Ich glaube an das Reisen. Zu diesem Satz habe ich mich neulich in einer Diskussion unter Freunden hinreißen lassen. Es ging um die Angst in Zeiten von Terroranschlägen und Reisewarnungen, und ich wollte die vielen Gegengründe, die ich nicht entkräften konnte, wenigstens an ihren Platz verweisen. Dass sich Touristen in manchen Ländern nicht mehr sicher fühlen, kann ich verstehen. Ich weiß auch, dass immer mehr Strände mit Hotels zugebaut werden und Golfplätze in unberührter Natur entstehen. Es gibt gute Gründe, zu Hause zu bleiben, manchmal liegt es schlicht am fehlenden Geld. Trotzdem glaube ich an das Reisen. Wahrscheinlich weil ich damit erwachsen geworden bin.

Stephan Thome , 43, Schriftsteller, schrieb die Romane Grenzgang, Fliehkräfte und Gegenspiel

Meine erste Reise habe ich mit achtzehn unternommen. Zusammen mit dem Freund meiner Schwester, die typische Initiation ins eigenständige Unterwegssein: Interrail. Über Paris an die Côte d’Azur, von Nizza nach Rom und weiter zur Küste von Apulien, dann übers Meer nach Korfu. Zusammen mit anderen Rucksacktouristen saßen wir nachts an Deck der Fähre, ich hörte zum ersten Mal Losing my Religion, und nichts wäre glaubwürdiger als die Behauptung, es sei toll gewesen. War es aber nicht. Ich fühlte mich nicht frei, sondern verloren. Größer als meine Neugierde waren Unsicherheit und ein peinliches Gefühl aus der Kindheit: Heimweh, jene Einsamkeit in der Fremde, gegen die der schönste Sonnenuntergang nichts ausrichten kann.

Vielleicht hatte es mit meiner Herkunft zu tun. Kindheit und Jugend habe ich in einer hessischen Kleinstadt verbracht, in einem Haus, in dem meine Eltern bis heute wohnen. Ich weiß, wo mein Zuhause ist, und ich liebe es, aber inzwischen lebe ich mit meiner taiwanischen Freundin am Stadtrand von Taipeh. Da die Grammatik keinen Plural erlaubt, spreche ich von meinem zweiten Zuhause. Auch das liebe ich. Zwischen beiden liegen Welten, zehntausend Kilometer, ein langer Weg im wörtlichen wie im übertragenen Sinn.

Für das Reisen gibt es keinen Ersatz. Zu Hause sind andere die Fremden, unterwegs sind wir es selbst. Stephan Thome

An meinen ersten Aufbruch nach Asien erinnere ich mich gut. Nach vier Semestern Philosophie-Studium in Berlin und ohne über China mehr zu wissen, als jeder weiß, bewarb ich mich um ein Stipendium in Nanking. Ich wolle mich mit chinesischer Philosophie beschäftigen, behauptete mein Antrag etwas großspurig. Es war ein wagemutiger Schritt, beinahe eine Selbstüberrumpelung. Bisher war ich nie länger als ein paar Wochen aus Deutschland fort gewesen. Als der Brief kam, in dem man mir zum Stipendium gratulierte, war ich geschockt. Aus der vagen Fantasie von Reisen in Asien wurde die Aussicht auf eine einjährige Trennung von meiner damaligen Freundin. Der Abschied fiel mir schwer. Ich hatte keine Ahnung, was mich in China erwarten würde.

Die Fremde ist jener Teil der Welt, in dem wir uns nicht auskennen und uns folglich unsicher und angreifbar fühlen. Wir verstehen die Sprache nicht, die Sitten sind uns unvertraut, wir sind auf Hilfe angewiesen, ohne zu wissen, ob jemand es gut mit uns meint. Zu reisen verlangt die Bereitschaft, sich einem Risiko auszusetzen, und wir tun es, weil Fremdheit zwar bedrohlich, aber gleichzeitig verlockend ist. Nur wer die Angst bezwingt und das Bedürfnis nach vertrauter Umgebung suspendiert, wird den Gewinn genießen, den wir uns vom Reisen erhoffen. In kognitive Verwirrung zu geraten ist Teil der Erfahrung.

