Endlich Viertelfinale – jetzt wird die Fußball-EM richtig spannend! Von nun an beginnen allerdings auch alle Partien erst um 21 Uhr. Wer sie anschaut, kommt vor 23 Uhr kaum ins Bett – was dazu führen könnte, dass in etlichen Klassen morgens müde Schüler sitzen.

In vielen Bundesländern erlauben Politiker den Schulen deshalb, den Unterricht später zu beginnen. In Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen etwa können Schulleiter selbst entscheiden, ob sie ihre Schüler nach Deutschlandspielen länger schlafen lassen.

Das klingt erst mal super, ist aber keine leichte Entscheidung. Schließlich sind davon auch Kinder und Lehrer betroffen, denen Fußball egal ist. Eltern bekommen Probleme, selbst pünktlich auf der Arbeit zu sein. Und Schulbusfahrer müssen Fahrpläne ändern. Ein ziemlicher Aufwand, das alles zu berücksichtigen. Letztlich werden wohl nicht so viele Schulen später starten.

In einigen Bundesländern sind solche Ausnahmen während der EM auch gar nicht gestattet, in Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel. Denn Sonderregeln sind nie fair: Wenn sie nur nach Deutschlandspielen gelten, können sich Kinder beschweren, die bei anderen Teams mitfiebern. Und in ein paar Wochen beklagen sich womöglich Schüler, die nachts die Olympischen Spiele ansehen wollen.

Das heißt? Auf jeden Fall ausschlafen können Fußballfans leider nur, wenn sie in einem der fünf Bundesländer leben, in denen schon Sommerferien sind.