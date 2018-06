Es ist die Stunde der rechten Kraftmeier. Als es Europa in den frühen Freitagmorgenstunden dämmert, dass die Briten tatsächlich die Union verlassen wollen, schlürfen die Nationalkonservativen in der Schweiz ihren ersten Kaffee – und hauen in die Tasten.

Sie haben diesen Tag herbeigesehnt.

"Ein guter Tag für Großbritannien, für Europa – und für die Schweiz", schreibt der Chefredaktor der Basler Zeitung.

"Es tut dieser EU gut, wenn die Briten die Religionsführer in Brüssel, Berlin und Paris auf den Boden der europäischen Realität holen", kommentiert sein Kollege von der Schweiz am Sonntag.

Und der Weltwoche-Verleger Roger Köppel glaubt erst an einen Fiebertraum, als er, noch im Bett, die SMS eines Freundes liest: "Noch unfähig, die Meldung in ihrer historischen Bedeutung einzuordnen, erfasste mich bald ein Gefühl anschwellender Euphorie."



Es sind die immer gleichen, mal jüngeren, mal älteren Herren, die ihren Lesern erklären, was nun zu tun ist. In London, in Brüssel, vor allem aber in Bern. Es sind mal markigere, mal differenziertere Appelle an schweizerische, an männliche Tugenden. Es geht um Stärke, es geht um Durchhaltewillen – und es geht um: Mut. Es geht darum, die Chance zu packen, die der Brexit dem Land vermeintlich biete.

"Die EU hat Angst vor der Schweiz", donnert SVP-Chefstratege Christoph Blocher.

"Ich bin überzeugt, dass das Verständnis der EU für das Schweizer Anliegen zunehmen wird", meint Ökonom Reiner Eichenberger.

Und der Ex-Bankier Konrad Hummler orakelt: "Wir erweisen uns [...] als Europäer und sind bereit, eine europäische Alternative zur EU mitzugestalten."

Mitgestalten? Das wäre tatsächlich neu.

Bisher stand die Schweiz in Europa, wenn es ums Entwerfen, um die große Politik ging, lieber nur dabei, statt mittendrin. Sie hat sich zwar über ein bilaterales Vertragswerk mit Brüssel verbunden, sie ist Mitglied in der Freihandels-Rumpforganisation Efta. Aber das muss reichen. Europäischer Wirtschaftsraum? Nein danke. Europäische Union? Satan, weiche! Wenige Tage vor dem Brexit zog die Schweiz sogar ihr offizielles EU-Beitrittsgesuch zurück, das seit 24 Jahren in einem Aktenschrank verstaubte. So viel Ordnung muss sein.

Manch ein Schweizer rechts der Mitte träumt dieser Tage davon, dass sich der Kleinstaat mit dem mächtigen Großbritannien gegen die Europäische Union verbündet – und dabei gleich die ungeliebte Personenfreizügigkeit wegwischt. Eine Mini-Freihandelszone soll entstehen, gestützt von einem möglichst kleinen politischen Gerüst. Die Logik hinter dieser institutionalisierten Völkerfreundschaft: Als Inselstaaten, der kleine ein Eiland im Geist, der große auch eines auf dem Globus, versteht man sich bestens (ZEIT Nr. 25/16).

Mutig ist das allerdings nicht. Mutig, das wäre ein anderer Schritt: ein Beitritt der Schweiz zur EU.

Geht nicht! Chancenlos! Oder wie es kürzlich ein Ständerat in der Ratsdebatte formulierte: Nur noch "ein paar Wahnsinnige" wollen der EU beitreten.

Alles klar. Vielleicht ist es eine Schnapsidee. Vielleicht steht die Union tatsächlich am Abgrund, wie das viele Schweizer – nicht nur rechte – seit Jahren behaupten. Wo immer das steht, drückt zwischen den Zeilen die perverse Lust am Scheitern eines Projekts durch, dem man auch hierzulande unglaublich viel verdankt. Das man aber kaum kennt.

Aber die Gegenfrage sei erlaubt: Wer, wenn nicht die Schweiz, könnte Europa lehren, wie man ein politisches Gebilde demokratischer und föderalistischer gestaltet – wie man es näher zum Volk bringt? Die EU also genau in dieser Art und Weise reformiert, wie es nun Politiker quer über den Kontinent fordern. Von deutschen Sozialdemokraten über österreichische Rechtspopulisten und französische Grüne bis hin zu schottischen Nationalisten. Und wo könnte die Schweiz ihre guten Dienste am wirkungsvollsten einsetzen: im englischen Pub, mit Ukip-Führer Nigel Farage am Nebentisch – oder doch in der Brüsseler Zentrale? Eben.