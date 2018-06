Fernando Pessoa sah im Reisen keinerlei Sinn und ging selbst nie auf Reisen. Im Buch der Unruhe ließ er sein Alter Ego, den Hilfsbuchhalter Bernardo Soares, erklären: "Nur äußerste Schwäche der Einbildungskraft rechtfertigt, dass man den Ort wechseln muss, um zu fühlen. (...) Existieren ist reisen genug." Der 2012 gestorbene italienische Schriftsteller Antonio Tabucchi galt als bester Pessoa-Kenner außerhalb Portugals. Das Elementarerlebnis Pessoa hatte ihn zu einem Wahlportugiesen gemacht, der eine portugiesische Pessoa-Forscherin heiratete, Lusitanistik lehrte und viele seiner Bücher in Portugal spielen ließ, so den (vor allem durch die Verfilmung) berühmt gewordenen, 1994 erschienenen Roman Erklärt Pereira, eine wehmütig witzige Studie des Salazar-Faschismus. Von Pessoas Reise-Skepsis ließ sich Tabucchi indes nicht anstecken, unentwegt war er in der Welt unterwegs, wobei seine Reisen ebenso in weite Fernen führten (unter anderem nach Mexiko, Indien, Australien, Brasilien oder in die USA) wie in die nächste Nähe seines Heimatortes Vecchiano bei Pisa. Gern geriet ihm auch die Lektüre eines Buches zur Reise, wie umgekehrt jede seiner Reisen literarische Assoziationen weckte.



Als Reiseschriftsteller sah sich Tabucchi freilich nicht: "Ich habe nie Reisen unternommen, um darüber zu schreiben, das habe ich immer für dumm erachtet. Als würde man sich verlieben wollen, um ein Buch über die Liebe zu schreiben." Der Sinn der Reise war für ihn die Reise, "wie der Sinn des Lebens das Leben ist". Obwohl seine Reiseskizzen auch philosophische Schlenker nicht scheuen und er selbst sie als "metaphorische Umsegelung meiner selbst" charakterisiert, kommen sie stets ganz leicht daher, wie hingetupft, und wenn sie dem Leser außer Staunen – "Staunen, die beste Eigenschaft des Reisenden" – noch etwas nahelegen, dann die Entdeckung der Leichtigkeit. Und der Langsamkeit.

Tabucchi lässt Ländern, Städten, Dingen und Menschen ihr Geheimnis, er will sie nicht bis ins Innerste ergründen. Nicht das Auffällige, sondern das Unscheinbare und das Verborgene zieht ihn an, das sich oft eher an den Peripherien als in den Zentren findet. In Pisa ist es also nicht der Schiefe Turm, sondern ein verwitterter Palazzo, in dem der Dichter Giacomo Leopardi ein Jahr lang lebte und den "Kokon der Depression durchbrach". In Paris ist es das kleine Delacroix-Museum an der Place de Furstenberg oder der Axolotl im Jardin des Plantes, "den Julio Cortázar so oft besuchte, bis er glaubte, selbst ein Axolotl zu sein". In Kairo sucht Tabucchi das Lieblingscafé von Nagib Mahfus, in Kyoto das Grab von Tanizaki, dessen Schrift Lob des Schattens zum Geheimnis Japans führt. Orte wie Buenos Aires oder Dublin werden ihm, durch Borges und Joyce, zu "metaphysischen Städten". Ins Baskenland aber reist er, "um den Wind zu betrachten".

Saudade statt Seychellen

Immer wieder bricht bei Tabucchi die Lust am Kulinarischen durch. So empfiehlt er nach einem Besuch des Escorial mit seinen Bilderschätzen von Tizian, Veronese und Velázquez den Genuss der köstlichen callos (Kutteln) in einem Lokal der Umgebung. Manchmal setzt es auch Seitenhiebe, etwa wenn er an Hannah Arendts Grab in New York räsoniert: "Als junges Mädchen verliebte sie sich leider in Martin Heidegger, den Schwarzwaldphilosophen." Ganz schlecht kommen bei ihm jene Reisenden weg, die noch nie die Uffizien oder den Prado gesehen haben, aber die Seychellen oder die Komoren kennen, wobei diese Kenntnis nicht weit reichen kann. "Bei der Rückkehr", so Tabucchi, "steht nichts in ihrem Gesicht. (...) Sie sind lediglich von der Sonne gebräunt. Das hätten sie auch erreicht, wenn sie auf ihrer Terrasse geblieben wären." (So spricht der sonnenverwöhnte Italiener.)

Erwartungsgemäß sind die Portugal-Passagen besonders con amore geschrieben, was schon ihr Obertitel Oh Portugal! durch sein Ausrufezeichen ankündigt. Tabucchi lädt uns da zu einem Besuch von Pessoas Lieblingscafés ein oder führt uns in die verborgene Rua de Saudade in Lissabons Altstadt Alfama, auch nimmt er uns mit auf Ausflüge ins Alentejo oder ins nördliche Minho. Apropos saudade: Jahrelang habe ich vergeblich nach einer deutschen Entsprechung dieses Begriffs gesucht, der wie kein anderer das portugiesische Lebensgefühl bezeichnet. Jetzt kann ich feststellen, dass Tabucchi auch im Italienischen kein Äquivalent dafür fand. Also übersetze ich saudade weiterhin mit dem wunderbaren deutschen Wort Unglückseligkeit.



Antonio Tabucchi: Reisen und andere Reisen. A. d. Ital. v. Karin Fleischanderl; Hanser Verlag, München 2016; 256 S., 19,90 €, als E-Book 15,99 €