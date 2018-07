Neulich stand ich mit zwei Taschen voll Altglas in meinem Flur, regungslos, minutenlang. Eigentlich hatte ich es eilig, ich musste zur Arbeit, aber ich konnte unmöglich die Wohnung verlassen, denn nebenan wurde gerade die Türe aufgeschlossen. Es ertönte der Aufbruch-Soundtrack des Durchschnittszerstreuten: Schlüsselklimpern, Schlossschnalzen, Treppenstufengepolter, Stille, wieder lauter werdende Schritte, aha, was vergessen, Türe auf, Rascheln, Türe zu. Mir schnitten die Trageriemen in die Finger.

Seit einem Jahr wohne ich mit 16 anderen Klingelschildnamen unter einem Dach, aber aus ihnen Menschen mit Gesichtern und Small-Talk-Themen für eine gemeinsame Treppenhausbegegnung zu machen, hatte ich immer vermieden. Das ist ja auch der Plan, wenn man aus der Enge der Provinz in die Großstadt zieht: endlich mal nicht teilhaben zu müssen. Was sich dann aber als unmöglich herausstellt, denn die anderen sind ja trotzdem andauernd da. Nehmen Pakete an und gehen damit in Freundlichkeitsvorleistung, sind nächtliches Möbelrücken, Bratengeruch, die absurd laut aufgedrehte Fernsehsendung Punkt 12, der kleine Ganzjahresflohmarkt auf dem Fensterbrett im Hochparterre (aktuell liegen dort: eine Gala, zwei Leitz-Ordner, ein Miniaturbilderrahmen, der das Bild einer grimmigen Eule fasst).

Mit den Tüten in der Hand dachte ich auf einmal an zu Hause. An Dinslaken, den Bruch, unsere Straße. "Wenn man dich im Bruch nackt auf den Gehweg stellt, bist du fünf Minuten später angezogen und hast fünf Mark in der Tasche", hat mein Vater immer gesagt und meinte damit: Das ist Nachbarschaft. Wir passen aufeinander auf. Das war damals. Und heute in Hamburg? Vermeide ich jede Flurbegegnung, weiß ich noch nicht mal, wer diese Leute sind, mit denen ich mir ein Dach teile. Ich beschloss, das zu ändern.

Guten Nachbarn verrät man den WLAN-Schlüssel

Samstagnachmittag, ich klingle an der Wohnungstüre von Claus Friede. Herr Friede ist für mich das, was man in der Drogenberatung ein niedrigschwelliges Angebot nennt. Wenn ich mich nach all den Monaten dieser eremitischen Kontaktverweigerung – meine Wohnung, meine Grenze, meine Ruhe – der Gemeinschaft dieses Hauses zumindest nähern will, verspricht er den leichtesten Einstieg, stand Herr Friede immerhin selbst schon einmal unangekündigt vor meiner Türe. Sein Internet machte damals Probleme, er bat um kurzfristige Überbrückungshilfe in Form meines WLAN-Schlüssels.

Ich will heute ein bisschen mehr von ihm als eine 17-stellige Zahlenkombination, ich möchte wissen, wo ich hier eigentlich genau lebe und mit wem, und erstaunlicherweise findet Herr Friede das gar nicht merkwürdig, sondern bittet mich herein und geradewegs auf seinen Balkon.

Das Angenehme ist: Herr Friede scheint sofort eine klare Idee zu haben, was wir besprechen könnten und in welcher Reihenfolge. Wir starten mit dem Standard, Geschichte des Hauses. Während er mit zwei ausladenden Armbewegungen alle Straßenzüge rechter und linker Hand des Balkons wegradiert ("Überall nur Felder, unsere war lange die einzige Straße der Gegend") und anschließend die Entwicklungen der Nachbarschaft im Zeitraffer skizziert ("Nebenan hatte eine jüdische Brauereifamilie ihr Lager, die wurden aber in der NS-Zeit zwangsenteignet und sind nach Rio geflohen"), mustere ich ihn. Claus Friede ist hochgewachsen, Mitte 50 und einer dieser Menschen, denen man auf den ersten Blick ansieht, dass sie schlau sind. Es gibt für dieses Gesicht kaum eine Möglichkeit, dumme Sätze zu sagen. Während des Gesprächs lächelt er über lange Strecken überhaupt nicht, tut er es doch, machen seine Augen mit.

