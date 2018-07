Doris findet einen Zettel. Darauf steht: Trage Zahlen von 1 bis 6 so in das Diagramm ein, dass jede Zahl in jeder Zeile und jeder Spalte genau ein Mal vorkommt. Befindet sich zwischen zwei Feldern ein schwarzer Kreis, so muss eine der beiden Zahlen in diesen Feldern genau das Doppelte der anderen sein. Ein weißer Kreis hingegen bedeutet, dass eine der beiden Zahlen in diesen Feldern genau um eins größer sein muss als die andere. Befindet sich kein Kreis zwischen zwei Feldern, so darf keine der beiden Eigenschaften zutreffen.

1. 255 : 3 = 85 2. 6 x 11 = 20 + 3 x 17 - 5 3. 3 x 7 x 59 x 3 = 85491 : 23

