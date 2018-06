Inhalt Seite 1 — Der flüsternde König Seite 2 Auf einer Seite lesen

Vielleicht ist dies schon der Moment, in dem sich die Karriere Götz Georges entschied: 1972, er begegnet Rainer Werner Fassbinder in einem Berliner Spielsalon. Die beiden hatten noch nie zusammengearbeitet, aber ein gemeinsames Projekt lag in der Luft. Fassbinder flippert. George stellt sich neben ihn und spricht ihn auf das Drehbuch an, das Fassbinder ihm geschickt hat. Daran müsse, sagt George, noch einiges geändert werden. Fassbinder antwortet nicht; er spielt weiter, als wäre er taub und blind wie Tommy, das geniale Flipper-Kind aus Pete Townshends Rockoper. George wartet eine Weile und sagt: "Wenn Sie mir nicht antworten, drehen Sie Ihren Scheiß alleine." Aus. George sah Fassbinder nie wieder.

Die Szene ist nachzulesen in Torsten Körners Götz-George-Biografie Mit dem Leben gespielt. War damals schon klar, dass George unser größter Star werden würde, weltberühmt, aber eben nur in Deutschland? Raumbeherrschend, aber vor allem auf dem TV-Schirm?

Der junge, das Prädikat "Weltgeltung" eher ruppig streifende deutsche Film und George kamen nicht zueinander, was vielleicht, doch davon später, an Georges Familienhintergrund lag. Populär wurde er in deutschen Heimatfilmen (Wenn der weiße Flieder wieder blüht) und im Karl-May-Kino (Der Schatz im Silbersee) – und durchs Fernsehen. Wenn er Theater spielte, dann, abseits der Regietheaterhöhlen, als Zugpferd von Tourneetheaterproduktionen. Dass er ein großer Schauspieler war, begriff man spätestens, als man ihn als den Massenmörder Haarmann in Romuald Karmakars Der Totmacher (1995) sah. George erfand eine Figur, die recht behaglich im eigenen Überdruck lebte. Dieser Haarmann war das Inbild vitaler Verschlagenheit, vergnügt damit beschäftigt, noch im letzten Verhör Verbündete für eine sonnige Zukunft zu finden; ein Mann, darum bemüht, das eigne Triebleben zu verschleiern und gleichzeitig zu erklären.

George war ein sehr körperlicher, zugleich aber ein skeptischer Spieler. Sein Leib war der eines Königs, eines Löwen, aber seine Stimme sandte andere Signale aus: Sie klang überhitzt und unfest, als hielte sie nicht mehr lang, sie war auf grandiose Weise falsch ausgesteuert. Der Text wurde in einem Keuchen, Bellen beiseite gesprochen. Ja, noch das Lauteste wurde diskret beiseite gebrüllt. Schwerer Armdrücker- und Kohlenschaufler-Atem war zu hören, wenn er flüsterte. Mühelos war dieses Spiel nie.

Oft hatte man das Gefühl, Götz George sei ein unter Druck stehendes Großventil. Viele Rollen waren zu klein für ihn, jedes Hemd zu eng, eingekreist und umstellt wirkte er – in ernsten Rollen von Tätern und Opfern, in komischen Rollen von liebenden Damen und Genre-Trotteln. Aber man wusste ja, es würde eine nächste Rolle geben, und in der würde er es schaffen, der Enge zu entkommen, allerdings nur in eine übernächste Enge. Immerzu lockerte er sich den Kragen. Man sehe ihn in Helmut Dietls Komödien Schtonk! und Rossini, schon fängt man an, für ihn fremdzuschwitzen.

Das Bedrängte war ihm auch privat anzumerken. Der Mann und seine Prominenz fielen klaffend auseinander. George war ein Star, der nur in der Rolle sein Publikum ertrug. Er wollte gesehen werden, aber er wollte nicht dabei sein, wenn es passierte. Er war omnipräsent als Figur, aber unauffindbar als Mensch. Er lieferte seinen Körper der Kamera aus, aber er entzog ihr demonstrativ seinen "wahren" Charakter.

Dabei war sein Leben danach ausgerichtet, zu beeindrucken, Aufmerksamkeit zu erregen, anwesend zu sein. Aber Auftritte ohne Rolle bereiteten ihm Pein. Und als er auf dem Sofa von Wetten, dass..? mit Thomas Gottschalk aneinandergeriet (ernsthafter Künstler gegen Hallodri) und vom Publikum ausgebuht wurde, dachte er, seine Karriere sei vorbei. Offenbar war für den Volksschauspieler George jede öffentliche Szene eine Prüfung, bei der herauszukommen drohte, dass das Volk ihn außerhalb der Rolle gar nicht mochte. So diente ihm die Rolle als Rüstung, die ihm das Volk vom Leib hielt. In ihrem Schutz mischte er sich unter uns.

Sein Duisburger Tatort-Kommissar Horst Schimanski ist eine unsterbliche, in Herzensgüte schwimmende Figur, ein heiliger Rohling, welcher die deutsche Gesellschaft mit seiner Courage und seinem Mitgefühl durchaus verändert haben dürfte. Und doch ahnt man, der Erfolg Schimanskis könnte George auch wehgetan haben: Wird da nicht der Falsche geliebt, ein Mann, den es gar nicht gibt und der seinen Urheber doch überstrahlt?

Das war das Lebensthema Götz Georges, die Quelle seiner Arbeitswut und der Kern seines Argwohns: Der Mann musste sich seiner Größe immer neu versichern, weil er ihr im tiefsten Inneren selbst nicht traute. Er musste immer wieder um Anerkennung kämpfen, weil er sie von dem nicht bekam, von dem er sie am dringendsten gebraucht hätte: vom Vater.

Götz George war der Sohn zweier berühmter Bühnenkünstler, des Schauspielers und Intendanten Heinrich George und der Schauspielerin Berta Drews. Vom Vater hatte Götz George einiges geerbt: die Statur, den Willen zur Größe, die Begabung. Was der Vater seinem Sohn aber vor allem hinterließ, war die Gewissheit, niemals ein so großer Schauspieler werden zu können wie der Alte.

Vor knapp drei Jahren, zu seinem eigenen 75. Geburtstag am 23. Juli 2013, machte Götz George seinem Vater ein großes, spätes Geschenk: Der Sohn spielte den Vater. Man sieht, wie ein Sohn sich ein Bild seines Vaters erschafft – indem er ihn darstellt, für ihn einsteht, in seine Fußstapfen tritt. George hieß der Film, er war Götz Georges Verbeugung vor dem Mann, ohne den er seine Karriere weder hätte machen können noch müssen.