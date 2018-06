Ein Künstler kann aus Liebe und aus Hass, aus Entsetzen oder Begehren schöpfen. Meistens ist es eine sehr eigene Mischung aus beidem, insbesondere bei Vertretern der Hochkomik. Denn um etwas von Grund auf zu entblößen, muss man es mit einem Teil seines Herzens schmerzhaft verachten und mit einem anderen Teil innig lieben.

Zum Beispiel die "Deixfigur", die ganz direkt und radikal ein Menschenbild ist. Lachende, gierige, wollüstig-dumme Fleischgebirge aus einem Land, nennen wir es Niederösterreich, das Aufklärung und Moderne nur gestreift hat und dessen die Welt bevölkernde Geschöpfe dennoch die technischen und sozialen Segnungen der Jetztzeit mit vollen Herzen und Bäuchen genießen. Figuren aus der Hölle des Kleinbürgertums, hässlich, wie man so sagt, korrupt und niederträchtig. Aber auch selig, vollkommen glücklich in ihrer Beschränktheit und Anmaßung. Ohne Scham und ohne die geringste Reue über verpfuschte Leben und lustvoll zerstörte Körper. Man weiß nie so recht, ob man diese Wesen eher fürchten oder doch beneiden soll.

Die meisten komischen Zeichner attackieren ihre Objekte in einem kräftigen oder verhuschenden Strich, nehmen Kontur und Silhouette zum Anlass für Übertreibungen und Genauigkeiten. Bei Manfred Deix dagegen sind Flächen, Wölbungen, Farben das Wichtigste. Er ist, und jetzt, nachdem er am vergangenen Samstag gestorben ist, muss man leider sagen: er war, einer der wenigen hochkomischen Maler. In einer Deixfigur im Wasser ist nicht nur der von gastrischen und sexuellen Ausschweifungen und von reiner, dumpfer Blödheit gefärbte Gesichtsausdruck komisch, sondern auch das Muster einer Badehose; es ist nicht nur der gezierte Gestus einer Dame im Bikini, der von medialen Vorbildern stammt, sondern auch die Konstruktion der Textilie, die sich den Körpermassen unterwirft. Ja mehr noch, selbst die Postkartenlandschaft, sogar der Himmel wurden komisch, wenn Deixens Pinsel sie berührte.

Das eminent Malerische in seinem Werk bedeutet nicht, dass Deix nicht auch ein genialer Zeichner war. Mit wie wenigen Strichen holt er aus einem (auch realen) Menschen alles das heraus, was an ihm "nicht stimmt"! Dass uns dazu freilich immer nur das Wort "hässlich" einfällt, belegt nur, wie sehr wir in einer Welt der falschen Ideale leben. Natürlich liebte Deix das Groteske, das Unharmonische, das Verräterische, und natürlich kennt er, im Gegensatz zu den Hochkomikern, die ihr eigenes Milieu beschreiben, keinen Hauch von Gnade. Deixfiguren sind schließlich auch zu jeder lachenden Gemeinheit bereit. Aber zugleich taucht dieser Gastwirtssohn eines Kriegsversehrten auch tief hinein in ein Körpertheater, dem zum Fellinesken nur der Schleier des Märchenhaften und jede kulturelle Geborgenheit fehlen. Die Deixfigur maßt sich alles an, aber sie ist nirgendwo wirklich zu Hause. Was der Kleinbürger da seinem und dem Körper des Mitmenschen antut, geschieht zwar aus der Konstruktion dumpfer Zusammengehörigkeit (Deix-Gestalten leben immer in Rudeln und Rotten), aber auch aus Fremdheit heraus.

Vorstadt und Natur, Ritual und Ornament, Geschichte und Mythos, alles wird böse und gemein, wenn es von den Deixfiguren in Beschlag genommen wird. Den entfesselten und entformten Ulrich Seidlschen Bewohnern niederösterreichischer Keller und Garageneinfahrten, die unversehens in grelles Sonnenlicht und pastöse Farbschichten geraten sind und sich dort in ihrer ganzen niederträchtigen Pracht zeigen. Aber Deixens Aquarellierung der Kleinbürgerwelt restauriert zugleich, was die Form zerstört. Die wuchernde Brunftigkeit, die politische und soziale Gewalttätigkeit der Deixfiguren und die ungreifbare, fließende Zartheit von Farben und Flächen gehen eine tückische Allianz ein. In diesen Bildern flackert Romantik noch einmal auf, grüßt ihre finstersten Wiedergänger und wird dann manchmal buchstäblich zersetzt und zerhackt.

Andernorts wird Deix durchaus heftig. Seine Körper entblößen sich nicht nur, sie hinterlassen auch Spuren, beschmutzen einander und ihre Welt mit den Zeichen der Notdurft und der Geilheit. Es ist der Schatten des Marquis de Sade, der dann in die Kleinbürgerwelt hineinreicht und den Körper mit Gewalt wieder in reine Natur und reine Kultur teilt. Nur dass die sadomasochistischen Rituale eben nicht aus heroischen Opfergesten und metaphysischer Revolte entstehen, sondern aus dem Triebüberschuss einer wahrhaft entfesselten Klasse der Unbedeutenden und der vulgär Entformten. Ein ewiger Karneval ist ausgebrochen wie eine Krankheit.

Und wieder anderswo verlässt die dumpfe Blödheit den Raum der Selbstgenügsamkeit, wird politisch, verlangt nach Macht, erzeugt Gewalt. Die Körperlichkeit der Deixfigur ist durchaus zweischneidig. Wie die gierigen Hände der Nächsten greifen schon Kirche, Parteibuch und Faschismus nach diesem mythischen Niederösterreicher, der übrigens als Kind so wenig Unschuld ausstrahlt wie als Greis Bewusstsein.

Das wirklich Politische, das "Engagement", das ist bei Deix allenfalls Dreingabe, manchmal nur Vorwand. Der Sinn dieser Arbeit liegt ja tiefer; es geht darum, das Wesen einer Art von Menschen zu ergründen, die einerseits aus einer dieser modernen Höllen kommt, die aus Gründen der Überfüllung ihre Insassen zurück auf die Erde schickt und der man auf der anderen Seite jeden Tag begegnet, manchmal sogar, wenn man an einem Spiegel vorbeigeht. Vom normalen Menschen unterscheidet sich die Deix-Gestalt eigentlich nur, indem sie auf alle Maskerade von Scham, Schuld und Kontrolle verzichtet. Man kann einfach "Wahrheit" dazu sagen.

Seinem eigenen Körper hat Manfred Deix auch eine Menge zugemutet. Zu viel. Jetzt ist er gestorben, vielleicht auch daran, dass er in Wahrheit nie seinen Frieden mit der Körperlichkeit des Menschenlebens machen konnte. Die Liebe und der Hass sind dann auch hier nicht zusammengekommen.