Trotz zweier Sprachkurse in Deutschland verstand ich in Nanking anfangs kein Wort. Von den tausend Schriftzeichen auf Schildern und Speisekarten konnte ich nur ein paar Dutzend lesen. Auf der Straße starrten Menschen mich an und zeigten mit dem Finger auf mich. Nie zuvor hatte ich eine Hitze erlebt, wie sie im Sommer über dem unteren Jangtse-Tal hängt. Aus Deutschland kannte ich Baustellen, in China wurden ganze Städte umgepflügt. Neben den Baugruben campierten Heerscharen von Arbeitern. Mit einem zwei Jahre alten Stadtplan von bestenfalls historischem Wert erkundete ich die fremde Umgebung.

Nach einer Woche begann der Unterricht, und nach einem Semester gab ich ihn auf. Statt im Chor die Sätze zu wiederholen, die der Lehrer uns vorsagte, ging ich auf Reisen. Ich wollte nicht nur die Sprache lernen, sondern China erkunden. Mit Zug und Bus fuhr ich in die abgelegensten Winkel des Landes, an die Grenze zu Myanmar und Vietnam, durch die Berge von Sichuan und hinauf nach Tibet. Es gab Momente, in denen ich an der Sprachbarriere verzweifelte, das Essen nicht vertrug oder das verdreckte Kopfkissen einer Pension in Plastiktüten packen musste, um darauf schlafen zu können. Und es gab andere, in denen ich glücklich auf endlose Reisfelder schaute oder von gastfreundlichen Chinesen zum Tee eingeladen wurde.

Das Privileg des Fremdseins

Fremdheit ist keine Eigenschaft einer Person oder eines Ortes. Sie spiegelt die Empfindung von Distanz zwischen dem eigenen und dem anderen, dem Vertrauten und dem Neuen. Viel später, in einer Doktorarbeit über konfuzianische Philosophie, habe ich zu zeigen versucht, dass unser Selbstverständnis der Herausforderung durch das Fremde bedarf, um seine Selbstverständlichkeit zu verlieren. Was selbstverständlich ist, weil es immer so war, bleibt dem bewussten Hinterfragen entzogen. Es liegt in jenem toten Winkel, in dem auch Vorurteile gedeihen: Urteile über die Welt, bevor wir sie angeschaut haben. Mein Aufenthalt in China hat mir damals eine neue Welt eröffnet und mich an das herangeführt, worin ich bis heute den Sinn des Reisens sehe: die Erfahrung von Fremdheit mitsamt der erfrischenden Verwirrung, die sie auslösen kann; der Versuch, etwas zu verstehen, das sich unserem Verständnis zunächst entzieht; die Entdeckung, dass sich die Distanz verringern lässt und wir dabei etwas über uns selbst lernen.

Für mich kam diese Erkenntnis nicht schlagartig, sondern allmählich. Etwas begann sich unterwegs zu verändern. Mein Chinesisch wurde besser, ich redete mit Taxifahrern und Mönchen und erfuhr mehr über das Land, als ich im Unterricht hätte lernen können. Vieles von dem, was ich sah, blieb mir unverständlich, aber vor allem war es spannend. Seitdem bin ich oft durch China und andere Länder Asiens gereist. Vor jedem Aufbruch gibt es einen Widerstand, den ich überwinden muss, dafür bietet jede Reise Erlebnisse, auf die ich für nichts in der Welt verzichten würde. Manchmal sind sie auf den ersten Blick ganz unscheinbar.

Nach einem Studienjahr in Japan fuhr ich 2002 mit dem Schiff von Osaka nach Shanghai und von dort weiter nach Westen, am Hochplateau des Himalaya vorbei und durch die riesige Taklamakan-Wüste bis in den zentralasiatischen Teil Chinas. In der Wüste fuhr der Bus drei Tage lang geradeaus, durch eine verstaubte Landschaft ohne Hinweis auf Leben. Die Sitze waren unbequem, ich hatte Sand in den Ohren und seit mehreren Tagen nicht geduscht. Der Mann neben mir sagte vier oder fünf Stunden lang kein Wort, bis er sich plötzlich zu mir umdrehte und fragte: "Was machst du hier? Es gibt nichts." Er wollte seine Familie in Kashgar besuchen, ich bin einfach gereist. Durch die weiteste, leerste Landschaft, die ich je gesehen hatte. Dass ich nirgendwo anders sein wollte, konnte ich meinem Sitznachbarn nicht vermitteln. Das Privileg des frei gewählten Fremdseins, das ich genoss, war ihm unbekannt.