Zurück in seiner Wohnung, verliere ich kurz die Orientierung. Obwohl sie genau so geschnitten ist wie meine, haben wir die Räume sehr verschieden interpretiert. Was bei mir Wohnzimmer ist, hat Claus Friede als Arbeitszimmer eingerichtet, hell und wissensschwer, Bücher, Blocks, Zeitungsstapel; alles sagt, dass in diesem Raum ernsthaft gearbeitet wird. Auf seinem Schreibtisch stehen drei kleine Acrylständer mit verschiedenen Visitenkartenstapeln, laut ihnen ist Claus Friede Leiter einer Kulturstiftung in Schleswig-Holstein, Chefredakteur eines Internetfeuilletons und Professor in Riga. Überhaupt klingt sein Lebenslauf sehr kosmopolitisch: aufgewachsen in der Schweiz, Schulzeit auf einem Internat in der Eifel, Studium in Chicago und Los Angeles. Sein Sohn Max, 24, lebt gerade noch in Lugano, geht aber bald zum Studieren nach Harvard.

Tolle Straße, wie in Paris oder Zürich

Irgendwie erstaunt mich, dass ein Mann wie er in diesem Haus wohnt. Natürlich, Hamburg, Eimsbüttel, Ecke Grindelviertel: tolle Lage, aber wenn einem doch offenbar die ganze Welt offensteht, wieso ausgerechnet diesen Ort wählen? "Ich mag die Straße." Herr Friede lächelt jetzt, er weiß, wie merkwürdig klein dieser Satz klingt. Er erklärt: "Das Kopfsteinpflaster, die alten Häuser. Wenn Sie morgens aufwachen und aus dem Fenster schauen, könnten Sie genauso gut in Paris sein oder Zürich. Alles wirkt wie aus Raum und Zeit gefallen." Je mehr er schwärmt, desto mehr schwinge ich mit. So gesehen ja wirklich: tolle Straße.

Seit meinem Einzug gibt mir die Wohnungstür von Herrn Friede ein Rätsel auf. Neben dem Messingschild mit seinem Namen steht: "Hier auch Post für Dr. Reichardt". In meiner Vorstellung ist Doktor Reichardt ein beschäftigter Wissenschaftler, der für seine Forschungen ständig unterwegs ist und seinen alten Freund Claus Friede gebeten hat, die lästigen Briefe für ihn aufzubewahren. Ist das so? "Der Name gehört meiner Frau. Sie lebt nicht mehr in Deutschland, aber manchmal kommt Post für sie." Herr Friede schaut wieder ernst, aber nicht peinlich berührt.

Ich bin es schon. Die Situation ist so merkwürdig wie das Konzept Mehrfamilienhaus überhaupt. Wie intim es da von einem auf den anderen Moment werden kann. Völlig absurd eigentlich, welche Kriterien man für die Einzugsentscheidung so akribisch abklopft: Raumaufteilung, Helligkeit, Lage; die Frage, ob Grillen auf dem Balkon okay und von wann an die Staffelmiete gedeckelt ist. Als ich vor einem Jahr das Haus besichtigte, gefielen mir die Ruhe, die Fassade, der Schnitt der Wohnung. Ich wollte sie unbedingt haben, ohne die geringste Ahnung, mit wem ich da unter einem Dach wohnen würde. Irgendwie fragt man bei der Wohnungssuche nicht, wem man in den nächsten Jahren beim Leben zuhört und wen man dazu umgekehrt zwangsläufig einlädt. Nachbarschaftsverhältnisse werden wohl auch deshalb so oft Schauplätze von absurden Streitigkeiten, weil die Menschen diese distanzierte Nähe nicht aushalten.