briten, einen besseren Deal zu erreichen, weil die EU dann vor dem Problem stünde: Was sollen wir Oslo oder Bern sagen?

So werden die Briten wohl auch in Zukunft jede Woche Geld nach Brüssel überweisen. Allerdings ist es wenig sinnvoll, nur auf diese Kosten zu schauen. Der wirtschaftliche Nutzen des Binnenmarktes dürfte weit größer sein. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung kam zu dem Ergebnis: Neue EU-Handelsschranken könnten das Bruttoinlandsprodukt des Vereinigten Königreichs langfristig um zwei bis vierzehn Prozent verringern – je nach Szenario. Im Höchstfall gingen den Briten demnach 250 Milliarden Pfund verloren. Das wäre, selbst auf zehn Jahre verteilt, eine halbe Milliarde pro Woche.

Very expensive.