Göttingen ist zauberhaft, wie es sich in die Hänge seiner Hainwälder schmiegt! Aber ob zauberhaft oder nicht, in Göttingen landet man mit einer gewissen Unvermeidlichkeit sowieso, weil der ICE nun mal dort hält, Umsteigebahnhof Richtung Thüringen. Also auf zum Gänseliesel, zur Sternwarte von Carl Friedrich Gauß, zum Lichtenberg-Haus! Alles hängt indes davon ab, ob es Ihnen gelingt, das Bahnhofsgelände zu verlassen. Die Stadtplaner wollten nämlich, dass Sie stattdessen auf dem Vorplatz vor Schreck versteinern. Sie können da locker Ihre zwei Stunden stehen und auf den vielspurigen Autoring starren. Besser, Sie gehen nach rechts über den Vorplatz, dort zeigt sich bald eine Ampel, und wenn man den Ring überquert, ist man schon in der Altstadt.

Überirdisch! Das leichteste Ziel ist der Gänseliesel-Brunnen am Markt. Weltberühmt, wie manches in Göttingen: eine zierliche Mädchenfigur als Bronzeskulptur, jeder Student in Göttingen seit circa 1900 klettert auf den Brunnenrand, um sie zu küssen. Die Göttinger sagen, sie sei die meistgeküsste Statue der Welt.

Zauberhaft! Sie gehen vom Bahnhof aus eine Viertelstunde durch die Goethe-Allee, rechter Hand liegt die Universitätsbibliothek, das klingt harmlos, nach altem Print, aber immerhin waren hier die Brüder Grimm Bibliothekare. In diesen Hallen findet sich alles an Quellen, was eine Stadt um 1800 zur wissenschaftlichen Weltstadt machte. Sie könnten also ruhig andächtig innehalten.

Wo Gauß und Humboldt studierten

Dann geradeaus weiter, die Prinzenstraße hoch. An der Ecke Gotmarstraße biegen Sie ab, nach rechts. Gleich wären Sie bei der Gänseliesel, doch da steht nun plötzlich diese überaus liebenswürdige Dame, weißhaarig, etwa 80. Sie ist zu Besuch, ein Klassentreffen, aber in Sachen Göttingen bestens informiert. Gänseliesel, sagt sie, wie langweilig! Die Keller seien viel interessanter. Kennen Sie nicht? All diese Keller! Das aufgeklärte Göttingen sei seit dem Mittelalter weiträumig unterkellert gewesen.

Gleich hier, im barocken Eckhaus, hat Georg Christoph Lichtenberg seine Studenten Gauß und Alexander von Humboldt unterrichtet – aber was ist das gegen den Keller? Im Gewölbe in der Tiefe ein uralter Brunnen! Und das sei nicht der einzige frisch ausgegrabene Fund. Die Dame schlägt nun vor, auf einen Kakao zu Cron & Lanz zu gehen, jenem Traditionscafé mit den unvergleichlichen Baumkuchenspitzen. Dort fährt sie, in der Sahne rührend, in Kellerkunde fort.

Ich habe alles mitgeschrieben, die Sache kommt mir ideal für zwei Stunden vor, die Schauplätze liegen in einem Radius von kaum 500 Metern im Herzen der Stadt. Der zweite Keller liegt unter der Akademie der Wissenschaften, und darin findet sich im Gewölbe: 200 Jahre alte Südsee-Stuckatur! Indianer-Insulaner, aus purer Begeisterung für den Weltumsegler Georg Forster, dessen Fundstücke im 18. Jahrhundert von London nach Göttingen kamen.

Stunden in Göttingen Sternwarte Hier richtete Carl Friedrich Gauß 1833 die erste Telegrafenverbindung der Welt ein. Sie verknüpfte die Sternwarte und das Physikalische Kabinett ein paar Straßen weiter. Bismarckhäuschen Hier hat der spätere Reichskanzler als Jurastudent gewohnt. Das kleine Museum auf dem Stadtwall zeigt auch seine Kritzeleien an der Tür des Karzers – dort saß er wegen wiederholten Unfugs ein. Tel. 0551/499 80 12

Ein dritter Keller wird gerade unter der Alten Mensa am Wilhelmsplatz freigelegt, dort findet sich ein ganzes Kloster, sieben Lagen Skelette sind geborgen, offenbar auch die von Frauen und Kindern. Als Nächstes der Keller in der Roten Straße, in dem sich ein jüdisches Tauchbad fand. Ein fünfter Keller unter dem Rathaus zeigt, wie im 14. Jahrhundert Fußbodenheizung funktionierte – neben jedem Ratsherrn im Boden ein verstöpselbares Loch, durch das aus dem Keller darunter heiße Luft aufströmen kann. Fast das Beste: Viele der Keller sind miteinander verbunden ...

Hier enden meine Notizen. Ich musste zurück zum Zug. Aber Sie haben ja zwei Stunden Zeit! Am besten, Sie gönnen sich eine Führung. Die alte Dame ist leider auch weitergereist.