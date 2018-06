Altern ist der neue Volkssport. Nicht zufällig spricht man von der alternden Gesellschaft. Selbst wo es früher an Zeit und Geld zum Altern gefehlt hat, ist man jetzt ganz vorne mit dabei. Anders als das Golfen, dem man zu Unrecht eine ähnliche Konjunktur vorausgesagt hat – Golf und Altern sind ja eng miteinander verwandt –, könnte sich das reine Altern zu einem bleibenden Trend entwickeln. Altern verlangt zwar ebenfalls viel Geduld, auch der Grünflächenbedarf ist enorm, aber es braucht weder Schläger noch Caddy. Für den Anfang reichen ein paar starkfarbige Klamotten und eine Baseballkappe; in den meisten Haushalten dürfte auch ein SUV schon vorhanden sein, mit dem man Langsamfahr-Rekorde aufstellen kann (sogenannte Gleichmäßigkeitsrennen, bei denen 30 km/h nicht überschritten werden dürfen). Nicht leicht zu lernen ist die Schnappatmung, die in den Empörungswettbewerben verlangt wird. Aber ein teures Pedelec oder einen Rennrollator braucht wirklich nur, wer in extravaganten Teildisziplinen glänzen will. Entscheidend für die Durchsetzung als Breitensport ist die olympische Anerkennung, und da hängt leider alles an der Übertragbarkeit im Fernsehen. Selbst Rekorde im Schnell- und Weitaltern könnten die Aufmerksamkeitsspanne des normalen Zuschauers überfordern. Olympia-Chancen hätten wohl am ehesten die Ungeschicklichkeitswettbewerbe (Brillensuche). Beliebter sind nichtolympische Disziplinen wie Kreuzfahrten, vor allem wiederholte Kreuzfahrten mit demselben Schiff auf derselben Route. Der sogenannte Repeater wird von vielen Reedereien mit silbernen, goldenen und diamantenen Ehrennadeln ausgezeichnet. Da es sich um privatwirtschaftliche Wettbewerbe handelt, sind Dopingkontrollen selten, zumal da viele Mittel auf den Schiffen frei erhältlich sind (Alkohol, Bingo, Kreuzworträtsel). Interessant ist die Begeisterung der Jugend für das Altern. Früher undenkbar, entwickeln heute schon Schüler ehrgeizige Vorstellungen über Ehe, Familie und Renten. Viele träumen von einer goldenen Hochzeit oder haben sich bereits für das harte Training einer lebenslangen Ehe gemeldet. Andere wollen Alterspräsident, Ehrenvorsitzender oder Dorfältester werden. Man kann die kommenden Talente schon an ihren sportlichen Bequemschuhen, vegetarischen Diäten und Kräutertees erkennen, die eine Neigung zu Schnabeltasse und Breinahrung verraten. In diesem Zusammenhang muss auch der Thermomix erwähnt werden. Denn merke: Altern ist ein Gerätesport.