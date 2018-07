Um es gleich zu sagen: Wer etwas über die Meisterschaft und Schönheit des Bildermachens erfahren will, sollte sich diesen Film anschauen. Wer erleben will, wie ein Bild historische Zeit enthalten und zugleich reinste Gegenwart atmen kann, muss The Assassin von Hou Hsiao-Hsien sehen. Einmalig ist die Raffinesse, mit der der taiwanesische Großmeister Farbe und Bewegung feiert, mit uralten kulturellen Codierungen und kunsthistorischen Verweisen spielt – und all dies zugleich in einem Akt der filmischen Malerei überhöht.

Einmalig auch, wie Hou den Martial-Arts-Film im historischen Gewand – chinesisch: wuxiá –, an dem sich schon seine Kollegen Ang Lee (Crouching Tiger, Hidden Dragon), Zhang Yimou (Hero) und Wong Kar-Wai (Ashes of Time) versuchten, in ein eigenes Genre überführt: den Hou-Hsiao-Hsien-Film. Dass der siebzigjährige Taiwanese von Martin Scorsese, Jim Jarmusch und Quentin Tarantino als Vorbild verehrt wird, liegt an seinem besonderen Gebrauch der Totalen. Ob er von seiner Kindheit unter der japanischen Besatzung erzählt, von höfischen Gesellschaften oder von Kleinganoven, die die Zeit totschlagen – bei Hou Hsiao-Hsien zieht in diese alles überblickende Einstellung das Leben ein, oft in die Tiefe des Raumes gestaffelt, festgehalten von einer Kamera, die sich nie in den Vordergrund spielt und umso aufmerksamer beobachtet.

Sein neuer Film The Assassin spielt im China des 9. Jahrhunderts und erzählt von einer Auftragsmörderin, die für den kaiserlichen Hof Aufständische und Abtrünnige tötet. Im Alter von zehn Jahren wurde Nie Yin-Niang von ihrer Familie weggegeben und von einer taoistischen Nonne und Verwandten der Kaiserfamilie ausgebildet – im Handwerk des leisen, schnellen Tötens. Die junge Frau ist Instrument einer untergehenden Macht, Soldatin einer Dynastie, deren Zenit überschritten ist. Schon wenn sie zum ersten Mal auftritt, ist sie von einer Aura der Einsamkeit umgeben, der Melancholie des verlassenen Kindes.

Ihr erster Mord geschieht so schnell, dass die Kamera ihm kaum folgen kann. Wie aus dem Nichts taucht Nie Yin-Niang aus einem Wald auf, lässt ihr Messer in die Kehle des Opfers fahren und ist schon wieder verschwunden, bevor der Mann vom Pferd fällt. Hat man hier tatsächlich einen Gewaltakt gesehen? Oder einfach nur den Schwung eines schwarzen Gewandes vor lichtem Waldgrün? Hou Hsiao-Hsiens Kämpferin ist wie der Pinsel eines Kalligrafen, der in einer einzigen fließenden Bewegung über die Leinwand fährt, zugleich Bestandteil und Malerin des durch ihren Angriff entstehenden Bildes.

Schon der zweite Auftrag zeigt, dass The Assassin die Grundlagen des Martial-Arts-Films selbst infrage stellt, die Selbstverständlichkeit des Tötens und Getötetwerdens, den Wechsel von Gewalt und Gegengewalt. Nie Yin-Niang ist außerstande, einen korrupten General umzubringen, weil dieser seinen schlafenden kleinen Sohn im Arm hält. "Töte erst das, was dem Opfer am liebsten ist, und dann das Opfer selbst", sagt die Auftraggeberin. Die Nonne wird ihre Schülerin auf die Probe stellen, sie nun erst recht dem Widerstreit von Gefühl und Loyalität aussetzen. Nie Yin-Niang soll den abtrünnigen Militärgouverneur der Provinz Weibu umbringen, ihren Cousin, dem sie einst als Frau versprochen war.

Wie ein Geist bewegt sich die Kriegerin durch die Räume des Gouverneurspalastes. Diese Welt aus Kerzenschein, erleuchteten Vorhängen, lackierten Möbeln und goldbestickten Gewändern offenbart sich als Hort der Niedertracht und Verkommenheit. Hier werden Generäle verbannt und lebendig begraben, schwangere Konkubinen von eifersüchtigen Gattinnen mit tödlichem Zauber belegt, Intrigen geschmiedet. Nie ist in diesem Film von inneren Vorgängen oder Befindlichkeiten die Rede. Aber man ahnt, dass sich die immer wieder einsam durch das Bild gehende, manchmal nur vom tiefen Schwarz der Nacht umgebene Kämpferin angesichts dieses Treibens auch ihrem eigenen Todeshandwerk entfremdet.

Nebenbei zeichnet Hou Hsiao-Hsien das Porträt einer jahrtausendealten Kultur, ihrer Gegenstände und Riten. Teekannen, Dosen, Zierobjekte, Schriftrollen umgeben die Figuren. Was mag die Schale mit den Granatäpfeln symbolisieren, die auf dem Tisch steht, während Nie Yin-Niangs Mutter die Geschichte ihrer ausgesetzten Tochter erzählt? Oder die große, zarte Landschaftszeichnung im Hintergrund des Gouverneurspaares?

Beiläufig wird auch die sichtbare Unsichtbarkeit der Domestiken ins Bild gesetzt. In The Assassin servieren sie lautlos den Tee im Bildvordergrund oder stehen noch im hintersten Winkel der Raumfluchten als Silhouette hinter einem Vorhang. Sie füllen Badewannen mit heißem Wasser und Blüten, entfernen mit großen Wedeln Staub, bringen der Gouverneursgattin den Schmuck, räumen nach dem Wutanfall ihres Gatten die Scherben weg.

Indessen hat Nie Yin-Niang ihren Auftrag immer noch nicht erfüllt.

Ganz langsam verschiebt der Film seinen Fokus vom Konflikt zwischen Gefühl und Loyalität hin zu einer Ahnung von Freiheit, die sich nur in der Natur findet, fern dem hierarchischen Palastleben. Allein die Weite der Landschaft scheint das Zuhause der Heldin zu sein, ihre spirituelle Heimat. Verblühende Wiesen, dichte Wälder und grün bewachsene Berge wirken wie vielschichtig aufgebaute Tableaus, die Raum lassen für ihre Melancholie. Nebel lichten sich langsam über einem See im Morgengrauen, im Hintergrund schwarze Baumgerippe wie hingetuscht. Die Zeit scheint sich in der Tiefe des Bildes zu verlieren.

Einmal fährt die Kamera inmitten eines Kampfes einen Schilfgürtel entlang. In der Ferne sieht man noch die Köpfe der Kämpfer, hört das leiser werdende Geräusch aufeinanderprallender Klingen. Warum, scheint die Kamera zu sagen, soll ich die Metzelei zeigen, wenn ich mich in der Natur verlieren kann?

So wie sich seine Killerin ihrem tödlichen Auftrag verweigert, löst sich Hou Hsiao-Hsien ganz langsam von seiner Geschichte. Irgendwann vereint sich die Kamera einfach mit der Landschaft, zeigt Nie Yin-Niang nur mehr als Strich, der sich in der Ferne durch die Totale bewegt. Am Ende ist der Film so frei wie seine Heldin.

