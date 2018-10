DIE ZEIT: Herr Jung, als vor einem Jahr die Flüchtlingszahlen stark stiegen, sagte die Kanzlerin: "Deutsche Gründlichkeit ist super, aber jetzt wird deutsche Flexibilität gebraucht." Hat das geklappt?

Burkhard Jung: Nur bedingt. In meinem Alltag als Oberbürgermeister erlebe ich immer noch die absurdesten Dinge. Nur ein Beispiel: Es ist ja seit einem Jahr möglich, Flüchtlingsunterkünfte auch in Gewerbegebieten zu errichten. Anders ging es einfach nicht mehr. Nun zeichnet sich ab, dass wir bestimmte Unterkünfte phasenweise nicht brauchen. Es kommen derzeit ja viel weniger Flüchtlinge.

ZEIT: Wie viele nimmt Leipzig im Moment noch auf?

Burkhard Jung ist seit 2006 Oberbürgermeister von Leipzig. Er stammt aus Siegen und ist SPD-Mitglied.

Jung: Ganz wenige, vielleicht 65 pro Woche. Wir könnten in den Unterkünften also andere Menschen unterbringen: Studenten, Lehrlinge, Obdachlose. Für sie brauchten wir in Leipzig dringend Wohnraum. Nur: Das geht nicht. Denn die Ausnahmegenehmigung besteht ausschließlich für Flüchtlingsheime.

ZEIT: Klingt nicht sehr flexibel.

Jung: Es gibt viele solche Beispiele. Wir hatten ein Altenpflegeheim, ein wunderschönes Gründerzeitgebäude, das wurde bis 2015 vom städtischen Altenhilfebetrieb genutzt. Nachdem wir ein neues Pflegeheim gebaut haben, wollten wir im alten Gebäude Flüchtlinge unterbringen. Schlagartig waren Brandschutzauflagen zu erfüllen, die jenseits aller Vorstellungen liegen. Was jahrelang für alte Menschen funktioniert hatte, sollte plötzlich nicht mehr zulässig sein ...!

ZEIT: Also haben Sie dort keine Flüchtlinge untergebracht?

Jung: Doch, es ging nicht anders. Wir haben zwei Millionen Euro investiert. Leipzig ist momentan die am schnellsten wachsende Großstadt in Deutschland, und da sind die Flüchtlinge noch nicht einmal mit eingerechnet. Jedes Jahr kommen rund 15.000 Menschen dazu. Das bedeutet: Wir brauchen 20 neue Schulen bis 2025. Wir brauchen neue Kindergärten. Da werden natürlich die Bauplätze eng. Und zugleich sind die Vorschriften abenteuerlich: Es ist zum Beispiel nahezu unmöglich, einen Kindergarten an einer belebten Straße zu bauen. Allein die Lärmschutzvorschriften machen unglaubliche Zusatzinvestitionen erforderlich. Oder in Altenpflegeheimen muss gewährleistet sein, dass es in jedem Zimmer eine genau vorgeschriebene Sonneneinstrahlung gibt – das habe ich bei mir zu Hause nicht. Der Abstand zwischen Waschbecken und Toilettenschüssel muss so groß sein, dass ein breiterer elektrischer Rollstuhl gewendet werden kann. Einmal haben wir einen Fehler gemacht, da fehlten fünf Zentimeter zwischen Waschbecken und Toilettenschlüssel. Also mussten alle Waschbecken ersetzt werden. Das bedeutet Mehrkosten von 300.000 Euro. Dabei ist der vorgeschriebene Abstand so groß bemessen, dass ein elektrischer Rollstuhl zweimal wenden kann!

ZEIT: Das klingt frustriert.

Jung: Nein, ich ärgere mich nur. Meine Erfahrung nach zehn Jahren im Amt ist: Jeder, der Entbürokratisierung verspricht oder versucht, fabriziert im Ergebnis nur mehr Verwaltungsvorschriften.