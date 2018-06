Was stört eigentlich an Cristiano Ronaldo? Warum wird der größte Star der EM unablässig mit Schmutz beworfen? Spielt er nicht wie ein Gott, nämlich wirklich spielerisch, springt er nicht wie ein Gott, nämlich flügelleicht, kann er nicht sogar – das Schwierigste – sich zurücknehmen, wenn es die Taktik verlangt?

Gewiss, er hat Tore nicht geschossen, die er hätte schießen können. Aber gehört zum Fußball nicht immer auch etwas Glück? Spricht mangelndes Glück gegen Begabung? Doch wohl nur dann, wenn man wie der zynische römische Diktator Sulla der Meinung ist, dass Glück ein Teil der Begabung sei. Wir alle wissen, dass es so nicht ist. Auch Pech und Begabung können sich vermählen. Im Übrigen hat Ronaldo in seiner glänzenden Karriere von Sporting Lissabon über Manchester United zu Real Madrid das Glück schon im Übermaß genossen. Viermal hat er den Goldenen Schuh als bester Torschütze Europas bekommen. Was vermag dagegen die eine oder andere Mattigkeit, der eine oder andere Fehlschuss in einer ohnehin matten EM voller fehlgeschlagener oder, schlimmer noch, gar nicht versuchter Torschüsse anderer?

Und es ist ja auch nicht so, dass sich Ronaldos Charisma gar nicht entfaltet hätte. Er hat schon sehen lassen, was er kann. Eine besondere Aura, dieses gewisse Strahlen, ist sowieso immer um ihn, jener Glamour, den sonst nur Schauspieler durch ihre bloße physische Präsenz entfalten. Natürlich ist er auch ein hübscher Junge, natürlich erzählt seine Karriere auch vom Wunder der Befreiung aus elenden Verhältnissen. Vieles wird daran übertrieben sein, manches spricht dafür, dass der Vater, obzwar Alkoholiker, reizend war. Aber in der Legende liegt ohnehin nicht die Erklärung.

Ronaldo zwingt zur Bewunderung; das ärgert die Leute. Darum suchen sie unablässig nach Gründen, sich der Bewunderung zu entziehen. Was könnte man gegen Ronaldo sagen? Wobei ihn ertappen? Wie, besser noch, seine Stärken in Schwächen umdeuten? Darum versucht man, Charisma in Arroganz umzudeuten, obwohl er nach allen Spielerzeugen der Allerlustigste im Umgang ist. Aber hat er nicht gerade einem zudringlichen Reporter das Mikrofon ins Wasser geworfen? Gegenfrage: Warum sollte er nicht? Hat nicht auch ein Prinz von Hannover einen Reporter sogar mit dem Regenschirm geschlagen? Ungesetzlich ist so etwas, aber unrecht noch lange nicht. Ungebetene Reporter sind die Pest.

Nur leider neigen diese Reporter und andere Schnattermäuler zu einer rachsüchtigen Solidarität. Auch sie fühlen sich als Stars, da stört es, wenn ihnen ein Fußballer in die Sonne tritt. Ist Ronaldo, der manchmal schmollt und verzagt, vielleicht ein verwöhntes Bürschchen, das sich als etwas Besseres fühlt? Das wäre natürlich, aus dieser journalistischen Perspektive, hassenswert. Der tiefste Grund der Antipathie könnte darin liegen, dass er so gar nicht als das dumpfe und stumpfe, verschmierte und verschwitzte Männertier daherkommt, das hierzulande als Inbegriff des Fußballers gilt. Ist dieser manierlich gescheitelte Ronaldo mit den feinen Gesichtszügen am Ende unzureichend proletarisch? Die besessene Kritik an ihm verrät viel über ein archaisches Männerbild, dessen Ideal die Rohheit ist.