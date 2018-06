Sein Vorbild war der Schauspieler Spencer Tracy, Budweiser sein Lieblingsbier. Zwingend also der Künstlername: Bud Spencer. Zwingend auch die Bewegungsfolgen, mit denen er sich in die Erinnerungen der Babyboomer geprügelt hat. Die exakt synchronisierte Doppelbackpfeife und der von oben ausgeführte K.-o.-Faustschlag auf den Kopf waren seine Erfindungen. Doch Carlo Pedersoli, so der bürgerliche Name des 1929 in Neapel geborenen Schauspieler-Autodidakten, hat auch zum Menschheitsnutzen Gedachtes patentieren lassen, darunter einen Spazierstock mit ausklappbarem Stuhl und Tisch. Außerdem war Pedersoli achtmaliger Landesmeister im Schwimmen.

Wofür soll man ihn in Ehren halten? Die letzten Jahre hat Pedersoli die Werke von Immanuel Kant studiert, die er in einer CD-ROM-Edition in seinem Büro verwahrte. Sein Philosophieren blieb aber verborgen, so wie er die reflektierende Rede auch auf der Leinwand stets dem minder muskulösen Dauerpartner Terence Hill überließ. Bud Spencer war eine Ikone der Vita activa, der Meister praktischer Problemlösungen. Dass es stets Kapitalisten, Ausbeuter und bigotte Kirchenmänner waren, die er im Film verdrosch, machte ihn zu Fidel Castros Lieblingshelden. In Deutschland, wo er so beliebt war wie nirgends, stand die politische Lesart seiner Filme hinter der Lust an ihrer puren Körperlichkeit zurück. Weil hier aber nie Blut floss, ging Bud Spencer als im Grunde knuffiger Prügelbär durch, der Vätern und Söhnen an schlappen Fernsehnachmittagen ein regressives Vergnügen spendierte. Bud Spencer versprach eine Welt ohne Frauen, Erklärungsnöte und Deodorant. Am Montag ist Pedersoli im Alter von 86 Jahren in Rom gestorben.