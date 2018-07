Inhalt Seite 1 — Ist der Brexit denn wirklich so schlimm? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Euroskeptiker aller Art sehen sich durch den Brexit bestätigt. Ihre Gründe dafür sind freilich nicht nur vielfältig, sondern oft auch widersprüchlich: Für linke wie den griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras kommt in der Abstimmung die Niederlage einer auf Austerität und Marktliberalismus getrimmten ungerechten sozialen Ordnung zum Ausdruck. Diese Deutung wirkt allerdings eher paternalistisch, bedenkt man die regulierungsfeindlichen Argumente der Brexit-Befürworter und den harten Sparkurs der frisch wiedergewählten konservativen Mehrheit in Großbritannien. Viele in der Linken möchten trotzdem nicht glauben, dass es demokratische Mehrheiten für eine Sparpolitik gibt, die soziale Ungleichheit befördert. Sie behandeln die Wähler lieber als besinnungslose Opfer falscher Politik.

Für rechte Nationalisten ist es schlüssiger, sich über den Brexit zu freuen, aber deswegen auch nicht notwendig stimmig. Denn zu den Ironien des aufkommenden Rechtsnationalismus gehört, dass er sich entgegen Herders Behauptung, die Nation sei ein Individuum, so sorgfältig europäisch koordiniert. Alle Nationen sollen gleichermaßen gegen Europa sein. So frohlockte Nigel Farage nach der Abstimmung, dass dies der Anfang vom Ende der Europäischen Union sei. Warum aber interessiert ihn deren Schicksal noch, nachdem die Briten sie verlassen haben?

Die Äußerung zeigt, dass es den rechten EU-Gegnern im Kern um anderes geht als die EU, nämlich um eine bestimmte Art autoritärer minderheitenfeindlicher Politik, die in ganz Europa verwirklicht werden soll. Die Rechte ist in einem dunklen Sinne zutiefst europäisch. Es gäbe sie auch ohne die EU, die ihr nur Anlass zu politischer Destruktion gibt.

Soweit die Europäische Union von politisch konträren Lagern kritisiert wird, ist dies gute und schlechte Nachricht zugleich. Die gute lautet, dass die EU sich hierin als die zentristische Organisation erweist, als die sie von ihren Anhängern gesehen wird. Sie bedient ein legitimes Bedürfnis nach Kompromissen. Die schlechte Nachricht lautet, dass die EU genau deshalb in ganz Europa schnell so zwischen den Lagern zerrieben werden könnte, wie es nun in Großbritannien passiert ist. Denn das Ergebnis von letzter Woche ist weniger den ohnehin europaskeptischen Konservativen zuzurechnen als vielmehr einer lahmen Labour-Partei unter dem vom linken Flügel geliebten Daueroppositionellen Jeremy Corbyn.

Die europäische Linke wird sich recht bald entscheiden müssen, ob sie die Europäische Union als Agenten des Neoliberalismus verwirft oder ob sie die europäische Regulierungsleistung vom Umweltschutz bis zur Antidiskriminierung ernst nimmt. Dies ist im Moment auch eine zentrale sozialwissenschaftliche Debatte, die traditionell von Linken dominiert wird und von der ungewöhnlich viel abhängen könnte. Denn wenn sich die europäische Linke zu größeren Teilen gegen die EU entscheidet, dürfte dies zu deren möglichem Ende beitragen, ohne dass für das eigene politische Projekt viel gewonnen wäre.

Eine dritte Lesart europäischer Abstimmung kam traditionell aus der EU-Technokratie, so noch bei den Verfassungsreferenden in Frankreich und den Niederlanden 2005: Es sei dabei, so hörte man damals öfter, gar nicht um die EU, sondern um die jeweilige innenpolitische Befindlichkeit gegangen. Man mag es als Fortschritt nehmen, dass das heute niemand mehr auszusprechen wagt.

Allen drei Deutungen unterliegt freilich ein gemeinsamer Denkfehler: Sie unterstellen, dass, wenn sich die Briten von der EU trennen wollen, darin mehr zum Ausdruck kommen muss, als dass EU und Großbritannien aus der legitimen Sicht der Briten nicht zueinanderpassten. Etwa auch, dass entweder die EU politisch gescheitert sei oder die Briten ein falsches politisches Bewusstsein hätten.

In der Abstimmung über den Brexit zeigt sich natürlich die dramatisch abnehmende Anziehungskraft der EU. Aber anders als auch viele EU-Freunde annehmen, ist die Ablehnung der Briten eben nicht nur Ausdruck ihrer starken politischen Identität. Die Engländer sind (darin am ehesten den Ukrainern und den Türken vergleichbar) eine Nation an der europäischen Peripherie, die sich nicht darüber einig werden kann, ob sie zu Europa gehört oder nicht. Sie sind, anders als die Schotten, regional unbehaust. Eine Stärke ist das kaum, denn zu einer Kontinentalregion zu gehören wird mehr und mehr zur Bedingung der Möglichkeit außenpolitischer Selbstbestimmung, selbst wenn es Kosten für die innenpolitische Selbstbestimmung hat. Ohne regionales Dach wird man als Mittelmacht schnell zum Gegenstand der Machtpolitik wirklicher Großmächte. Oder wie es die Publizistin und Althistorikerin Mary Beard, einen Slogan der Brexiteers aufgreifend, so schön formulierte: "Es geht nicht darum, Kontrolle zurückzugewinnen, sondern darum, was Kontrolle in einer verfugten Welt noch bedeutet."