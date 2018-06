Inhalt Seite 1 — Was macht ihr mit mir? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Schließlich kündigt Amina Annabi (Name geändert). Die Praktikantin erträgt es nicht mehr, wie in der kleinen Kita in Berlin-Kreuzberg mit den Kindern ihrer Gruppe umgegangen wird. Über sieben Monate hinweg hat sie schlimme Dinge gesehen: wie die Erzieherin einem Mädchen Essen in den Mund stopft, bis es sich erbricht. Wie sie Kinder aus nichtigen Gründen anschreit, schüttelt und auf den Boden stößt. Wie sie einen Jungen zur Strafe in einen Raum sperrt und ihn dort vergisst, als die Gruppe zu einem Spaziergang aufbricht. Doch obwohl die Praktikantin die Kitaleitung darüber informiert, was hinter der Tür des Gruppenraums geschieht, ändert sich nichts. Erst als die Eltern des vergessenen Jungen drohen, die Aufsichtsbehörde zu informieren, gesteht die Erzieherin, dass sie sich überfordert gefühlt und die Kinder grob angefasst habe. So berichten es die Eltern. Leitung und Träger der Kita sagen, die Taten der Erzieherin seien ihnen zu keinem Zeitpunkt bekannt geworden. Lediglich den Vorfall mit dem Jungen räumen sie ein.

Ein bedauerlicher Einzelfall? Leider nicht, auch wenn viele Kinder jeden Morgen in den Kindergarten gehen und nachmittags glücklich zurückkommen, weil sie den ganzen Tag liebevoll umsorgt wurden. Denn in manchen Kinderbetreuungseinrichtungen ist das nicht so sicher: In Heilbronn traktiert eine ältere Fachkraft ein Kind so sehr, dass es mit Hämatomen nach Hause kommt. In Hamburg sperrt eine Mitarbeiterin ein Kind 45 Minuten lang in einen Toilettenraum; ein Kindergartenleiter ohrfeigt einen autistischen Jungen. Im Eifeldorf Antweiler sollen Erzieherinnen die Hände und Füße von Kindern mit Klebeband am Stuhl fixiert, ihnen den Mund zugeklebt und sie in einer dunkle Abstellkammer eingesperrt haben.

Diese Beispiele sind nur ein kleiner Ausschnitt aus mehr als 2.200 Erfahrungsberichten, die ZEIT ONLINE seit Anfang Mai erreichten. ZEIT ONLINE hatte seine Leser nach Missständen in ihren Kindertagesstätten gefragt. Rund 2.000 Eltern und 260 Kindergartenmitarbeiter antworteten. Die Ergebnisse sind nicht repräsentativ. Aber sie zeigen: In allen Bundesländern sehen Eltern und Kitamitarbeiter schwere Qualitätsmängel. Die Pädagogen bewerten die Lage sogar noch kritischer, als es die Eltern tun.

ZEIT ONLINE hat Dutzende der Fälle nachrecherchiert. Sie handeln von nass geweinten Kindern, belogenen Eltern und überarbeiteten Erziehern. Was in den meisten Geschichten fehlte: drastische Konsequenzen. Selten werden Mitarbeiter belangt, oft werden nicht einmal die Eltern informiert, und so gut wie nie erfährt die Öffentlichkeit etwas von solchen Vorfällen.

Kindergärten, Krippen und Tagesstätten gelten als perfekte kleine Welten. In den vergangenen zehn Jahren ist die Betreuung der Jüngsten auch zu einem gewaltigen Geschäft herangewachsen. Seit die damalige Familienministerin Ursula von der Leyen 2007 den Ausbau von Kitaplätzen massiv vorantrieb, boomt die Branche. Noch 2006 gaben Bund, Länder und Kommunen rund 10 Milliarden Euro für Kinderbetreuung aus. 2014 war es mit fast 23 Milliarden schon mehr als doppelt so viel. Die Zahl der Kitaplätze stieg um eine halbe Million. 6.335 neue Einrichtungen sind in den vergangenen zehn Jahren entstanden. Rund 170.000 zusätzliche pädagogische Mitarbeiter nahmen die Arbeit auf.

Über die Abgründe dieser Boombranche dringt wenig nach außen. Die Behörden reden selten darüber; sie müssen festgelegte Zahlen erreichen – jedem Kind ein Kindergartenplatz. Träger und Leitungen der Kitas äußern sich nicht, weil sie dann zugeben müssten, wie schwer es ihnen fällt, trotz des starken Ausbaus die Qualität ihrer Einrichtungen zu halten. Sogar Eltern schweigen oft, weil sie auf die Plätze angewiesen sind. Ausgerechnet dort, wo es um die Schwächsten und Wehrlosesten in der Gesellschaft geht, sehen alle weg. "Es gibt Leuchttürme, aber auch Katastrophen-Kitas, die sofort geschlossen werden müssten. Schon innerhalb einer Einrichtung kann es erhebliche Qualitätsunterschiede geben", sagt die Direktorin des Staatsinstituts für Frühpädagogik in München, Fabienne Becker-Stoll, im Interview mit der ZEIT. "In manchen Kitas haben sich routinierte Handlungen etabliert, die gewaltsam sind und den Mitarbeitern dort gar nicht mehr auffallen", beklagt Jörg Maywald, Geschäftsführer der Deutschen Liga für das Kind. "Oft sehen nur Außenstehende, was wirklich los ist."

Krippen und Kitas in Deutschland erreichen bundesweit nach wie vor keinen "kindgerechten Standard". Im diese Woche erschienenen Ländermonitor Frühkindliche Bildungssysteme der Bertelsmann Stiftung wird erneut deutlich, wie groß die Unterschiede in den einzelnen Bundesländern sind. So ist eine ostdeutsche Erzieherin in der Krippe für 6,1 Kinder zuständig, eine westdeutsche dagegen für 3,6 Kinder. Die Empfehlung liegt bei drei Kindern pro Erzieherin.