Der Bundespräsident hat es gesagt, die Bundesverteidigungsministerin hat es gesagt und der Bundesaußenminister auch: Deutschland will und wird sich international stärker engagieren. Aber was bedeutet ein stärkeres Engagement genau? Mehr Soldaten? Mehr Waffen?

Wir können es auch ganz anders handhaben. Wegen seiner überschaubaren Kolonialgeschichte und seiner Berechenbarkeit genießt Deutschland ein hohes Ansehen, auch in den Konfliktregionen dieser Welt. Deshalb sollte die Friedensmediation künftig eine deutlich stärkere Rolle spielen, wenn es um das internationale Engagement Deutschlands geht.

Das Grundprinzip einer internationalen Friedensmediation ist dasselbe wie bei Mediationsverfahren in Nachbarschafts-, Ehe- oder Geschäftsstreitigkeiten. Mit der Harvard-Methode entwickelten Roger Fisher und William Ury 1981 vier Grundsätze: Unterscheide klar zwischen den Personen und ihren Interessen; konzentriere dich auf die zentralen Interessen, die ihren Positionen zugrunde liegen; entwickle mehrere Handlungsoptionen; und verankere möglichst objektive Beurteilungskriterien, wie Gesetze oder völkerrechtliche Vereinbarungen. So entsteht idealerweise eine Win-win-Situation oder wenigstens ein Kompromiss, der für alle Konfliktparteien tragbar ist.

In Syrien muss sich diese Theorie derzeit an der Wirklichkeit messen lassen. Mögen die oppositionellen Gruppierungen auch einen Rücktritt Assads zur Bedingung für Verhandlungen machen, so ist ihr zentrales Interesse ein anderes: ein Ende der Gewalt und eine Transformation des politischen Systems unter ihrer Beteiligung. Dem steht Assad zwar eindeutig im Weg, aber auch er will, dass seine Partei und Teile des Regimes an der Macht beteiligt bleiben. Das ist die Grundlage, auf der das Mediatorenteam unter der Ägide der Vereinten Nationen derzeit mit den Konfliktparteien verhandelt. Ergebnis der Waffenstillstands- und Friedensverhandlungen könnte sein, dass Assad selbst nicht mehr Teil der Regierung sein wird, dafür aber Vertraute aus seinem Umfeld plus Vertreter aus der Opposition.

Kein anderer Krieg fordert zurzeit weltweit mehr Opfer als der in Syrien. Und er zeigt nur zu deutlich die qualitative Veränderung von Konflikten in Form von Extremismus und Regionalisierung. Seine Komplexität ist immens, da es sich auch um einen Stellvertreterkrieg zwischen den USA und Russland und zwischen dem Iran und Saudi-Arabien handelt. Eine erfolgreiche Mediation muss auch diese Akteure einbeziehen, um konvergierende Interessen zumindest ansatzweise zu integrieren.

Ganz zu schweigen vom Elefanten im Raum, dem sogenannten "Islamischen Staat" (IS). Obwohl er eine zentrale Kriegspartei ist, möchte den IS niemand am Verhandlungstisch sitzen haben. Aus der Vergangenheit nichts gelernt oder, wie einer der Mediationsgrundsätze heißt: Unterscheide zwischen den Personen und ihren Interessen. So saßen die Taliban bei den Petersberger Verhandlungen im Jahr 2001 auch nicht mit am Tisch. Das Ergebnis kennen wir: Afghanistan ist bis heute nicht zur Ruhe gekommen. Inzwischen verhandelt nicht nur die afghanische Regierung mit den Taliban, sondern auch China und die USA. Der Afghanistan-Chefunterhändler von 2001, der ehemalige algerische Außenminister Lakhdar Brahimi, bereut heute das Versäumnis von damals: "Tabu hin oder her, wir hätten mit den Taliban sprechen müssen und nicht hoffen dürfen, dass sie sich in Luft auflösen." Tabus der Vergangenheit aufzubrechen, auch hierin liegt eine Chance der Mediationsteams.

Für Mediatoren sind die großen Weltkonflikte Alltag. Ihr Leben gleicht oft dem eines Vertreters. Sie reisen im Auftrag einer Regierung oder internationalen Organisation, leben aus dem Koffer und ziehen von Region zu Region. Manchmal sind schmucke Hotels in der Schweiz ihre Unterkunft, manchmal aber auch heruntergekommene Herbergen in der Ukraine. In der Regel weiß ein Mediator nicht, wie lange er vor Ort sein wird. Kommt es zu einem Waffenstillstand oder einem umfassenden Friedensschluss? Oder bricht eine der Konfliktparteien den Verhandlungsprozess ab?

Bisher sind fast nur ältere Herren aus wenigen Ländern in Sachen Friedensmediation unterwegs, sie kommen aus der Schweiz, Norwegen und Finnland. Nur etwa fünf Prozent der Unterhändler sind Frauen. Von ihnen brauchen wir viel mehr, schließlich vertreten sie rund 50 Prozent der Weltbevölkerung. Zudem sind "klassisch" weibliche Kompetenzen genau das, was ein Mediator braucht. Erstens: "Den Mund halten und zuhören!", wie Julian Hottinger, der erfahrenste schweizerische Mediator in Krisen- und Kriegsgebieten, einmal gesagt hat. Zweitens: Den Weg zu einer Lösung nicht vorgeben, sondern begleiten.

Almut Wieland-Karimi ist Direktorin des Zentrums für Internationale Friedenseinsätze mit Sitz in Berlin.

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Gewaltkonflikte – nachdem sie seit Ende des Kalten Krieges lange rückläufig war – deutlich gestiegen. Mediatorennachwuchs wird also dringend gesucht. Die Motivation: Frieden zu stiften und Menschen vor Gewalt zu schützen. Die Fähigkeiten: gute Sprachkenntnisse, interkulturelle Kompetenz, hohe Frustrationstoleranz, Grundoptimismus und viel Geduld. Vor allem aber hartgesotten sollte dieser Nachwuchs sein – heute Syrien, morgen Kolumbien und übermorgen eine andere Region in dieser Welt, in der Konflikte mehr und zugleich komplexer werden.

Übrigens: Bei gleicher Eignung werden Frauen bevorzugt!